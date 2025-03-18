https://ria.ru/20250318/malayziya-2005702165.html

Премьер Малайзии может приехать в Москву в мае

Премьер Малайзии может приехать в Москву в мае - РИА Новости, 18.03.2025

Премьер Малайзии может приехать в Москву в мае

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, получивший приглашение посетить Россию, очень заинтересован приехать в Москву в текущем году, возможно, он прибудет в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:46:00+03:00

2025-03-18T13:46:00+03:00

2025-03-18T13:46:00+03:00

в мире

малайзия

россия

москва

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

сергей шойгу

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970756990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0423d6cd2676e53ad163b0f0cf2f2617.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, получивший приглашение посетить Россию, очень заинтересован приехать в Москву в текущем году, возможно, он прибудет в мае, рассказал РИА Новости посол Малайзии в Москве Чеонг Лун-Лаи. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках визита в Малайзию в мае сообщил журналистам, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию. Посол Малайзии в разговоре с агентством отметил, что премьер-министр страны очень заинтересован в посещении Москвы в текущем году. "Думаю, обе стороны сейчас пытаются найти подходящую дату. Судя по тому, что мы видим, это может произойти в мае. Когда речь идёт о таких визитах, нужно найти дату, подходящую для обеих сторон", - сказал дипломат агентству. При этом он добавил, что визит премьера, если произойдет в мае, предположительно, случится после 9 числа.

https://ria.ru/20240905/malayziya-1970823500.html

малайзия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, малайзия, россия, москва, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), сергей шойгу, владимир путин