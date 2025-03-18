https://ria.ru/20250318/malayziya-2005702165.html
Премьер Малайзии может приехать в Москву в мае
Премьер Малайзии может приехать в Москву в мае - РИА Новости, 18.03.2025
Премьер Малайзии может приехать в Москву в мае
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, получивший приглашение посетить Россию, очень заинтересован приехать в Москву в текущем году, возможно, он прибудет в... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:46:00+03:00
2025-03-18T13:46:00+03:00
2025-03-18T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, получивший приглашение посетить Россию, очень заинтересован приехать в Москву в текущем году, возможно, он прибудет в мае, рассказал РИА Новости посол Малайзии в Москве Чеонг Лун-Лаи. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках визита в Малайзию в мае сообщил журналистам, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию. Посол Малайзии в разговоре с агентством отметил, что премьер-министр страны очень заинтересован в посещении Москвы в текущем году. "Думаю, обе стороны сейчас пытаются найти подходящую дату. Судя по тому, что мы видим, это может произойти в мае. Когда речь идёт о таких визитах, нужно найти дату, подходящую для обеих сторон", - сказал дипломат агентству. При этом он добавил, что визит премьера, если произойдет в мае, предположительно, случится после 9 числа.
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в мире, малайзия, россия, москва, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), сергей шойгу, владимир путин
В мире, Малайзия, Россия, Москва, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Сергей Шойгу, Владимир Путин
Премьер Малайзии может приехать в Москву в мае
Посол Лун-Лаи: премьер Малайзии Анвар Ибрагим может приехать в Москву в мае
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, получивший приглашение посетить Россию, очень заинтересован приехать в Москву в текущем году, возможно, он прибудет в мае, рассказал РИА Новости посол Малайзии в Москве Чеонг Лун-Лаи.
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках визита в Малайзию в мае сообщил журналистам, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию.
Посол Малайзии в разговоре с агентством отметил, что премьер-министр страны очень заинтересован в посещении Москвы в текущем году.
"Думаю, обе стороны сейчас пытаются найти подходящую дату. Судя по тому, что мы видим, это может произойти в мае. Когда речь идёт о таких визитах, нужно найти дату, подходящую для обеих сторон", - сказал дипломат агентству.
При этом он добавил, что визит премьера, если произойдет в мае, предположительно, случится после 9 числа.