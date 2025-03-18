https://ria.ru/20250318/krym-2005795449.html

В знаковых местах в Крыму установили российские флаги

В знаковых местах в Крыму установили российские флаги - РИА Новости, 18.03.2025

В знаковых местах в Крыму установили российские флаги

Российские флаги в день 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией установили в знаковых географических точках, памятных местах и на горных вершинах... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:59:00+03:00

2025-03-18T17:59:00+03:00

2025-03-18T17:59:00+03:00

общество

россия

севастополь

судак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Российские флаги в день 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией установили в знаковых географических точках, памятных местах и на горных вершинах полуострова, сообщили РИА Новости в МЧС республики. "Спасатели отряда "Крым-Спас" установили флагштоки с российскими флагами на вершине Кызыл-Бурун в Бахчисарайском районе Крыма, на вершине Крепостной горы над Судаком и юго-восточным побережьем, на одной из самых высоких вершин Крыма Эклизи-Бурун на горном массиве Чатыр-Даг высотой 1527 метров над у.м., а также у Евпатории у монумента евпаторийскому десанту 1942 года и на острове Русский на севере Крыма в Джанкойском районе", - сообщили в ведомстве. Сегодня в Крыму непогода, в горах минусовая температура и сильный ветер, отметили в республиканском ведомстве. Но на вершине Кызыл-Бурун и на горе Крепостной флаги уже установлены, сейчас идет установка флага на вершине Эклизи-Бурун. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Республике Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Также 18 марта в городе Севастополе празднуется День возвращения города в Россию. Эта памятная дата была установлена законом "О праздниках и памятных датах города Севастополя", принятым 6 марта 2015 года законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем.

https://ria.ru/20250318/krym-1933212017.html

россия

севастополь

судак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Флаги РФ в день 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией на горных вершинах полуострова Российские флаги в день 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией установили в знаковых местах и на горных вершинах полуострова, сообщили РИА Новости в МЧС республики. В начале видео – триколор на Эклизи-Бурун (вершина высотой более чем 1500 метров), в конце – на Крепостной горе. 2025-03-18T17:59 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, севастополь, судак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)