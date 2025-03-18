В знаковых местах в Крыму установили российские флаги

МЧС: российские флаги установили в памятных местах и на горных вершинах Крыма
В России 18 марта празднуется День воссоединения Крыма с Россией.
В России 18 марта празднуется День воссоединения Крыма с Россией.
На фото: участники массового митинга "Встань на защиту Крыма" у здания Верховной Рады Крыма в Симферополе.
На фото: участники массового митинга "Встань на защиту Крыма" у здания Верховной Рады Крыма в Симферополе.
В столице региона 18 марта считается нерабочим днем.
В столице региона 18 марта считается нерабочим днем.
На фото: военные на одной из улиц Симферополя.
Президент РФ Владимир Путин, глава Верховного совета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и председатель городского совета Севастополя Алексей Чалый подписали 18 марта 2014 года Договор между Россией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
Президент РФ Владимир Путин, глава Верховного совета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и председатель городского совета Севастополя Алексей Чалый подписали 18 марта 2014 года Договор между Россией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
На фото: участники митинга-концерта у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" на Корабельной набережной во Владивостоке.
На фото: участники митинга-концерта у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" на Корабельной набережной во Владивостоке.
Договор был ратифицирован 20 марта 2014 года Государственной Думой, 21 марта – Советом Федерации.
Договор был ратифицирован 20 марта 2014 года Государственной Думой, 21 марта – Советом Федерации.
Президент подписал 21 марта закон о ратификации межгосударственного договора.
Президент подписал 21 марта закон о ратификации межгосударственного договора.
Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами РФ.
Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами РФ.
На фото: участники митинга-концерт у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке.
На фото: участники митинга-концерт у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке.
Согласно договору о присоединении, все жители Крыма признаются гражданами России, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины.
Согласно договору о присоединении, все жители Крыма признаются гражданами России, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины.
На фото: участники митинга в поддержку России на центральной площади Евпатории.
На фото: участники митинга в поддержку России на центральной площади Евпатории.
День вхождения Крыма в состав России традиционно отмечается по всей стране митингами, концертами, массовыми гуляниями и другими праздничными мероприятиями.
День вхождения Крыма в состав России традиционно отмечается по всей стране митингами, концертами, массовыми гуляниями и другими праздничными мероприятиями.
Главные мероприятия завершаются праздничным салютом.
Главные мероприятия завершаются праздничным салютом.
На фото: активисты молодежного движения "Юг молодой" совместно с другими организациями развернули флаг РФ на площади Победы в Мелитополе.
На фото: активисты молодежного движения "Юг молодой" совместно с другими организациями развернули флаг РФ на площади Победы в Мелитополе.
В России 18 марта празднуется День воссоединения Крыма с Россией.
На фото: участники массового митинга "Встань на защиту Крыма" у здания Верховной Рады Крыма в Симферополе.
В столице региона 18 марта считается нерабочим днем.
На фото: военные на одной из улиц Симферополя.
Президент РФ Владимир Путин, глава Верховного совета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и председатель городского совета Севастополя Алексей Чалый подписали 18 марта 2014 года Договор между Россией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
На фото: участники митинга-концерта у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" на Корабельной набережной во Владивостоке.
Договор был ратифицирован 20 марта 2014 года Государственной Думой, 21 марта – Советом Федерации.
Президент подписал 21 марта закон о ратификации межгосударственного договора.
Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами РФ.
На фото: участники митинга-концерт у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке.
Согласно договору о присоединении, все жители Крыма признаются гражданами России, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины.
На фото: участники митинга в поддержку России на центральной площади Евпатории.
День вхождения Крыма в состав России традиционно отмечается по всей стране митингами, концертами, массовыми гуляниями и другими праздничными мероприятиями.
Главные мероприятия завершаются праздничным салютом.
На фото: активисты молодежного движения "Юг молодой" совместно с другими организациями развернули флаг РФ на площади Победы в Мелитополе.