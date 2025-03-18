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Годовщина воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2025
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16:56 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/vossoedinenie-2005665286.html
Годовщина воссоединения Крыма с Россией
Годовщина воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2025
Годовщина воссоединения Крыма с Россией
Прошло одиннадцать лет со дня исторического Общекрымского референдума 2014 года. Самые интересные кадры — в подборке Ria.ru. РИА Новости, 18.03.2025
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республика крым
севастополь
россия
владимир путин
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
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Прошло одиннадцать лет со дня исторического Общекрымского референдума 2014 года. Самые интересные кадры — в подборке Ria.ru.
республика крым
севастополь
россия
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РИА Новости
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фото, фото, республика крым, севастополь, россия, владимир путин, владимир константинов, сергей аксенов (политик), годовщина воссоединения россии и крыма, день воссоединения крыма с россией
Фото, Республика Крым, Севастополь, Россия, Владимир Путин, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Годовщина воссоединения России и Крыма, День воссоединения Крыма с Россией

Годовщина воссоединения Крыма с Россией

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Прошло одиннадцать лет со дня исторического Общекрымского референдума 2014 года. Самые интересные кадры — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк

В России 18 марта празднуется День воссоединения Крыма с Россией.

Новая вывеска на здании Парламента Республики Крым

В России 18 марта празднуется День воссоединения Крыма с Россией.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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1 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: участники массового митинга "Встань на защиту Крыма" у здания Верховной Рады Крыма в Симферополе.

Участники массового митинга Встань на защиту Крыма у здания Верховной Рады Крыма в Симферополе

На фото: участники массового митинга "Встань на защиту Крыма" у здания Верховной Рады Крыма в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 15
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В столице региона 18 марта считается нерабочим днем.

Подсчет голосов в на избирательном участке в Симферопольском городском театре эстрады

В столице региона 18 марта считается нерабочим днем.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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3 из 15
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

На фото: военные на одной из улиц Симферополя.

Военные на одной из улиц Симферополя

На фото: военные на одной из улиц Симферополя.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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4 из 15
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк

Президент РФ Владимир Путин, глава Верховного совета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и председатель городского совета Севастополя Алексей Чалый подписали 18 марта 2014 года Договор между Россией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

Подписание Договора между РФ и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов

Президент РФ Владимир Путин, глава Верховного совета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и председатель городского совета Севастополя Алексей Чалый подписали 18 марта 2014 года Договор между Россией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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5 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: участники митинга-концерта у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" на Корабельной набережной во Владивостоке.

Участники митинга-концерта в день одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма с Россией у мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке

На фото: участники митинга-концерта у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" на Корабельной набережной во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 15
© РИА Новости / Игорь Чекачков | Перейти в медиабанк

Договор был ратифицирован 20 марта 2014 года Государственной Думой, 21 марта – Советом Федерации.

Сотрудники правоохранительных органов во время митинга в поддержку референдума о статусе Крыма у здания областной администрации в Харькове

Договор был ратифицирован 20 марта 2014 года Государственной Думой, 21 марта – Советом Федерации.

© РИА Новости / Игорь Чекачков
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7 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Президент подписал 21 марта закон о ратификации межгосударственного договора.

Участницы митинга-концерта в день одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма с Россией у мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке

Президент подписал 21 марта закон о ратификации межгосударственного договора.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 15
© РИА Новости / Алексей Ничукин | Перейти в медиабанк

Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами РФ.

Жители Симферополя на концерте Крым-Весна, который проходит на площади Ленина в центре города, в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма

Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами РФ.

© РИА Новости / Алексей Ничукин
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9 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: участники митинга-концерт у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке.

Участники митинга-концерта в день одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма с Россией у мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке

На фото: участники митинга-концерт у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 15
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк

Согласно договору о присоединении, все жители Крыма признаются гражданами России, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины.

Жители Крыма у железнодорожного вокзала в Симферополе на празднике в честь перевода часов на московское время

Согласно договору о присоединении, все жители Крыма признаются гражданами России, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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11 из 15
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

На фото: участники митинга в поддержку России на центральной площади Евпатории.

Участники митинга в поддержку России на центральной площади Евпатории

На фото: участники митинга в поддержку России на центральной площади Евпатории.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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12 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

День вхождения Крыма в состав России традиционно отмечается по всей стране митингами, концертами, массовыми гуляниями и другими праздничными мероприятиями.

Студенты высших и средних учебных заведений Казани, активисты Молодой Гвардии Единой России и общественных организаций Республики Татарстан проводят патриотический флешмоб в преддверии Дня воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией

День вхождения Крыма в состав России традиционно отмечается по всей стране митингами, концертами, массовыми гуляниями и другими праздничными мероприятиями.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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13 из 15
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк

Главные мероприятия завершаются праздничным салютом.

Вид на город Бахчисарай

Главные мероприятия завершаются праздничным салютом.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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14 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: активисты молодежного движения "Юг молодой" совместно с другими организациями развернули флаг РФ на площади Победы в Мелитополе.

Активисты молодежного движения Юг молодой совместно с другими организациями развернули флаг РФ на площади Победы в Мелитополе в рамках празднования годовщины воссоединения Крыма с Россией

На фото: активисты молодежного движения "Юг молодой" совместно с другими организациями развернули флаг РФ на площади Победы в Мелитополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ФотоРеспублика КрымСевастопольРоссияВладимир ПутинВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Годовщина воссоединения России и КрымаДень воссоединения Крыма с Россией
 
 
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