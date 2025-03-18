https://ria.ru/20250318/vossoedinenie-2005665286.html

Годовщина воссоединения Крыма с Россией

Годовщина воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2025

Годовщина воссоединения Крыма с Россией

Прошло одиннадцать лет со дня исторического Общекрымского референдума 2014 года. Самые интересные кадры — в подборке Ria.ru. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:56:00+03:00

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2025-03-18T16:56:00+03:00

фото

республика крым

севастополь

россия

владимир путин

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

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Прошло одиннадцать лет со дня исторического Общекрымского референдума 2014 года. Самые интересные кадры — в подборке Ria.ru.

республика крым

севастополь

россия

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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