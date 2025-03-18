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Косачев оценил разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
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21:39 18.03.2025 (обновлено: 22:04 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/kosachev-2005834173.html
Косачев оценил разговор Путина и Трампа
Косачев оценил разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
Косачев оценил разговор Путина и Трампа
Телефонным разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сделан бесспорный шаг вперёд, обе стороны нацелены на результат, написал в... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:39:00+03:00
2025-03-18T22:04:00+03:00
россия
сша
америка
владимир путин
дональд трамп
константин косачев
совет федерации рф
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Телефонным разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сделан бесспорный шаг вперёд, обе стороны нацелены на результат, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Главное впечатление - диалог, а не два монолога. И не в режиме, который нам пытались навязать - либо принимайте наши условия, либо вы в ответе за все последствия. Россия на это не повелась, но и Америка не пошла по бессмысленному пути", - отметил политик. По его мнению, "сделан бесспорный шаг вперёд, поскольку обе стороны нацелены на результат".По словам Косачева, не было ультиматумов в духе заявлений из Европы: "Россия должна принять план 30-дневного перемирия или же она - против мира"."Собеседникам важнее долгосрочное и комплексное решение конфликта, а не игра на публику в утопические пиар-прожекты", - написал законодатель.Сенатор полагает, что никто не планировал сегодня выдать точную формулу мира, но свою готовность к ее выработке Россия подтвердила рядом конкретных односторонних шагов в энергетической и гуманитарной сферах."В отличие от Киева, который лишь декларировал готовность к плохо контролируемому перемирию, чтобы выставить Россию в худшем свете, Москва сразу действует; это не ультиматум, а личный пример", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250318/peregovory-2005833083.html
https://ria.ru/20250318/gosduma-2005833726.html
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россия, сша, америка, владимир путин, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Америка, Владимир Путин, Дональд Трамп, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Косачев оценил разговор Путина и Трампа

Косачев: телефонным разговором Путина и Трампа сделан бесспорный шаг вперед

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Телефонным разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сделан бесспорный шаг вперёд, обе стороны нацелены на результат, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Главное впечатление - диалог, а не два монолога. И не в режиме, который нам пытались навязать - либо принимайте наши условия, либо вы в ответе за все последствия. Россия на это не повелась, но и Америка не пошла по бессмысленному пути", - отметил политик.
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По его мнению, "сделан бесспорный шаг вперёд, поскольку обе стороны нацелены на результат".
По словам Косачева, не было ультиматумов в духе заявлений из Европы: "Россия должна принять план 30-дневного перемирия или же она - против мира".
"Собеседникам важнее долгосрочное и комплексное решение конфликта, а не игра на публику в утопические пиар-прожекты", - написал законодатель.
Сенатор полагает, что никто не планировал сегодня выдать точную формулу мира, но свою готовность к ее выработке Россия подтвердила рядом конкретных односторонних шагов в энергетической и гуманитарной сферах.
"В отличие от Киева, который лишь декларировал готовность к плохо контролируемому перемирию, чтобы выставить Россию в худшем свете, Москва сразу действует; это не ультиматум, а личный пример", - подчеркнул он.
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РоссияСШААмерикаВладимир ПутинДональд ТрампКонстантин КосачевСовет Федерации РФПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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