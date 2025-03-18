https://ria.ru/20250318/kosachev-2005834173.html

Косачев оценил разговор Путина и Трампа

Косачев оценил разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025

Косачев оценил разговор Путина и Трампа

Телефонным разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сделан бесспорный шаг вперёд, обе стороны нацелены на результат, написал в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:39:00+03:00

2025-03-18T21:39:00+03:00

2025-03-18T22:04:00+03:00

россия

сша

америка

владимир путин

дональд трамп

константин косачев

совет федерации рф

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Телефонным разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сделан бесспорный шаг вперёд, обе стороны нацелены на результат, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Главное впечатление - диалог, а не два монолога. И не в режиме, который нам пытались навязать - либо принимайте наши условия, либо вы в ответе за все последствия. Россия на это не повелась, но и Америка не пошла по бессмысленному пути", - отметил политик. По его мнению, "сделан бесспорный шаг вперёд, поскольку обе стороны нацелены на результат".По словам Косачева, не было ультиматумов в духе заявлений из Европы: "Россия должна принять план 30-дневного перемирия или же она - против мира"."Собеседникам важнее долгосрочное и комплексное решение конфликта, а не игра на публику в утопические пиар-прожекты", - написал законодатель.Сенатор полагает, что никто не планировал сегодня выдать точную формулу мира, но свою готовность к ее выработке Россия подтвердила рядом конкретных односторонних шагов в энергетической и гуманитарной сферах."В отличие от Киева, который лишь декларировал готовность к плохо контролируемому перемирию, чтобы выставить Россию в худшем свете, Москва сразу действует; это не ультиматум, а личный пример", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250318/peregovory-2005833083.html

https://ria.ru/20250318/gosduma-2005833726.html

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россия, сша, америка, владимир путин, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире