https://ria.ru/20250318/kirkorov--2005835566.html

Бедрос Киркоров до последнего держался за жизнь, заявила Валерия

Бедрос Киркоров до последнего держался за жизнь, заявила Валерия - РИА Новости, 18.03.2025

Бедрос Киркоров до последнего держался за жизнь, заявила Валерия

Народная артистка РФ Валерия в соболезновании в связи с кончиной народного артиста России Бедроса Киркорова отметила, что он любил жизнь и до последнего... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:51:00+03:00

2025-03-18T21:51:00+03:00

2025-03-18T21:51:00+03:00

бедрос киркоров

филипп киркоров

валерия (алла перфилова)

ссср

гитис

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Валерия в соболезновании в связи с кончиной народного артиста России Бедроса Киркорова отметила, что он любил жизнь и до последнего держался за нее. Ранее Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца. Представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская уточнила РИА Новости, что 92-летний артист скончался из-за остановки сердца. "Как же грустно. Ушёл из жизни дорогой наш Бедрос. Какой же он был милый, тёплый человек. Любил эту жизнь, держался за неё до последнего", - написала певица в своем Telegram-канале. По её словам, Киркоров с удовольствием, и задором принимал участие в "артистических авантюрах" — например, в шоу "Маска". "Всегда добродушный, открытый, находящий нужное слово для каждого. Светлая память замечательному человеку и артисту. Бесконечно печально, что жизнь, какой бы яркой она ни была, конечна. Царствия ему небесного!" - добавила Валерия. Бедрос Киркоров (настоящее имя Бедрос Пилибос Крикорян) родился 2 июня 1932 года в Варне в Болгарии в семье потомственных сапожников. В 18 лет без музыкального образования был принят в Государственную оперу Варны. Выступление Бедроса Киркорова услышал советский композитор Арно Бабаджанян и посоветовал ему получить в СССР профессиональное музыкальное образование. В 1962 году Киркоров приехал в Москву и поступил на второй курс ГИТИСа (курс народного артиста СССР Бориса Покровского). Визитной карточкой певца стала сольная программа "Москва – София, София – Москва", где воспевал советско-болгарскую дружбу. Именно в ней звучала самая известная песня в его исполнении – "Алеша". В его репертуаре было более полусотни песен на народную и патриотическую тематику. Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году Бедрос Киркоров был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).

https://ria.ru/20250318/kirkorov-2005803838.html

https://ria.ru/20250318/bedros-1792341067.html

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