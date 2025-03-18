Рейтинг@Mail.ru
Количество выдач кредитных карт в феврале сократилось в два раза - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/karty-2005680221.html
Количество выдач кредитных карт в феврале сократилось в два раза
Количество выдач кредитных карт в феврале сократилось в два раза - РИА Новости, 18.03.2025
Количество выдач кредитных карт в феврале сократилось в два раза
Количество выдач кредитных карт в феврале сократилось в два раза год к году, до 1,15 миллиона карт, сообщается пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ). РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:21:00+03:00
2025-03-18T12:21:00+03:00
экономика
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
объединенное кредитное бюро (окб)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941855682_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95305780133156424e24be4db5b543ec.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Количество выдач кредитных карт в феврале сократилось в два раза год к году, до 1,15 миллиона карт, сообщается пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ). "ОКБ подвело итоги выдач кредитных карт в феврале 2025 года. За месяц банки открыли для россиян 1,15 миллиона договоров на кредитные карты с общим лимитом 141,64 миллиарда рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 50%, общий объем одобренных лимитов – на 39%. В феврале 2024 года гражданам было выдано 2,32 миллиона карт на 230,70 миллиарда рублей. Средний размер лимита по карте увеличился на 24%: со 100 тысяч рублей в феврале 2024 года до 123 тысяч рублей в феврале 2025 года", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что по сравнению с результатами января в феврале количество выдач кредитных карт сократилось на 6%, общий лимит вырос на 1%. В январе было оформлено 1,22 миллиона карт с общим лимитом 139,86 миллиарда рублей. Средний лимит по "кредитке" вырос за месяц на 8%, в январе он был равен 114 тысячам рублей. По данным ОКБ, в пятёрку по общим объемам лимитов кредитных карт в феврале вошли: Москва – 81,58 тысячи карт с общим лимитом 13,35 миллиарда рублей, Московская область – 64,82 тысячи карт на 9,65 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 46,30 тысячи карт на 6,54 миллиарда рублей, Краснодарский край – 48,06 тысячи карт на 5,94 миллиарда рублей и Татарстан – 34,11 тысячи карт на 4,12 миллиарда рублей. Самые крупные средние лимиты по картам в феврале были одобрены жителям Ямало-Ненецкого АО – в среднем 172 тысяч рублей, Камчатского края – 169 тысяч, Ненецкого АО – 167 тысяч, Москвы – 164 тысяч и Магаданской области – 161 тысяча рублей.
https://ria.ru/20250224/kredity-2001183215.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941855682_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45dfb64619167d3ed47662baca29a0bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, объединенное кредитное бюро (окб), россия
Экономика, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Объединенное кредитное бюро (ОКБ), Россия
Количество выдач кредитных карт в феврале сократилось в два раза

ОКБ: число выдач кредитных карт в России в феврале сократилось в два раза

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель с банковской картой МИР
Посетитель с банковской картой МИР - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Посетитель с банковской картой МИР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Количество выдач кредитных карт в феврале сократилось в два раза год к году, до 1,15 миллиона карт, сообщается пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
"ОКБ подвело итоги выдач кредитных карт в феврале 2025 года. За месяц банки открыли для россиян 1,15 миллиона договоров на кредитные карты с общим лимитом 141,64 миллиарда рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 50%, общий объем одобренных лимитов – на 39%. В феврале 2024 года гражданам было выдано 2,32 миллиона карт на 230,70 миллиарда рублей. Средний размер лимита по карте увеличился на 24%: со 100 тысяч рублей в феврале 2024 года до 123 тысяч рублей в феврале 2025 года", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что по сравнению с результатами января в феврале количество выдач кредитных карт сократилось на 6%, общий лимит вырос на 1%. В январе было оформлено 1,22 миллиона карт с общим лимитом 139,86 миллиарда рублей. Средний лимит по "кредитке" вырос за месяц на 8%, в январе он был равен 114 тысячам рублей.
По данным ОКБ, в пятёрку по общим объемам лимитов кредитных карт в феврале вошли: Москва – 81,58 тысячи карт с общим лимитом 13,35 миллиарда рублей, Московская область – 64,82 тысячи карт на 9,65 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 46,30 тысячи карт на 6,54 миллиарда рублей, Краснодарский край – 48,06 тысячи карт на 5,94 миллиарда рублей и Татарстан – 34,11 тысячи карт на 4,12 миллиарда рублей.
Самые крупные средние лимиты по картам в феврале были одобрены жителям Ямало-Ненецкого АО – в среднем 172 тысяч рублей, Камчатского края – 169 тысяч, Ненецкого АО – 167 тысяч, Москвы – 164 тысяч и Магаданской области – 161 тысяча рублей.
Клиент вносит наличные деньги в банкомат - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов
24 февраля, 00:11
 
ЭкономикаМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбъединенное кредитное бюро (ОКБ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала