https://ria.ru/20250318/ispanija-2005843697.html

В Испании из-за наводнений погибла женщина

В Испании из-за наводнений погибла женщина - РИА Новости, 18.03.2025

В Испании из-за наводнений погибла женщина

В результате сильного шторма и наводнений в южном испанском автономном сообществе Андалусии погибла женщина, еще два человека числятся пропавшими без вести,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T23:03:00+03:00

2025-03-18T23:03:00+03:00

2025-03-18T23:03:00+03:00

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МАДРИД, 18 мар — РИА Новости. В результате сильного шторма и наводнений в южном испанском автономном сообществе Андалусии погибла женщина, еще два человека числятся пропавшими без вести, сообщает во вторник новостное агентство EFE. "Один человек найден мертвым и еще двое числятся пропавшими без вести в Андалусии из-за ливня, вызванного штормом "Лоранс", который переполнил реки на юге страны", — пишет издание. По данным издания, тело женщины обнаружили в районе города Константина (Севилья), где велись поиски супругов, которых унесло течением реки Гуадальбакар. Предположительно, найденное тело принадлежит пропавшей женщине. Отмечается, что еще один мужчина пропал в муниципалитете Аньора (Кордоба). По словам представителей местных властей, он выехал на велосипедную прогулку и не вернулся. Больше всего от шторма пострадала Андалусия. В провинции Малага за ночь выпало 55,4 литра осадков на квадратный метр, из-за чего было затоплено более 30 дорог, а 370 домов оказались под угрозой эвакуации. В ряде муниципалитетов отменены занятия в школах. Шторм также вызвал серьезные перебои в транспортном сообщении — затоплено несколько железнодорожных участков, перекрыта автомагистраль AP-4 в Севилье. Во вторник циклон "Лоранс" достиг Мурсии, где объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В муниципалитете Агилас спасатели эвакуировали девять человек, заблокированных в автомобилях из-за наводнения. По прогнозам синоптиков, уже в четверг на Испанию обрушится новый мощный шторм "Мартиньо", который принесет проливные дожди и сильный ветер.

https://ria.ru/20250316/usa-2005290802.html

https://ria.ru/20250224/madagaskar-2001360947.html

андалусия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андалусия, севилья, малага, испания