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В Госдуме попросили Минюст проверить Урганта на иностранное влияние - РИА Новости, 18.03.2025
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13:14 18.03.2025 (обновлено: 13:15 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/gosduma-2005693134.html
В Госдуме попросили Минюст проверить Урганта на иностранное влияние
В Госдуме попросили Минюст проверить Урганта на иностранное влияние - РИА Новости, 18.03.2025
В Госдуме попросили Минюст проверить Урганта на иностранное влияние
Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:14:00+03:00
2025-03-18T13:15:00+03:00
париж
иван ургант
николай новичков
константин чуйченко
россия
госдума рф
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего как оснований для признания г-на Урганта иностранным агентом", - сказано в обращении. Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа. Как следует из регистрационных документов, имеющихся в распоряжении агентства, телеведущий зарегистрировался как ИП 11 марта 2024 года. Его основной деятельностью является "производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок".
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париж
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париж, иван ургант, николай новичков , константин чуйченко, россия, госдума рф
Париж, Иван Ургант, Николай Новичков , Константин Чуйченко, Россия, Госдума РФ
В Госдуме попросили Минюст проверить Урганта на иностранное влияние

Депутат Новичков просит Минюст проверить наличие иностранного влияния на Урганта

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Телеведущий Иван Ургант. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего как оснований для признания г-на Урганта иностранным агентом", - сказано в обращении.
Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа. Как следует из регистрационных документов, имеющихся в распоряжении агентства, телеведущий зарегистрировался как ИП 11 марта 2024 года. Его основной деятельностью является "производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок".
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Иван Ургант зарегистрировался в Париже как ИП
Вчера, 04:48
 
ПарижИван УргантНиколай НовичковКонстантин ЧуйченкоРоссияГосдума РФ
 
 
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