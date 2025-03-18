https://ria.ru/20250318/gosduma-2005693134.html
В Госдуме попросили Минюст проверить Урганта на иностранное влияние
В Госдуме попросили Минюст проверить Урганта на иностранное влияние - РИА Новости, 18.03.2025
В Госдуме попросили Минюст проверить Урганта на иностранное влияние
Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:14:00+03:00
2025-03-18T13:14:00+03:00
2025-03-18T13:15:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего как оснований для признания г-на Урганта иностранным агентом", - сказано в обращении. Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа. Как следует из регистрационных документов, имеющихся в распоряжении агентства, телеведущий зарегистрировался как ИП 11 марта 2024 года. Его основной деятельностью является "производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок".
https://ria.ru/20250318/urgant-2005620526.html
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париж, иван ургант, николай новичков , константин чуйченко, россия, госдума рф
Париж, Иван Ургант, Николай Новичков , Константин Чуйченко, Россия, Госдума РФ
В Госдуме попросили Минюст проверить Урганта на иностранное влияние
Депутат Новичков просит Минюст проверить наличие иностранного влияния на Урганта
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего как оснований для признания г-на Урганта иностранным агентом", - сказано в обращении.
Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа. Как следует из регистрационных документов, имеющихся в распоряжении агентства, телеведущий зарегистрировался как ИП 11 марта 2024 года. Его основной деятельностью является "производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок".