https://ria.ru/20250318/fosagro-2005663700.html

Инвестиция в будущее: как "ФосАгро" поддерживает науку и образование

Инвестиция в будущее: как "ФосАгро" поддерживает науку и образование - РИА Новости, 18.03.2025

Инвестиция в будущее: как "ФосАгро" поддерживает науку и образование

Студенты Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева в марте 2025 года в седьмой раз получили стипендии имени академика... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:07:00+03:00

2025-03-18T16:07:00+03:00

2025-03-18T16:07:00+03:00

интервью

фосагро

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005669027_0:64:2560:1504_1920x0_80_0_0_3964ebb505dfaa93d3ffa86352463342.jpg

Студенты Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева в марте 2025 года в седьмой раз получили стипендии имени академика Николая Павловича Лаверова. Инициатором конкурса стипендий выступила российская компания "ФосАгро" – мировой производитель фосфорсодержащих удобрений. Как еще крупный бизнес поддерживает российское образование и науку, реализуя проекты, способные изменить мир к лучшему, РИА Новости рассказал первый заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" Сиродж Лоиков.– Сиродж Ахмадбекович, откуда у промышленного гиганта интерес к образовательным и научным проектам?– Сегодня ни один бизнес, думающий о завтрашнем дне, не может обойтись без опоры на научные исследования и сотрудничество с образовательными учреждениями. Только тесное взаимодействие с наукой позволяет разрабатывать инновационные технологии, повышать эффективность производства и обеспечивать его соответствие экологическим стандартам. Объединение наших усилий дает возможность создавать предприятия нового поколения – экологичные, безопасные, технологичные и эффективные. Более того, бизнес берет на себя не только экономическую, но и важную социальную миссию. На первый план выходит концепция устойчивого развития, включающая заботу об окружающей среде, поддержку научных исследований и развитие человеческого потенциала. Социальная повестка становится для ведущих компаний совершенно естественной – поддержка регионов присутствия, культурных и образовательных инициатив, здравоохранения и спорта, исследовательских проектов.Для "ФосАгро" на протяжении многих лет все это является неотъемлемой частью корпоративной политики. Ежегодно растет объем поддержки социальных и благотворительных проектов как в регионах присутствия, так и на федеральном уровне. По итогам прошлого года он превысил рекордные 14,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в 2023 году. Было увеличено финансирование образовательных проектов-победителей учрежденной по поручению президента РФ Владимира Путина Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса": программы поддержки детского спорта "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД) и корпоративной образовательной модели "Школа – колледж/ вуз – предприятие". Эти инициативы не только расширяют возможности для молодежи, но и помогают укреплять кадровый потенциал промышленности.– Программа "Школа – колледж/ вуз – предприятие" играет особую роль в жизни компании. Какие результаты она принесла за 11 лет работы?– На предприятия "ФосАгро" пришли 3,5 тысячи специалистов, подготовленных при поддержке компании. Мы считаем, что это более чем достойный результат. Компания вложила в корпоративную образовательную модель более 11,5 миллиарда рублей. Мы начинали с профильных классов, а сегодня в регионах присутствия работают шесть "ФосАгро-школ", оснащенных всем необходимым для изучения химии, физики, информатики и математики. Преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалификации, на занятия приглашают представителей предприятий – проводятся профориентационные встречи, экскурсии в производственные кластеры и вузы-партнеры.Особое внимание уделяем подшефным колледжам, которые становятся все более популярными среди абитуриентов. В них создана комфортная образовательная среда, есть возможности для занятий спортом, а теория неотделима от производственной практики на учебных полигонах и производствах. В итоге на предприятия приходят специалисты и инженеры, которые не просто хорошо учились. Эти люди за время практик познакомились с компанией, ее традициями, многие стажировались именно в тех коллективах, где им предстоит потом работать. Выпускники нашей образовательной модели могут начинать полноценно работать с первого дня – они уже влились в корпоративную культуру.Для нас очень ценно, что выстроенная нами образовательная модель получила высокую оценку президента России Владимира Путина и рекомендована Советом Федерации к тиражированию в других промышленных компаниях.– Помимо развития собственных научных и образовательных проектов, "ФосАгро" активно сотрудничает с профильными вузами. Какие меры поддержки компания предлагает студентам, решившим связать свою жизнь с химией, экологией, агрономией?– Поддержка профильных высших учебных заведений соответствует цели устойчивого развития ООН "Качественное образование", к которой, в числе прочих, стремится наша компания. Среди наших постоянных партнеров – Мурманский арктический университет (МАУ), Череповецкий государственный университет, Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Д. И. Менделеева, Санкт-Петербургский горный университет, Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева и другие.Мы не просто точечно помогаем университетам, выделяя средства на проведение ремонта в аудиториях. "ФосАгро" реализует комплексную программу сотрудничества с вузами, которая подразумевает целевое обучение, конкурсы стипендий, создание современных лабораторий. Например, на днях уже в седьмой раз наградили победителей конкурса стипендий имени академика Лаверова в РХТУ. Стипендии назначаются студентам, которые изучают экологию и природопользование, технологии новых материалов и веществ. Чтобы выиграть, ребята должны иметь хорошие учебные показатели, публиковать научные работы в высокорейтинговых журналах, участвовать в разработке проектов в области зеленой химии. Уже в течение нескольких лет мы поощряем самых активных молодых исследователей.С 2019 года мы развиваем образовательную экосистему в России, в которую сегодня включен 21 образовательный центр в ведущих аграрных вузах страны, программа "От руды до еды", которая интегрирована в 47 университетах, обучающий онлайн-сервис для фермеров, студентов, преподавателей Pro Agro Lectorium.Это большая комплексная работа, которая не замыкается на привлечении молодых перспективных кадров на предприятия компании. Мы заинтересованы в том, чтобы и в сектор АПК приходили талантливые грамотные специалисты, которые умеют работать с инновационными продуктами, для повышения урожайности и качества культур, выращиваемых на российских полях. В итоге наше сотрудничество с вузами отвечает такой глобальной миссии, как обеспечение продовольственной безопасности. Это деятельность с перспективой на десятилетия, она не ограничивается закрытием потребностей сегодняшнего дня.- Недавно стало известно об амбициозном проекте "ФосАгро" по созданию в Апатитах высшей школы подготовки горных инженеров. Расскажите об этом проекте подробнее.– Это наша совместная программа с МАУ и региональными властями. Мы активно развиваем Апатитский филиал университета. "ФосАгро" уже начала работу над подземным учебным полигоном на базе горно-обогатительного комбината (ГОК) "Апатит". Ежегодно более 500 студентов будут проходить там практику: работать на самом современном оборудовании в реальных условиях подземного рудника. Откроются новейшие лаборатории и мастерские, будут созданы максимально комфортные условия для проживания и отдыха студентов, занятий спортом.Также будут запущены новые направления обучения, высоко востребованные в промышленности. Значительно увеличится число студентов, в том числе на бюджетных местах, а также преподавательский коллектив. На реализацию программы развития филиала МАУ в Апатитах будет направлено порядка 3 миллиардов рублей.– В 2018 году "ФосАгро" заключила соглашение с РАН о долгосрочном сотрудничестве. Как развивается это направление?– С Российской академией наук мы продолжаем активно взаимодействовать, расширять сотрудничество. Сегодня в фокусе нашего общего внимания климатическая повестка, в том числе очень важная цель – снижение углеродного следа. У нас есть проект, который мы реализуем в партнерстве с правительством Вологодской области – карбоновые полигоны, позволяющие разработать практики низкоуглеродного ведения сельского хозяйства, найти современные решения задачи декарбонизации. Недавно мы опубликовали предварительные результаты проекта, на их основе готовим несколько материалов для аграриев, ученых и студентов.Отмечу, что "ФосАгро" сотрудничает и с другими научными организациями, привлекая их к разработке новых видов удобрений и кормовых добавок, в том числе актуальных сегодня – биологизированных.– Ваша поддержка распространяется не только на отечественные проекты. Компания в партнерстве с ЮНЕСКО и ИЮПАК (Международный союз теоретической и прикладной химии – ред.) участвует в программе "Зеленая химия для жизни". Какое значение она имеет для "ФосАгро"?– Международная грантовая программа "Зеленая химия для жизни" поистине уникальна. Это первый в истории ЮНЕСКО и всей системы ООН проект, который реализуется за счет российского бизнеса. "Зеленая химия" направлена на решение глобальных проблем. Вопросы экологии, изменения климата, загрязнения почв и водных ресурсов требуют консолидации усилий ученых, бизнеса и государств. Справиться с этими вызовами поможет международное сотрудничество, обмен знаниями и передовым опытом. Объединение научного потенциала разных стран позволяет разрабатывать инновационные технологии, минимизировать воздействие промышленности на окружающую среду и находить эффективные методы восстановления экосистем.Поэтому мы признательны нашим многолетним партнерам – ЮНЕСКО и ИЮПАК, которые 10 лет назад поддержали идею запуска программы. Она стала судьбоносной для десятков молодых ученых из России и 32 стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. За все время существования программы международное научное жюри предоставило гранты 55 исследователям, чьи работы нацелены на создание прорывных технологий в сфере охраны окружающей среды, здравоохранения, продовольствия, повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов.Поддержка науки и образования – это не просто благотворительность, а стратегическая инвестиция в будущее. Инновации, разработанные сегодня, определяют конкурентоспособность бизнеса завтра, а талантливая молодежь, получившая качественное образование, становится драйвером развития отрасли и экономики страны в целом. Чем больше возможностей мы создаем для студентов и ученых, тем быстрее появляются новые технологии, способные изменить мир к лучшему."ФосАгро" уже видит результаты своих инициатив: подготовленные специалисты приходят на предприятия, научные исследования находят практическое применение, а образовательные программы дают импульс развитию регионов. И мы уверены, что это верный путь для долгосрочного и устойчивого развития.

https://ria.ru/20250305/fosagro-2003179905.html

https://ria.ru/20250204/fosagro-1997278439.html

https://ria.ru/20241227/rapu-1991685375.html

https://ria.ru/20241209/pochva-1988199118.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, фосагро, россия