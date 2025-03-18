Инвестиция в будущее: как "ФосАгро" поддерживает науку и образование
© Фото предоставлено пресс-службой "ФосАгро"Первый заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" Сиродж Лоиков
© Фото предоставлено пресс-службой "ФосАгро"
Первый заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" Сиродж Лоиков
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Студенты Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева в марте 2025 года в седьмой раз получили стипендии имени академика Николая Павловича Лаверова. Инициатором конкурса стипендий выступила российская компания "ФосАгро" – мировой производитель фосфорсодержащих удобрений. Как еще крупный бизнес поддерживает российское образование и науку, реализуя проекты, способные изменить мир к лучшему, РИА Новости рассказал первый заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" Сиродж Лоиков.
– Сиродж Ахмадбекович, откуда у промышленного гиганта интерес к образовательным и научным проектам?
– Сегодня ни один бизнес, думающий о завтрашнем дне, не может обойтись без опоры на научные исследования и сотрудничество с образовательными учреждениями. Только тесное взаимодействие с наукой позволяет разрабатывать инновационные технологии, повышать эффективность производства и обеспечивать его соответствие экологическим стандартам. Объединение наших усилий дает возможность создавать предприятия нового поколения – экологичные, безопасные, технологичные и эффективные.
Более того, бизнес берет на себя не только экономическую, но и важную социальную миссию. На первый план выходит концепция устойчивого развития, включающая заботу об окружающей среде, поддержку научных исследований и развитие человеческого потенциала. Социальная повестка становится для ведущих компаний совершенно естественной – поддержка регионов присутствия, культурных и образовательных инициатив, здравоохранения и спорта, исследовательских проектов.
Для "ФосАгро" на протяжении многих лет все это является неотъемлемой частью корпоративной политики. Ежегодно растет объем поддержки социальных и благотворительных проектов как в регионах присутствия, так и на федеральном уровне. По итогам прошлого года он превысил рекордные 14,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в 2023 году. Было увеличено финансирование образовательных проектов-победителей учрежденной по поручению президента РФ Владимира Путина Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса": программы поддержки детского спорта "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД) и корпоративной образовательной модели "Школа – колледж/ вуз – предприятие". Эти инициативы не только расширяют возможности для молодежи, но и помогают укреплять кадровый потенциал промышленности.
© Фото предоставлено пресс-службой "ФосАгро"Вручение награды национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса"
© Фото предоставлено пресс-службой "ФосАгро"
Вручение награды национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса"
– Программа "Школа – колледж/ вуз – предприятие" играет особую роль в жизни компании. Какие результаты она принесла за 11 лет работы?
– На предприятия "ФосАгро" пришли 3,5 тысячи специалистов, подготовленных при поддержке компании. Мы считаем, что это более чем достойный результат. Компания вложила в корпоративную образовательную модель более 11,5 миллиарда рублей. Мы начинали с профильных классов, а сегодня в регионах присутствия работают шесть "ФосАгро-школ", оснащенных всем необходимым для изучения химии, физики, информатики и математики. Преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалификации, на занятия приглашают представителей предприятий – проводятся профориентационные встречи, экскурсии в производственные кластеры и вузы-партнеры.
Особое внимание уделяем подшефным колледжам, которые становятся все более популярными среди абитуриентов. В них создана комфортная образовательная среда, есть возможности для занятий спортом, а теория неотделима от производственной практики на учебных полигонах и производствах. В итоге на предприятия приходят специалисты и инженеры, которые не просто хорошо учились. Эти люди за время практик познакомились с компанией, ее традициями, многие стажировались именно в тех коллективах, где им предстоит потом работать. Выпускники нашей образовательной модели могут начинать полноценно работать с первого дня – они уже влились в корпоративную культуру.
Для нас очень ценно, что выстроенная нами образовательная модель получила высокую оценку президента России Владимира Путина и рекомендована Советом Федерации к тиражированию в других промышленных компаниях.
– Помимо развития собственных научных и образовательных проектов, "ФосАгро" активно сотрудничает с профильными вузами. Какие меры поддержки компания предлагает студентам, решившим связать свою жизнь с химией, экологией, агрономией?
– Поддержка профильных высших учебных заведений соответствует цели устойчивого развития ООН "Качественное образование", к которой, в числе прочих, стремится наша компания. Среди наших постоянных партнеров – Мурманский арктический университет (МАУ), Череповецкий государственный университет, Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Д. И. Менделеева, Санкт-Петербургский горный университет, Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева и другие.
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Мы не просто точечно помогаем университетам, выделяя средства на проведение ремонта в аудиториях. "ФосАгро" реализует комплексную программу сотрудничества с вузами, которая подразумевает целевое обучение, конкурсы стипендий, создание современных лабораторий. Например, на днях уже в седьмой раз наградили победителей конкурса стипендий имени академика Лаверова в РХТУ. Стипендии назначаются студентам, которые изучают экологию и природопользование, технологии новых материалов и веществ. Чтобы выиграть, ребята должны иметь хорошие учебные показатели, публиковать научные работы в высокорейтинговых журналах, участвовать в разработке проектов в области зеленой химии. Уже в течение нескольких лет мы поощряем самых активных молодых исследователей.
С 2019 года мы развиваем образовательную экосистему в России, в которую сегодня включен 21 образовательный центр в ведущих аграрных вузах страны, программа "От руды до еды", которая интегрирована в 47 университетах, обучающий онлайн-сервис для фермеров, студентов, преподавателей Pro Agro Lectorium.
Это большая комплексная работа, которая не замыкается на привлечении молодых перспективных кадров на предприятия компании. Мы заинтересованы в том, чтобы и в сектор АПК приходили талантливые грамотные специалисты, которые умеют работать с инновационными продуктами, для повышения урожайности и качества культур, выращиваемых на российских полях. В итоге наше сотрудничество с вузами отвечает такой глобальной миссии, как обеспечение продовольственной безопасности. Это деятельность с перспективой на десятилетия, она не ограничивается закрытием потребностей сегодняшнего дня.
- Недавно стало известно об амбициозном проекте "ФосАгро" по созданию в Апатитах высшей школы подготовки горных инженеров. Расскажите об этом проекте подробнее.
– Это наша совместная программа с МАУ и региональными властями. Мы активно развиваем Апатитский филиал университета. "ФосАгро" уже начала работу над подземным учебным полигоном на базе горно-обогатительного комбината (ГОК) "Апатит". Ежегодно более 500 студентов будут проходить там практику: работать на самом современном оборудовании в реальных условиях подземного рудника. Откроются новейшие лаборатории и мастерские, будут созданы максимально комфортные условия для проживания и отдыха студентов, занятий спортом.
© Фото предоставлено пресс-службой "ФосАгро"Полигон МАУ
© Фото предоставлено пресс-службой "ФосАгро"
Полигон МАУ
Также будут запущены новые направления обучения, высоко востребованные в промышленности. Значительно увеличится число студентов, в том числе на бюджетных местах, а также преподавательский коллектив. На реализацию программы развития филиала МАУ в Апатитах будет направлено порядка 3 миллиардов рублей.
– В 2018 году "ФосАгро" заключила соглашение с РАН о долгосрочном сотрудничестве. Как развивается это направление?
– С Российской академией наук мы продолжаем активно взаимодействовать, расширять сотрудничество. Сегодня в фокусе нашего общего внимания климатическая повестка, в том числе очень важная цель – снижение углеродного следа. У нас есть проект, который мы реализуем в партнерстве с правительством Вологодской области – карбоновые полигоны, позволяющие разработать практики низкоуглеродного ведения сельского хозяйства, найти современные решения задачи декарбонизации. Недавно мы опубликовали предварительные результаты проекта, на их основе готовим несколько материалов для аграриев, ученых и студентов.
Отмечу, что "ФосАгро" сотрудничает и с другими научными организациями, привлекая их к разработке новых видов удобрений и кормовых добавок, в том числе актуальных сегодня – биологизированных.
– Ваша поддержка распространяется не только на отечественные проекты. Компания в партнерстве с ЮНЕСКО и ИЮПАК (Международный союз теоретической и прикладной химии – ред.) участвует в программе "Зеленая химия для жизни". Какое значение она имеет для "ФосАгро"?
– Международная грантовая программа "Зеленая химия для жизни" поистине уникальна. Это первый в истории ЮНЕСКО и всей системы ООН проект, который реализуется за счет российского бизнеса. "Зеленая химия" направлена на решение глобальных проблем. Вопросы экологии, изменения климата, загрязнения почв и водных ресурсов требуют консолидации усилий ученых, бизнеса и государств. Справиться с этими вызовами поможет международное сотрудничество, обмен знаниями и передовым опытом. Объединение научного потенциала разных стран позволяет разрабатывать инновационные технологии, минимизировать воздействие промышленности на окружающую среду и находить эффективные методы восстановления экосистем.
Поэтому мы признательны нашим многолетним партнерам – ЮНЕСКО и ИЮПАК, которые 10 лет назад поддержали идею запуска программы. Она стала судьбоносной для десятков молодых ученых из России и 32 стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. За все время существования программы международное научное жюри предоставило гранты 55 исследователям, чьи работы нацелены на создание прорывных технологий в сфере охраны окружающей среды, здравоохранения, продовольствия, повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов.
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Поддержка науки и образования – это не просто благотворительность, а стратегическая инвестиция в будущее. Инновации, разработанные сегодня, определяют конкурентоспособность бизнеса завтра, а талантливая молодежь, получившая качественное образование, становится драйвером развития отрасли и экономики страны в целом. Чем больше возможностей мы создаем для студентов и ученых, тем быстрее появляются новые технологии, способные изменить мир к лучшему.
"ФосАгро" уже видит результаты своих инициатив: подготовленные специалисты приходят на предприятия, научные исследования находят практическое применение, а образовательные программы дают импульс развитию регионов. И мы уверены, что это верный путь для долгосрочного и устойчивого развития.