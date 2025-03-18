https://ria.ru/20250318/dzhonson--2005730700.html

Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров России и Украины

Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров России и Украины - РИА Новости, 18.03.2025

Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров России и Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, занимавший свой пост в 2019-2022 годах, попытался оправдаться за срыв мирного соглашения между Россией и... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:28:00+03:00

2025-03-18T15:28:00+03:00

2025-03-18T15:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

нато

борис джонсон

владимир зеленский

давид арахамия

великобритания

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950758_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_8bd30a44e40bb94390e061cc6e62a60a.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, занимавший свой пост в 2019-2022 годах, попытался оправдаться за срыв мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года. "Всё, что я пытался сделать, — это продемонстрировать видимую поддержку и сказать, что… если вы хотите урегулирования, то это ваше дело. Если вы собираетесь продолжать сражаться, то вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Вот что я сказал", - сказал он в интервью подкасту Triggernometry. Джонсон заявил, что люди могут судить, поступил ли Зеленский правильно или нет, продолжив воевать, по тому, что происходит сейчас. По словам экс-премьера, "есть очень хороший шанс", что результатом всей ситуации станет "свободная, суверенная, безопасная" Украина, что якобы не было бы возможно при заключении соглашения в апреле 2022 года. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250318/ukraina-2005726814.html

https://ria.ru/20250114/dzhonson-1993561560.html

великобритания

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, борис джонсон, владимир зеленский, давид арахамия, великобритания, украина, россия, в мире