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Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров России и Украины - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/dzhonson--2005730700.html
Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров России и Украины
Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров России и Украины - РИА Новости, 18.03.2025
Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров России и Украины
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, занимавший свой пост в 2019-2022 годах, попытался оправдаться за срыв мирного соглашения между Россией и... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:28:00+03:00
2025-03-18T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
нато
борис джонсон
владимир зеленский
давид арахамия
великобритания
украина
россия
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, занимавший свой пост в 2019-2022 годах, попытался оправдаться за срыв мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года. "Всё, что я пытался сделать, — это продемонстрировать видимую поддержку и сказать, что… если вы хотите урегулирования, то это ваше дело. Если вы собираетесь продолжать сражаться, то вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Вот что я сказал", - сказал он в интервью подкасту Triggernometry. Джонсон заявил, что люди могут судить, поступил ли Зеленский правильно или нет, продолжив воевать, по тому, что происходит сейчас. По словам экс-премьера, "есть очень хороший шанс", что результатом всей ситуации станет "свободная, суверенная, безопасная" Украина, что якобы не было бы возможно при заключении соглашения в апреле 2022 года. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250318/ukraina-2005726814.html
https://ria.ru/20250114/dzhonson-1993561560.html
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нато, борис джонсон, владимир зеленский, давид арахамия, великобритания, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Великобритания, Украина, Россия, В мире
Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров России и Украины

Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров РФ и Украины в 2022 году

© AP Photo / Alberto PezzaliБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, занимавший свой пост в 2019-2022 годах, попытался оправдаться за срыв мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года.
"Всё, что я пытался сделать, — это продемонстрировать видимую поддержку и сказать, что… если вы хотите урегулирования, то это ваше дело. Если вы собираетесь продолжать сражаться, то вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Вот что я сказал", - сказал он в интервью подкасту Triggernometry.
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Борис Джонсон сделал громкое признание об Украине
Вчера, 15:13
Джонсон заявил, что люди могут судить, поступил ли Зеленский правильно или нет, продолжив воевать, по тому, что происходит сейчас. По словам экс-премьера, "есть очень хороший шанс", что результатом всей ситуации станет "свободная, суверенная, безопасная" Украина, что якобы не было бы возможно при заключении соглашения в апреле 2022 года.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
"Заткнись и катись": британцы пришли в ярость из-за слов Джонсона о Путине
14 января, 01:19
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийДавид АрахамияВеликобританияУкраинаРоссияВ мире
 
 
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