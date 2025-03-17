https://ria.ru/20250317/zelenskiy-2005463368.html
Зеленский подписал закон, разрешающий отправку войск в другие государства
Зеленский подписал закон, разрешающий отправку войск в другие государства - РИА Новости, 17.03.2025
Зеленский подписал закон, разрешающий отправку войск в другие государства
Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность направления подразделений ВСУ в другие государства, сообщает Верховная рада Украины. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:17:00+03:00
2025-03-17T12:17:00+03:00
2025-03-17T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность направления подразделений ВСУ в другие государства, сообщает Верховная рада Украины. В пресс-службе украинского парламента 25 февраля сообщали, что Верховная рада поддержал законопроект о направлении ВСУ в другие страны с учетом предложений Владимира Зеленского. "Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность направления подразделений вооруженных сил Украины в другие государства. В период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рады. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 15 января сообщил, что Рада в целом поддержала законопроект об отправке ВСУ в другие страны в период действия военного положения. Решение о направлении войск в другие государства принимает президент.* Внесен Росинфомониторингом в перечень террористов и экстремистов
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украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский подписал закон, разрешающий отправку войск в другие государства
Зеленский подписал закон, разрешающий отправку частей ВСУ в другие государства