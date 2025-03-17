https://ria.ru/20250317/zaryadki-2005526724.html
В Sitronics Electro планируют охватить электрозарядками всю Россию
В Sitronics Electro планируют охватить электрозарядками всю Россию - РИА Новости, 17.03.2025
В Sitronics Electro планируют охватить электрозарядками всю Россию
Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) планирует охватить зарядками для электромобилей всю Россию, на сегодня сеть компании уже охватывает больше половины РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:24:00+03:00
2025-03-17T16:24:00+03:00
2025-03-17T16:24:00+03:00
экономика
технологии
россия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005525777_0:0:693:390_1920x0_80_0_0_6775155229f37b00d322df11c5fd35fd.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) планирует охватить зарядками для электромобилей всю Россию, на сегодня сеть компании уже охватывает больше половины субъектов страны, рассказали РИА Новости в компании. "Конечно, мы нацелены охватить всю страну. Сейчас наша сеть уже охватывает 48 регионов - это больше половины субъектов страны. В этом Sitronics Electro помогают партнёры, которые обращаются к нам с запросами по установке зарядных станций в своих регионах. В рамках франшизы Sitronics Electro есть возможность покупать, устанавливать и подключать ЭЗС к нашему операторскому софту. Это позволяет совместно развивать и масштабировать зарядную инфраструктуру, не только инвестируя в установку", - отметили в компании. В Sitronics Electro добавили, что ежемесячно наблюдается положительная динамика роста электромобилей в каждом регионе России. В связи с этим, компания устанавливает зарядные станции в областях с наибольшими показателями по росту электромобильности. Сейчас к таким регионам относятся Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа. "Также мы активно сотрудничаем с крупными операторами таксопарков, строим структуру для них. В этом направлении у Sitronics Electro более 10 регионов присутствия", - заключили в компании. Ранее Sitronics Electro сообщала РИА Новости, что количество электромобилистов в России за последние пять лет увеличилось в 11,5 раза, сейчас их более 53 тысяч человек, при этом зарядная инфраструктура для электромобилей выросла в 15 раз. Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) - российский оператор и производитель оборудования зарядной инфраструктуры. Оператор строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также развивает приложение для водителей и ПО для управления зарядными станциями.
https://ria.ru/20250313/e-neva-2004881743.html
https://ria.ru/20250128/kama-1995920720.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005525777_0:0:521:390_1920x0_80_0_0_8069bd81b287fc497da56674e49bf2ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, авто
Экономика, Технологии, Россия, Авто
В Sitronics Electro планируют охватить электрозарядками всю Россию
Sitronics Electro планирует охватить зарядками для электромобилей всю Россию
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) планирует охватить зарядками для электромобилей всю Россию, на сегодня сеть компании уже охватывает больше половины субъектов страны, рассказали РИА Новости в компании.
"Конечно, мы нацелены охватить всю страну. Сейчас наша сеть уже охватывает 48 регионов - это больше половины субъектов страны. В этом Sitronics Electro помогают партнёры, которые обращаются к нам с запросами по установке зарядных станций в своих регионах. В рамках франшизы Sitronics Electro есть возможность покупать, устанавливать и подключать ЭЗС к нашему операторскому софту. Это позволяет совместно развивать и масштабировать зарядную инфраструктуру, не только инвестируя в установку", - отметили в компании.
В Sitronics Electro добавили, что ежемесячно наблюдается положительная динамика роста электромобилей в каждом регионе России. В связи с этим, компания устанавливает зарядные станции в областях с наибольшими показателями по росту электромобильности. Сейчас к таким регионам относятся Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа.
"Также мы активно сотрудничаем с крупными операторами таксопарков, строим структуру для них. В этом направлении у Sitronics Electro более 10 регионов присутствия", - заключили в компании.
Ранее Sitronics Electro сообщала РИА Новости, что количество электромобилистов в России
за последние пять лет увеличилось в 11,5 раза, сейчас их более 53 тысяч человек, при этом зарядная инфраструктура для электромобилей выросла в 15 раз.
Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) - российский оператор и производитель оборудования зарядной инфраструктуры. Оператор строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также развивает приложение для водителей и ПО для управления зарядными станциями.