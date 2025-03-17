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Названы регионы с самыми высокими зарплатами в отраслях

Названы регионы с самыми высокими зарплатами в отраслях - РИА Новости, 17.03.2025

Названы регионы с самыми высокими зарплатами в отраслях

Сахалинская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ занимают лидирующие позиции в рейтинге регионов по зарплатам в отраслях в 2024 году, на последних... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T00:20:00+03:00

2025-03-17T00:20:00+03:00

2025-03-17T00:20:00+03:00

россия

камчатский край

сахалинская область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

группа газ

экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сахалинская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ занимают лидирующие позиции в рейтинге регионов по зарплатам в отраслях в 2024 году, на последних строчках – Калмыкия, Ингушетия и Чечня, при этом самые высокие зарплаты зафиксированы в добывающей отрасли и сфере финансов, показали результаты исследования РИА Новости. Российский рынок труда в 2024 году продолжил меняться и подстраиваться под новые экономические реалии. На рынке труда наблюдался кадровый дефицит, что увеличило конкуренцию между работодателями и привело к заметному росту зарплат и обновлению минимумов по безработице. Так, номинальные зарплаты в среднем по стране за 2024 год, по данным Росстата, выросли на 18,3% до 76,5 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). В свою очередь уровень безработицы в конце года составил только 2,3%. Картина неоднородная В разрезе регионов и отраслей ситуация в 2024 году была очень неоднородной. В абсолютных величинах разница в средних зарплатах в регионах России по итогам 2024 года превышала почти шесть раз. В части динамики также наблюдается большая разница. Например, в Липецкой области зарплаты за год увеличились на 23,8%, и это стало наибольшим приростом среди регионов, а в целом прирост зарплаты более чем на 20% наблюдался еще у 21 региона. Стоит отметить, что во всех регионах увеличение заработной платы по итогам 2024 года обогнало официальную инфляцию. Самый слабый прирост средних зарплат в 2023 году был в Камчатском крае, составив 10,7%. В отраслевом разрезе картина также была очень неоднородной. В отрасли "Производство одежды", где исторически самые низкие зарплаты, в 2024 году прирост составил 17%, тогда как в самой высокооплачиваемой финансовой отрасли рост 22%. Наименьший прирост зарплат был у работников отрасли "Рыболовство" – лишь 8%. Безусловно, в силу специфики экономической структуры в разных регионах люди трудятся в различных отраслях. В богатых природными ресурсами регионах развита добыча полезных ископаемых, в приморских регионах – рыболовство, в регионах с благоприятными климатическими условиями - сельское хозяйство. При этом в некоторых субъектах РФ нет определенной специализации, и многие отрасли представлены в сопоставимых пропорциях. Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили шестое ежегодное исследование субъектов РФ по зарплатам в различных отраслях. В исследовании рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона (классификация отраслей ОКВЭД). В рейтинге представлены ТОП-3 отрасли по зарплатам для каждого региона. Наиболее высокие оклады в добыче нефти и газа Согласно результатам исследования, среди 85 проанализированных регионов в 27 самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. При этом, как правило, более высокие оклады в добыче нефти и газа. Также хорошими зарплатами могут похвастаться занятые в добыче металлических руд, угля и некоторых других полезных ископаемых. Второй по представленности стала отрасль "IT и связь", которая в 12 регионах обеспечивает самые высокие зарплаты. Замыкает первую тройку по представленности отрасль "Госслужба" – в восьми регионах эта сфера характеризуется высокими зарплатами. При этом регионы, в которых "Госслужба" находится в лидирующих позициях, расположились преимущественно в нижней части рейтинга. Лидеры и аутсайдеры Согласно результатам рейтинга, по итогам 2024 года сильно выросло количество регионов, где в наиболее оплачиваемых отраслях в среднем зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Так, в 2024 году такие зарплаты в самых высокооплачиваемых отраслях наблюдались в 39 регионах против 29 годом ранее. В 46 регионах этот показатель находится в диапазоне 50-100 тысяч рублей. Обращаясь к отдельным субъектам РФ, можно отметить, что несколько регионов лидируют с явным отрывом. В Сахалинской области, согласно статистике, в отрасли "Добыча нефти и газа" средняя зарплата составляет 317 тысяч рублей в месяц, что является лучшим результатом среди всех регионов и отраслей. Лидерство Сахалинской области может объясняться преимущественно шельфовой добычей нефти и газа в регионе, что пока является относительно новой технологией для России и требует большое число уникальных специалистов. На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Москва, но здесь самой высокооплачиваемой отраслью является "Финансовые услуги", где средняя зарплата составляет 302 тысячи рублей в месяц. Стоит отметить, что в данной отрасли работает чуть более 300 тысяч человек или 5,6% всех работников столицы. Также высокие зарплаты наблюдаются в добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе – 244 тысяч рублей в месяц. Помимо трех регионов лидеров в первую десятку также входят: Мурманская область, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Камчатский край. Таким образом, большинство регионов лидеров связано с добычей полезных ископаемых. Исключением стали только финансово-ориентированная Москва и Мурманская область, где наибольшие зарплаты получают занятые в рыболовстве. Последние места в рейтинге занимают республики Калмыкия, Ингушетия, Чечня и Карачаево-Черкессия. Во всех этих регионах наибольшую зарплату имеют занятые на госслужбе.

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россия

камчатский край

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, камчатский край, сахалинская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), группа газ, экономика