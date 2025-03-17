Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в отраслях - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/zarplaty-2005392652.html
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в отраслях
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в отраслях - РИА Новости, 17.03.2025
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в отраслях
Сахалинская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ занимают лидирующие позиции в рейтинге регионов по зарплатам в отраслях в 2024 году, на последних... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T00:20:00+03:00
2025-03-17T00:20:00+03:00
россия
камчатский край
сахалинская область
федеральная служба государственной статистики (росстат)
группа газ
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сахалинская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ занимают лидирующие позиции в рейтинге регионов по зарплатам в отраслях в 2024 году, на последних строчках – Калмыкия, Ингушетия и Чечня, при этом самые высокие зарплаты зафиксированы в добывающей отрасли и сфере финансов, показали результаты исследования РИА Новости. Российский рынок труда в 2024 году продолжил меняться и подстраиваться под новые экономические реалии. На рынке труда наблюдался кадровый дефицит, что увеличило конкуренцию между работодателями и привело к заметному росту зарплат и обновлению минимумов по безработице. Так, номинальные зарплаты в среднем по стране за 2024 год, по данным Росстата, выросли на 18,3% до 76,5 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). В свою очередь уровень безработицы в конце года составил только 2,3%. Картина неоднородная В разрезе регионов и отраслей ситуация в 2024 году была очень неоднородной. В абсолютных величинах разница в средних зарплатах в регионах России по итогам 2024 года превышала почти шесть раз. В части динамики также наблюдается большая разница. Например, в Липецкой области зарплаты за год увеличились на 23,8%, и это стало наибольшим приростом среди регионов, а в целом прирост зарплаты более чем на 20% наблюдался еще у 21 региона. Стоит отметить, что во всех регионах увеличение заработной платы по итогам 2024 года обогнало официальную инфляцию. Самый слабый прирост средних зарплат в 2023 году был в Камчатском крае, составив 10,7%. В отраслевом разрезе картина также была очень неоднородной. В отрасли "Производство одежды", где исторически самые низкие зарплаты, в 2024 году прирост составил 17%, тогда как в самой высокооплачиваемой финансовой отрасли рост 22%. Наименьший прирост зарплат был у работников отрасли "Рыболовство" – лишь 8%. Безусловно, в силу специфики экономической структуры в разных регионах люди трудятся в различных отраслях. В богатых природными ресурсами регионах развита добыча полезных ископаемых, в приморских регионах – рыболовство, в регионах с благоприятными климатическими условиями - сельское хозяйство. При этом в некоторых субъектах РФ нет определенной специализации, и многие отрасли представлены в сопоставимых пропорциях. Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили шестое ежегодное исследование субъектов РФ по зарплатам в различных отраслях. В исследовании рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона (классификация отраслей ОКВЭД). В рейтинге представлены ТОП-3 отрасли по зарплатам для каждого региона. Наиболее высокие оклады в добыче нефти и газа Согласно результатам исследования, среди 85 проанализированных регионов в 27 самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. При этом, как правило, более высокие оклады в добыче нефти и газа. Также хорошими зарплатами могут похвастаться занятые в добыче металлических руд, угля и некоторых других полезных ископаемых. Второй по представленности стала отрасль "IT и связь", которая в 12 регионах обеспечивает самые высокие зарплаты. Замыкает первую тройку по представленности отрасль "Госслужба" – в восьми регионах эта сфера характеризуется высокими зарплатами. При этом регионы, в которых "Госслужба" находится в лидирующих позициях, расположились преимущественно в нижней части рейтинга. Лидеры и аутсайдеры Согласно результатам рейтинга, по итогам 2024 года сильно выросло количество регионов, где в наиболее оплачиваемых отраслях в среднем зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Так, в 2024 году такие зарплаты в самых высокооплачиваемых отраслях наблюдались в 39 регионах против 29 годом ранее. В 46 регионах этот показатель находится в диапазоне 50-100 тысяч рублей. Обращаясь к отдельным субъектам РФ, можно отметить, что несколько регионов лидируют с явным отрывом. В Сахалинской области, согласно статистике, в отрасли "Добыча нефти и газа" средняя зарплата составляет 317 тысяч рублей в месяц, что является лучшим результатом среди всех регионов и отраслей. Лидерство Сахалинской области может объясняться преимущественно шельфовой добычей нефти и газа в регионе, что пока является относительно новой технологией для России и требует большое число уникальных специалистов. На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Москва, но здесь самой высокооплачиваемой отраслью является "Финансовые услуги", где средняя зарплата составляет 302 тысячи рублей в месяц. Стоит отметить, что в данной отрасли работает чуть более 300 тысяч человек или 5,6% всех работников столицы. Также высокие зарплаты наблюдаются в добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе – 244 тысяч рублей в месяц. Помимо трех регионов лидеров в первую десятку также входят: Мурманская область, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Камчатский край. Таким образом, большинство регионов лидеров связано с добычей полезных ископаемых. Исключением стали только финансово-ориентированная Москва и Мурманская область, где наибольшие зарплаты получают занятые в рыболовстве. Последние места в рейтинге занимают республики Калмыкия, Ингушетия, Чечня и Карачаево-Черкессия. Во всех этих регионах наибольшую зарплату имеют занятые на госслужбе.
https://ria.ru/20250317/reyting-2005313525.html
https://ria.ru/20240930/zarplaty-1975395680.html
https://ria.ru/20250305/zarplaty-2003277334.html
https://ria.ru/20241118/reyting-1984300903.html
https://ria.ru/20241128/zarplata-1986127630.html
россия
камчатский край
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, камчатский край, сахалинская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), группа газ, экономика
Россия, Камчатский край, Сахалинская область, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Группа ГАЗ, Экономика
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в отраслях

Сахалин, Москва и ЯНАО лидируют по зарплатам в отраслях в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сахалинская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ занимают лидирующие позиции в рейтинге регионов по зарплатам в отраслях в 2024 году, на последних строчках – Калмыкия, Ингушетия и Чечня, при этом самые высокие зарплаты зафиксированы в добывающей отрасли и сфере финансов, показали результаты исследования РИА Новости.
Российский рынок труда в 2024 году продолжил меняться и подстраиваться под новые экономические реалии. На рынке труда наблюдался кадровый дефицит, что увеличило конкуренцию между работодателями и привело к заметному росту зарплат и обновлению минимумов по безработице. Так, номинальные зарплаты в среднем по стране за 2024 год, по данным Росстата, выросли на 18,3% до 76,5 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). В свою очередь уровень безработицы в конце года составил только 2,3%.
Рейтинг российских регионов по зарплатам в отраслях
Рейтинг российских регионов по зарплатам в отраслях
00:00

Картина неоднородная

В разрезе регионов и отраслей ситуация в 2024 году была очень неоднородной. В абсолютных величинах разница в средних зарплатах в регионах России по итогам 2024 года превышала почти шесть раз. В части динамики также наблюдается большая разница. Например, в Липецкой области зарплаты за год увеличились на 23,8%, и это стало наибольшим приростом среди регионов, а в целом прирост зарплаты более чем на 20% наблюдался еще у 21 региона. Стоит отметить, что во всех регионах увеличение заработной платы по итогам 2024 года обогнало официальную инфляцию. Самый слабый прирост средних зарплат в 2023 году был в Камчатском крае, составив 10,7%.
В отраслевом разрезе картина также была очень неоднородной. В отрасли "Производство одежды", где исторически самые низкие зарплаты, в 2024 году прирост составил 17%, тогда как в самой высокооплачиваемой финансовой отрасли рост 22%. Наименьший прирост зарплат был у работников отрасли "Рыболовство" – лишь 8%.
Безусловно, в силу специфики экономической структуры в разных регионах люди трудятся в различных отраслях. В богатых природными ресурсами регионах развита добыча полезных ископаемых, в приморских регионах – рыболовство, в регионах с благоприятными климатическими условиями - сельское хозяйство. При этом в некоторых субъектах РФ нет определенной специализации, и многие отрасли представлены в сопоставимых пропорциях.
Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили шестое ежегодное исследование субъектов РФ по зарплатам в различных отраслях. В исследовании рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона (классификация отраслей ОКВЭД). В рейтинге представлены ТОП-3 отрасли по зарплатам для каждого региона.
Салехард - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Названы города с самыми высокими зарплатами в России
30 сентября 2024, 01:14

Наиболее высокие оклады в добыче нефти и газа

Согласно результатам исследования, среди 85 проанализированных регионов в 27 самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. При этом, как правило, более высокие оклады в добыче нефти и газа. Также хорошими зарплатами могут похвастаться занятые в добыче металлических руд, угля и некоторых других полезных ископаемых.
Второй по представленности стала отрасль "IT и связь", которая в 12 регионах обеспечивает самые высокие зарплаты. Замыкает первую тройку по представленности отрасль "Госслужба" – в восьми регионах эта сфера характеризуется высокими зарплатами. При этом регионы, в которых "Госслужба" находится в лидирующих позициях, расположились преимущественно в нижней части рейтинга.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Реальные зарплаты в России за год выросли на 9,1 процента
5 марта, 19:07

Лидеры и аутсайдеры

Согласно результатам рейтинга, по итогам 2024 года сильно выросло количество регионов, где в наиболее оплачиваемых отраслях в среднем зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Так, в 2024 году такие зарплаты в самых высокооплачиваемых отраслях наблюдались в 39 регионах против 29 годом ранее. В 46 регионах этот показатель находится в диапазоне 50-100 тысяч рублей.
Обращаясь к отдельным субъектам РФ, можно отметить, что несколько регионов лидируют с явным отрывом. В Сахалинской области, согласно статистике, в отрасли "Добыча нефти и газа" средняя зарплата составляет 317 тысяч рублей в месяц, что является лучшим результатом среди всех регионов и отраслей. Лидерство Сахалинской области может объясняться преимущественно шельфовой добычей нефти и газа в регионе, что пока является относительно новой технологией для России и требует большое число уникальных специалистов.
Девушка считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Названы регионы-лидеры по доле работников с высокой зарплатой
18 ноября 2024, 00:47
На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Москва, но здесь самой высокооплачиваемой отраслью является "Финансовые услуги", где средняя зарплата составляет 302 тысячи рублей в месяц. Стоит отметить, что в данной отрасли работает чуть более 300 тысяч человек или 5,6% всех работников столицы. Также высокие зарплаты наблюдаются в добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе – 244 тысяч рублей в месяц.
Помимо трех регионов лидеров в первую десятку также входят: Мурманская область, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Камчатский край. Таким образом, большинство регионов лидеров связано с добычей полезных ископаемых. Исключением стали только финансово-ориентированная Москва и Мурманская область, где наибольшие зарплаты получают занятые в рыболовстве.
Последние места в рейтинге занимают республики Калмыкия, Ингушетия, Чечня и Карачаево-Черкессия. Во всех этих регионах наибольшую зарплату имеют занятые на госслужбе.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Исследование показало, насколько выросла средняя зарплата россиян
28 ноября 2024, 04:06
 
РоссияКамчатский крайСахалинская областьФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Группа ГАЗЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала