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Запад использовал недовольство сербов для протестов, заявил посол России - РИА Новости, 17.03.2025
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12:29 17.03.2025 (обновлено: 12:33 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/zapad-2005466045.html
Запад использовал недовольство сербов для протестов, заявил посол России
Запад использовал недовольство сербов для протестов, заявил посол России - РИА Новости, 17.03.2025
Запад использовал недовольство сербов для протестов, заявил посол России
Западные круги и европейские неправительственные организации цинично воспользовались недовольством народа Сербии в связи с трагедией в городе Нови-Сад и стали... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:29:00+03:00
2025-03-17T12:33:00+03:00
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сербия
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россия
александр вучич
александр боцан-харченко
беспорядки в белграде
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Западные круги и европейские неправительственные организации цинично воспользовались недовольством народа Сербии в связи с трагедией в городе Нови-Сад и стали "заводить" жителей страны, что привело к росту масштаба протестных акций, рассказал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Естественно, определенные круги на Западе, НПО, в данном случае речь идет, применительно к Сербии, в основном о европейских НПО и других структурах организации таких цветных революций, которые находятся в Европе... Они цинично, повторю, уже не в первый раз воспользовались данным народным недовольством, противостоянием и требованиями народными к власти разобраться, довести до конца расследование произошедшего и, естественно, стали "заводить" народ, используя свои хорошо известные механизмы, и результатом стал значительный рост масштаба этих протестов", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24". Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протестной акции в субботу травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича. Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20250317/serbiya-2005427073.html
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в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, александр боцан-харченко, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Беспорядки в Белграде
Запад использовал недовольство сербов для протестов, заявил посол России

Боцан-Харченко: Запад цинично воспользовался недовольством народа Сербии

© AP Photo / Armin DurgutАкция протеста оппозиции в Белграде, Сербия
Акция протеста оппозиции в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Акция протеста оппозиции в Белграде, Сербия. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Западные круги и европейские неправительственные организации цинично воспользовались недовольством народа Сербии в связи с трагедией в городе Нови-Сад и стали "заводить" жителей страны, что привело к росту масштаба протестных акций, рассказал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Естественно, определенные круги на Западе, НПО, в данном случае речь идет, применительно к Сербии, в основном о европейских НПО и других структурах организации таких цветных революций, которые находятся в Европе... Они цинично, повторю, уже не в первый раз воспользовались данным народным недовольством, противостоянием и требованиями народными к власти разобраться, довести до конца расследование произошедшего и, естественно, стали "заводить" народ, используя свои хорошо известные механизмы, и результатом стал значительный рост масштаба этих протестов", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протестной акции в субботу травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича.
Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек.
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.
Протесты в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Сербский депутат предупредил о последствиях протестов в Белграде
09:45
 
В миреСербияБелград (город)РоссияАлександр ВучичАлександр Боцан-ХарченкоБеспорядки в Белграде
 
 
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