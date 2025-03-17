Запад использовал недовольство сербов для протестов, заявил посол России
Боцан-Харченко: Запад цинично воспользовался недовольством народа Сербии
© AP Photo / Armin DurgutАкция протеста оппозиции в Белграде, Сербия
© AP Photo / Armin Durgut
Акция протеста оппозиции в Белграде, Сербия. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Западные круги и европейские неправительственные организации цинично воспользовались недовольством народа Сербии в связи с трагедией в городе Нови-Сад и стали "заводить" жителей страны, что привело к росту масштаба протестных акций, рассказал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Естественно, определенные круги на Западе, НПО, в данном случае речь идет, применительно к Сербии, в основном о европейских НПО и других структурах организации таких цветных революций, которые находятся в Европе... Они цинично, повторю, уже не в первый раз воспользовались данным народным недовольством, противостоянием и требованиями народными к власти разобраться, довести до конца расследование произошедшего и, естественно, стали "заводить" народ, используя свои хорошо известные механизмы, и результатом стал значительный рост масштаба этих протестов", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протестной акции в субботу травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича.
Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек.
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.