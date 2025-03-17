https://ria.ru/20250317/zapad-2005433424.html

СМИ: в Киеве назвали возвращение западного бизнеса в Россию делом времени

СМИ: в Киеве назвали возвращение западного бизнеса в Россию делом времени - РИА Новости, 17.03.2025

СМИ: в Киеве назвали возвращение западного бизнеса в Россию делом времени

Возвращение западного бизнеса в Россию — вопрос времени, пишет Politico со ссылкой на уполномоченного Владимира Зеленского по санкционной политике Владислава... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:23:00+03:00

2025-03-17T10:23:00+03:00

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экономика

россия

москва

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Возвращение западного бизнеса в Россию — вопрос времени, пишет Politico со ссылкой на уполномоченного Владимира Зеленского по санкционной политике Владислава Власюка."Возвращение к тому, что страны в том или ином виде будут вести дела с Россией, — это просто дело времени", — отметил он. Также он указал, что европейские страны могут заключить новые сделки с Москвой по покупке энергоресурсов."У России большой потенциал, особенно в сфере энергоресурсов, и, возможно, было бы глупо не попытаться его использовать", — подчеркнул Власюк.Украинский уполномоченный допустил, что западные санкции против России могут отменить, но сейчас об этом рано говорить.Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к возвращению западных компаний на российский рынок, но создавать преференции им не будет.

https://ria.ru/20250221/rossija-2000690029.html

https://ria.ru/20250115/rossiya-1993760712.html

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экономика, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин