https://ria.ru/20250317/zaes-2005594613.html

Трамп затронет тему ЗАЭС в разговоре с Путиным, сообщили в Белом доме

Трамп затронет тему ЗАЭС в разговоре с Путиным, сообщили в Белом доме - РИА Новости, 17.03.2025

Трамп затронет тему ЗАЭС в разговоре с Путиным, сообщили в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего во вторник разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсудит ситуацию вокруг Запорожской АЭС, заявила в... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T20:53:00+03:00

2025-03-17T20:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего во вторник разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсудит ситуацию вокруг Запорожской АЭС, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Речь идет об электростанции на границе России и Украины, которая обсуждалась с украинской стороной, и теперь президент (Трамп - ред.) поднимет этот вопрос в разговоре с Путиным", - сказала она на брифинге.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250317/razgovor-2005592202.html

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дональд трамп, владимир путин, запорожская аэс, в мире