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Трамп затронет тему ЗАЭС в разговоре с Путиным, сообщили в Белом доме - РИА Новости, 17.03.2025
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20:53 17.03.2025 (обновлено: 20:59 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/zaes-2005594613.html
Трамп затронет тему ЗАЭС в разговоре с Путиным, сообщили в Белом доме
Трамп затронет тему ЗАЭС в разговоре с Путиным, сообщили в Белом доме - РИА Новости, 17.03.2025
Трамп затронет тему ЗАЭС в разговоре с Путиным, сообщили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего во вторник разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсудит ситуацию вокруг Запорожской АЭС, заявила в... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T20:53:00+03:00
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дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего во вторник разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсудит ситуацию вокруг Запорожской АЭС, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Речь идет об электростанции на границе России и Украины, которая обсуждалась с украинской стороной, и теперь президент (Трамп - ред.) поднимет этот вопрос в разговоре с Путиным", - сказала она на брифинге.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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дональд трамп, владимир путин, запорожская аэс, в мире
Дональд Трамп, Владимир Путин, Запорожская АЭС, В мире
Трамп затронет тему ЗАЭС в разговоре с Путиным, сообщили в Белом доме

Левитт: Трамп в предстоящем разговоре с Путиным затронет тему ЗАЭС

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего во вторник разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсудит ситуацию вокруг Запорожской АЭС, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Речь идет об электростанции на границе России и Украины, которая обсуждалась с украинской стороной, и теперь президент (Трамп - ред.) поднимет этот вопрос в разговоре с Путиным", - сказала она на брифинге.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Белый дом рассказал о последствиях при провале переговоров Путина и Трампа
Вчера, 20:38
 
Дональд ТрампВладимир ПутинЗапорожская АЭСВ мире
 
 
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