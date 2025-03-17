Рогов объяснил слова Трампа о ЗАЭС неправильными вводными
Член ОП Рогов: слова Трампа о контроле над ЗАЭС связаны с неправильными вводными
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что слова президента США Дональда Трампа о контроле над Запорожской АЭС, возможно, связаны с "неправильными вводными".
Ранее Трамп заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС.
"Возможно, Трампу дали какие-то неправильные вводные. Если Трамп возьмет в руки правильную карту, то увидит, что Запорожская атомная станция находится в городе Энергодаре Запорожской области Российской Федерации, и все вопросы у него отпадут сами собой", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Запорожская АЭС находится на территории России и принадлежит Российской Федерации, вопрос ее принадлежности не может быть предметом переговоров.
"Режим Зеленского уже показал обстрелами и попытками диверсий в отношении атомной станции, что их нужно как можно дальше гнать от ядерного объекта в целях безопасности всего мира", - добавил Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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