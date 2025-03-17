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Рогов объяснил слова Трампа о ЗАЭС неправильными вводными - РИА Новости, 17.03.2025
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16:03 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/zaes-2005522249.html
Рогов объяснил слова Трампа о ЗАЭС неправильными вводными
Рогов объяснил слова Трампа о ЗАЭС неправильными вводными - РИА Новости, 17.03.2025
Рогов объяснил слова Трампа о ЗАЭС неправильными вводными
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:03:00+03:00
2025-03-17T16:03:00+03:00
в мире
россия
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дональд трамп
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что слова президента США Дональда Трампа о контроле над Запорожской АЭС, возможно, связаны с "неправильными вводными". Ранее Трамп заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС. "Возможно, Трампу дали какие-то неправильные вводные. Если Трамп возьмет в руки правильную карту, то увидит, что Запорожская атомная станция находится в городе Энергодаре Запорожской области Российской Федерации, и все вопросы у него отпадут сами собой", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Запорожская АЭС находится на территории России и принадлежит Российской Федерации, вопрос ее принадлежности не может быть предметом переговоров. "Режим Зеленского уже показал обстрелами и попытками диверсий в отношении атомной станции, что их нужно как можно дальше гнать от ядерного объекта в целях безопасности всего мира", - добавил Рогов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250313/tramp-2004860507.html
https://ria.ru/20250206/zaes-1997681926.html
россия
днепр (город)
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в мире, россия, днепр (город), запорожская область, дональд трамп, владимир рогов, запорожская аэс
В мире, Россия, Днепр (город), Запорожская область, Дональд Трамп, Владимир Рогов, Запорожская АЭС
Рогов объяснил слова Трампа о ЗАЭС неправильными вводными

Член ОП Рогов: слова Трампа о контроле над ЗАЭС связаны с неправильными вводными

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что слова президента США Дональда Трампа о контроле над Запорожской АЭС, возможно, связаны с "неправильными вводными".
Ранее Трамп заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в рамках урегулирования
13 марта, 19:56
"Возможно, Трампу дали какие-то неправильные вводные. Если Трамп возьмет в руки правильную карту, то увидит, что Запорожская атомная станция находится в городе Энергодаре Запорожской области Российской Федерации, и все вопросы у него отпадут сами собой", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Запорожская АЭС находится на территории России и принадлежит Российской Федерации, вопрос ее принадлежности не может быть предметом переговоров.
"Режим Зеленского уже показал обстрелами и попытками диверсий в отношении атомной станции, что их нужно как можно дальше гнать от ядерного объекта в целях безопасности всего мира", - добавил Рогов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Рогов назвал слова Зеленского о ЗАЭС ахинеей
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