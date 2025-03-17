https://ria.ru/20250317/zaes-2005522249.html

Рогов объяснил слова Трампа о ЗАЭС неправильными вводными

Рогов объяснил слова Трампа о ЗАЭС неправильными вводными - РИА Новости, 17.03.2025

Рогов объяснил слова Трампа о ЗАЭС неправильными вводными

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:03:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что слова президента США Дональда Трампа о контроле над Запорожской АЭС, возможно, связаны с "неправильными вводными". Ранее Трамп заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС. "Возможно, Трампу дали какие-то неправильные вводные. Если Трамп возьмет в руки правильную карту, то увидит, что Запорожская атомная станция находится в городе Энергодаре Запорожской области Российской Федерации, и все вопросы у него отпадут сами собой", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Запорожская АЭС находится на территории России и принадлежит Российской Федерации, вопрос ее принадлежности не может быть предметом переговоров. "Режим Зеленского уже показал обстрелами и попытками диверсий в отношении атомной станции, что их нужно как можно дальше гнать от ядерного объекта в целях безопасности всего мира", - добавил Рогов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250313/tramp-2004860507.html

https://ria.ru/20250206/zaes-1997681926.html

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в мире, россия, днепр (город), запорожская область, дональд трамп, владимир рогов, запорожская аэс