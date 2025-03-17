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В ГД прокомментировали слова калужского депутата о мини-юбках для женщин - РИА Новости, 17.03.2025
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14:24 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/yubka-2005497880.html
В ГД прокомментировали слова калужского депутата о мини-юбках для женщин
В ГД прокомментировали слова калужского депутата о мини-юбках для женщин - РИА Новости, 17.03.2025
В ГД прокомментировали слова калужского депутата о мини-юбках для женщин
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина назвала предложение депутата о том, чтобы женщины носили мини-юбки для повышения демографии, "бредом... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:24:00+03:00
2025-03-17T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина назвала предложение депутата о том, чтобы женщины носили мини-юбки для повышения демографии, "бредом сумасшедшего". Ранее депутат думы города Таруса Калужской области Евгений Руденко призвал женщин носить мини-юбки в солнечные дни "для повышения демографии России", пояснив РИА Новости, что такой внешний вид повышает вероятность знакомств, а значит, и брака и рождения детей. "Если честно, мне привычно не обсуждать законодательные инициативы, которые уже юридически оформлены, а не представляют собой бред сумасшедшего, который в голове одного отдельно взятого депутата города Тарусы... Поэтому первое, я бы рекомендовала депутатам города Таруса принимать закон об отзыве депутатов, чтобы был порядок у избирателей, понимание того, как можно отозвать депутата, который не понимает, что нужно сегодня людям", - сказала Останина РИА Новости. Она добавила, что женщин сейчас интересуют совсем другие вопросы. "Если эта женщина не замужняя, и они приняли себе решение о рождении ребёнка, получит ли она поддержку со стороны государства? Будет ли ей куда принести этого ребёнка? Будет ли у неё возможность направить ребёнка в ясельки... молочной кухне, детский сад? Интересно, в городе Тарусе есть молочная кухня или детский сад? Поэтому я бы посоветовала всё-таки опуститься на почву, так сказать", - пояснила Останина. Она призвала депутатов посмотреть, "чем живут избиратели". По ее словам, "очень важно сегодня понимать, кого мы избираем во власти".
https://ria.ru/20250304/matvienko-2002968867.html
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общество, таруса, госдума рф
Общество, Таруса, Госдума РФ
В ГД прокомментировали слова калужского депутата о мини-юбках для женщин

Депутат Останина назвала идею о мини-юбках для демографии бредом сумасшедшего

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина назвала предложение депутата о том, чтобы женщины носили мини-юбки для повышения демографии, "бредом сумасшедшего".
Ранее депутат думы города Таруса Калужской области Евгений Руденко призвал женщин носить мини-юбки в солнечные дни "для повышения демографии России", пояснив РИА Новости, что такой внешний вид повышает вероятность знакомств, а значит, и брака и рождения детей.
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"Если честно, мне привычно не обсуждать законодательные инициативы, которые уже юридически оформлены, а не представляют собой бред сумасшедшего, который в голове одного отдельно взятого депутата города Тарусы... Поэтому первое, я бы рекомендовала депутатам города Таруса принимать закон об отзыве депутатов, чтобы был порядок у избирателей, понимание того, как можно отозвать депутата, который не понимает, что нужно сегодня людям", - сказала Останина РИА Новости.
Она добавила, что женщин сейчас интересуют совсем другие вопросы.
"Если эта женщина не замужняя, и они приняли себе решение о рождении ребёнка, получит ли она поддержку со стороны государства? Будет ли ей куда принести этого ребёнка? Будет ли у неё возможность направить ребёнка в ясельки... молочной кухне, детский сад? Интересно, в городе Тарусе есть молочная кухня или детский сад? Поэтому я бы посоветовала всё-таки опуститься на почву, так сказать", - пояснила Останина.
Она призвала депутатов посмотреть, "чем живут избиратели". По ее словам, "очень важно сегодня понимать, кого мы избираем во власти".
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