https://ria.ru/20250317/yubka-2005455090.html

Калужский депутат призвал женщин носить мини-юбки для повышения рождаемости

Калужский депутат призвал женщин носить мини-юбки для повышения рождаемости - РИА Новости, 17.03.2025

Калужский депутат призвал женщин носить мини-юбки для повышения рождаемости

Депутат думы города Таруса Калужской области Евгений Руденко в соцсети "ВКонтакте" призвал женщин носить мини-юбки для повышения рождаемости. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T11:43:00+03:00

2025-03-17T11:43:00+03:00

2025-03-17T12:46:00+03:00

общество

таруса

лдпр

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Депутат думы города Таруса Калужской области Евгений Руденко в соцсети "ВКонтакте" призвал женщин носить мини-юбки для повышения рождаемости."Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России", — говорится в публикации.Публикацию депутат сопроводил своим снимком в кожаной куртке летчика, а также фотографией женщины в кожаной мини-юбке и сапогах на шпильке.Судя по комментариям к публикации, высказывание Руденко вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков. Сам он пояснил, что "в 70-х все ходили в мини и браки были крепкие". Также, по мнению депутата, "реальным ребятам нравится, когда девушки ходят в мини"."В трех словах. Сначала знакомства, потом брак, потом дети. Мини повышают вероятность знакомств", — сказал Руденко РИА Новости.Руденко — депутат гордумы Тарусы, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, объектам жизнеобеспечения, безопасности, благоустройству города, представляет ЛДПР.Агентство пока не располагает комментарием партии относительно этичности его заявления.

https://ria.ru/20250227/studenty-2001997088.html

https://ria.ru/20250311/matvienko-2004364708.html

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таруса

калужская область

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общество, таруса, лдпр, калужская область