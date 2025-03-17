Калужский депутат призвал женщин носить мини-юбки для повышения рождаемости
Калужский депутат Руденко призвал женщин носить юбки для повышения рождаемости
Депутат думы города Таруса Калужской области Евгений Руденко. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Депутат думы города Таруса Калужской области Евгений Руденко в соцсети "ВКонтакте" призвал женщин носить мини-юбки для повышения рождаемости.
"Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России", — говорится в публикации.
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Публикацию депутат сопроводил своим снимком в кожаной куртке летчика, а также фотографией женщины в кожаной мини-юбке и сапогах на шпильке.
Судя по комментариям к публикации, высказывание Руденко вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков. Сам он пояснил, что "в 70-х все ходили в мини и браки были крепкие". Также, по мнению депутата, "реальным ребятам нравится, когда девушки ходят в мини".
"В трех словах. Сначала знакомства, потом брак, потом дети. Мини повышают вероятность знакомств", — сказал Руденко РИА Новости.
Руденко — депутат гордумы Тарусы, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, объектам жизнеобеспечения, безопасности, благоустройству города, представляет ЛДПР.
Агентство пока не располагает комментарием партии относительно этичности его заявления.
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