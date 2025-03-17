https://ria.ru/20250317/yemen-2005599895.html

Пентагон раскрыл, что США собираются делать в Йемене

Пентагон раскрыл, что США собираются делать в Йемене - РИА Новости, 17.03.2025

Пентагон раскрыл, что США собираются делать в Йемене

Пентагон заявил в понедельник, что будет использовать "подавляющую смертоносную силу" для достижения своих целей в Йемене на фоне нового витка эскалации с... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T22:11:00+03:00

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2025-03-17T22:28:00+03:00

в мире

йемен

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министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

красное море

дональд трамп

ансар алла

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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Пентагон заявил в понедельник, что будет использовать "подавляющую смертоносную силу" для достижения своих целей в Йемене на фоне нового витка эскалации с правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы)."Мы будем применять подавляющую смертоносную силу до тех пор, пока не достигнем нашей цели (Йемене - ред.)", - заявил представитель министерства обороны Шон Парнелл на брифинге для журналистов,При этом последние атаки хуситов на авианосец США Harry Truman в Красном море не были успешными, отметил он.Ранее в понедельник Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов и пообещал, что Вашингтон ответит силой на любые дальнейшие нападения, подчеркнув, что отныне все действия хуситов будут расцениваться как исходящие со стороны Тегерана.

https://ria.ru/20250316/peregovory-2005348103.html

йемен

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в мире, йемен, сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, красное море, дональд трамп, ансар алла