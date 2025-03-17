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Пентагон раскрыл, что США собираются делать в Йемене - РИА Новости, 17.03.2025
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22:11 17.03.2025 (обновлено: 22:28 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/yemen-2005599895.html
Пентагон раскрыл, что США собираются делать в Йемене
Пентагон раскрыл, что США собираются делать в Йемене - РИА Новости, 17.03.2025
Пентагон раскрыл, что США собираются делать в Йемене
Пентагон заявил в понедельник, что будет использовать "подавляющую смертоносную силу" для достижения своих целей в Йемене на фоне нового витка эскалации с... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T22:11:00+03:00
2025-03-17T22:28:00+03:00
в мире
йемен
сша
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
красное море
дональд трамп
ансар алла
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Пентагон заявил в понедельник, что будет использовать "подавляющую смертоносную силу" для достижения своих целей в Йемене на фоне нового витка эскалации с правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы)."Мы будем применять подавляющую смертоносную силу до тех пор, пока не достигнем нашей цели (Йемене - ред.)", - заявил представитель министерства обороны Шон Парнелл на брифинге для журналистов,При этом последние атаки хуситов на авианосец США Harry Truman в Красном море не были успешными, отметил он.Ранее в понедельник Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов и пообещал, что Вашингтон ответит силой на любые дальнейшие нападения, подчеркнув, что отныне все действия хуситов будут расцениваться как исходящие со стороны Тегерана.
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в мире, йемен, сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, красное море, дональд трамп, ансар алла
В мире, Йемен, США, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Красное море, Дональд Трамп, Ансар Алла
Пентагон раскрыл, что США собираются делать в Йемене

Пентагон заявил, что будет использовать смертоносную силу в Йемене

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Пентагон заявил в понедельник, что будет использовать "подавляющую смертоносную силу" для достижения своих целей в Йемене на фоне нового витка эскалации с правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы).
«
"Мы будем применять подавляющую смертоносную силу до тех пор, пока не достигнем нашей цели (Йемене - ред.)", - заявил представитель министерства обороны Шон Парнелл на брифинге для журналистов,
При этом последние атаки хуситов на авианосец США Harry Truman в Красном море не были успешными, отметил он.
Ранее в понедельник Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов и пообещал, что Вашингтон ответит силой на любые дальнейшие нападения, подчеркнув, что отныне все действия хуситов будут расцениваться как исходящие со стороны Тегерана.
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Хуситы назвали условия переговоров Йемена и США
16 марта, 17:04
 
В миреЙеменСШАМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуКрасное мореДональд ТрампАнсар Алла
 
 
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