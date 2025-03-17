Рейтинг@Mail.ru
На горячую линию Соцфонда поступило 559 обращений после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
02:51 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/vyplaty-2005401954.html
На горячую линию Соцфонда поступило 559 обращений после теракта в "Крокусе"
На горячую линию Соцфонда поступило 559 обращений после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 17.03.2025
На горячую линию Соцфонда поступило 559 обращений после теракта в "Крокусе"
Всего 559 обращений поступило на горячую линию Социального фонда России по вопросам получения мер социальной поддержки пострадавшими во время теракта в "Крокус... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T02:51:00+03:00
2025-03-17T02:51:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
красногорск
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004486689_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_66545ec11c797d7f5a0a51d3a778edbe.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Всего 559 обращений поступило на горячую линию Социального фонда России по вопросам получения мер социальной поддержки пострадавшими во время теракта в "Крокус сити холле" и их семьями за время действия этого канала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Была организована горячая линия по вопросам получения выплат. За время работы на нее поступило 559 обращений", - говорится в сообщении. Соцфонд создал рабочую группу по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших сразу после теракта.
https://ria.ru/20250311/pensii-2004210207.html
https://ria.ru/20250313/sotsfond-2004649613.html
россия
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004486689_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_ec3d2d760816b5f673d19f2280704ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл
На горячую линию Соцфонда поступило 559 обращений после теракта в "Крокусе"

Горячая линия по вопросам выплат пострадавшим в "Крокусе" приняла 559 обращений

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала "Крокус Сити Холл" в память о жертвах теракта
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала Крокус Сити Холл в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала "Крокус Сити Холл" в память о жертвах теракта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Всего 559 обращений поступило на горячую линию Социального фонда России по вопросам получения мер социальной поддержки пострадавшими во время теракта в "Крокус сити холле" и их семьями за время действия этого канала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Соцфонд назначил 79 пенсий родственникам погибших в "Крокусе"
11 марта, 02:55
"Была организована горячая линия по вопросам получения выплат. За время работы на нее поступило 559 обращений", - говорится в сообщении.
Соцфонд создал рабочую группу по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших сразу после теракта.
Мемориал возле Крокус Сити Холла в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Пострадавшим при теракте в "Крокусе" оформили 166 больничных листов
13 марта, 02:50
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала