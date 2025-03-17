На горячую линию Соцфонда поступило 559 обращений после теракта в "Крокусе"
Горячая линия по вопросам выплат пострадавшим в "Крокусе" приняла 559 обращений
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала "Крокус Сити Холл" в память о жертвах теракта
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала "Крокус Сити Холл" в память о жертвах теракта. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Всего 559 обращений поступило на горячую линию Социального фонда России по вопросам получения мер социальной поддержки пострадавшими во время теракта в "Крокус сити холле" и их семьями за время действия этого канала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
"Была организована горячая линия по вопросам получения выплат. За время работы на нее поступило 559 обращений", - говорится в сообщении.
Соцфонд создал рабочую группу по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших сразу после теракта.