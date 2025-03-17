https://ria.ru/20250317/vyplaty-2005401954.html

На горячую линию Соцфонда поступило 559 обращений после теракта в "Крокусе"

На горячую линию Соцфонда поступило 559 обращений после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 17.03.2025

На горячую линию Соцфонда поступило 559 обращений после теракта в "Крокусе"

Всего 559 обращений поступило на горячую линию Социального фонда России по вопросам получения мер социальной поддержки пострадавшими во время теракта в "Крокус... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T02:51:00+03:00

2025-03-17T02:51:00+03:00

2025-03-17T02:51:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Всего 559 обращений поступило на горячую линию Социального фонда России по вопросам получения мер социальной поддержки пострадавшими во время теракта в "Крокус сити холле" и их семьями за время действия этого канала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Была организована горячая линия по вопросам получения выплат. За время работы на нее поступило 559 обращений", - говорится в сообщении. Соцфонд создал рабочую группу по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших сразу после теракта.

https://ria.ru/20250311/pensii-2004210207.html

https://ria.ru/20250313/sotsfond-2004649613.html

россия

красногорск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, красногорск, крокус сити холл