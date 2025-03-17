https://ria.ru/20250317/vuchich-2005473748.html

В Сербии не пройдут методы киевского майдана, заявил Вучич

В Сербии не пройдут методы киевского майдана, заявил Вучич - РИА Новости, 17.03.2025

В Сербии не пройдут методы киевского майдана, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что методы киевского майдана 2014 года в Сербии не пройдут, и обвинил оппонентов в распространении дезинформации о... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:59:00+03:00

2025-03-17T12:59:00+03:00

2025-03-17T13:01:00+03:00

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БЕЛГРАД, 17 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что методы киевского майдана 2014 года в Сербии не пройдут, и обвинил оппонентов в распространении дезинформации о якобы применении на протесте 15 марта властями "звуковой пушки". Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в память о 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция якобы применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполнили соцсети. "Когда все кончается безуспешно, приходится врать, и они придумали историю со звуковой пушкой. Они нашли эту пушку, показали ее (на фото в соцсетях - ред.) в руках военнослужащих (подразделения военной полиции, охрана президента - ред.) "Кобры". Только это не звуковая пушка, а обычная антидроновая, потому что у армии Сербии и "Кобр" вообще нет звуковой пушки", - заявил Вучич в видеозаписи в своем аккаунте в Instagram* (соцсеть принадлежит МЕТА, запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, никто из демонстрантов не обратился 15 марта за медицинской помощью с последствиями якобы применения аудиоустановки. "Тогда они догадались на следующий день слать своих активистов, чтобы говорили, что им стало плохо. Не могут показать и доказать и продолжают выдумывать. Зачем это делают дорогие граждане? То же самое делали на майдане, помните обвинения в том, что (экс-президент Украины Виктор - ред.) Янукович привел снайперов, которые стреляли в людей? Так и здесь говорят: Вучич стрелял в свой народ. Нет пострадавших, ничего не произошло, но нужно выдумывать. Звуковой пушки нигде не было на улице, ее невозможно не заметить, невозможно не услышать. Выдумали еще одну наглую ложь, думая, что так разрушите Сербию", - подчеркнул сербский президент и добавил, что расследование завершится в 48 часов и "копия майдана не пройдет, победит Сербия!". МВД Сербии и министерство обороны ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в якобы применении "звуковой пушки" против демонстрантов в Белграде в субботу. Вучич на заседании кабмина в воскресенье призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет обвинения в применении властями "звуковой пушки", прокуратура предписала МВД провести следствие. В ночь на воскресенье Вучич сообщил, что в ходе протестов получили травмы 56 человек, а 22 были задержаны за нарушение общественного порядка. Ранее пресс-служба МВД Сербии указала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было. У здания городского собрания Белграда через дорогу расположилась бригада полиции в тяжелой экипировке, в ее сторону было ранее брошено несколько предметов, неизвестные, многие из которых были в капюшонах и масках, также зажигали фаеры и выкрикивали оскорбления. Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции ранее призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота была объявлена "Днем Д", активистов ехали и шли группами пешком в Белград из других городов на протестную акцию. Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250317/zapad-2005466045.html

https://ria.ru/20250317/serbiya-2005427073.html

https://ria.ru/20250316/belgrad-2005262274.html

https://ria.ru/20250316/serbiya-2005257616.html

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в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, беспорядки в белграде