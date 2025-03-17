https://ria.ru/20250317/vsu-2005507676.html

"Удалось захватить в плен": в Киеве заявили о катастрофе в Курской области

"Удалось захватить в плен": в Киеве заявили о катастрофе в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025

"Удалось захватить в плен": в Киеве заявили о катастрофе в Курской области

ВСУ продолжают покидать Курскую область, а несколько десятков солдат попали в плен, заявил украинский журналист Юрий Бутусов в интервью "Украинской правде". РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:06:00+03:00

2025-03-17T15:06:00+03:00

2025-03-17T16:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

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вооруженные силы украины

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валерий герасимов

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ВСУ продолжают покидать Курскую область, а несколько десятков солдат попали в плен, заявил украинский журналист Юрий Бутусов в интервью "Украинской правде"."Наши войска продолжают отход. Отход осуществляется тяжело, противник наседает. <...> Понесены значительные потери, много пропавших без вести. Противнику удалось захватить в плен несколько десятков наших военнослужащих", — пожаловался он.Журналист обвинил командование ВСУ в том, что оно не подготовило отход украинских военных и не было готово к решительным действиям российской армии.На прошлой неделе начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что боевики ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении. Он также доложил президенту Владимиру Путину, что российские военные в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86 процентов площади, ранее занятой противником. Глава государства поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250317/minoborony-2005484228.html

https://ria.ru/20250317/kurskaya-2005503082.html

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