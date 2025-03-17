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"Удалось захватить в плен": в Киеве заявили о катастрофе в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 17.03.2025 (обновлено: 16:08 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/vsu-2005507676.html
"Удалось захватить в плен": в Киеве заявили о катастрофе в Курской области
"Удалось захватить в плен": в Киеве заявили о катастрофе в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
"Удалось захватить в плен": в Киеве заявили о катастрофе в Курской области
ВСУ продолжают покидать Курскую область, а несколько десятков солдат попали в плен, заявил украинский журналист Юрий Бутусов в интервью "Украинской правде". РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:06:00+03:00
2025-03-17T16:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
валерий герасимов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ВСУ продолжают покидать Курскую область, а несколько десятков солдат попали в плен, заявил украинский журналист Юрий Бутусов в интервью "Украинской правде"."Наши войска продолжают отход. Отход осуществляется тяжело, противник наседает. &lt;...&gt; Понесены значительные потери, много пропавших без вести. Противнику удалось захватить в плен несколько десятков наших военнослужащих", — пожаловался он.Журналист обвинил командование ВСУ в том, что оно не подготовило отход украинских военных и не было готово к решительным действиям российской армии.На прошлой неделе начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что боевики ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении. Он также доложил президенту Владимиру Путину, что российские военные в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86 процентов площади, ранее занятой противником. Глава государства поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250317/minoborony-2005484228.html
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происшествия, курская область, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, валерий герасимов, владимир путин, киев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Киев
"Удалось захватить в плен": в Киеве заявили о катастрофе в Курской области

Журналист Бутусов: десятки солдат ВСУ сдались в плен в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ВСУ продолжают покидать Курскую область, а несколько десятков солдат попали в плен, заявил украинский журналист Юрий Бутусов в интервью "Украинской правде".
"Наши войска продолжают отход. Отход осуществляется тяжело, противник наседает. <...> Понесены значительные потери, много пропавших без вести. Противнику удалось захватить в плен несколько десятков наших военнослужащих", — пожаловался он.
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Журналист обвинил командование ВСУ в том, что оно не подготовило отход украинских военных и не было готово к решительным действиям российской армии.
На прошлой неделе начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что боевики ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении. Он также доложил президенту Владимиру Путину, что российские военные в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86 процентов площади, ранее занятой противником. Глава государства поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаВалерий ГерасимовВладимир ПутинКиев
 
 
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