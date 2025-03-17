https://ria.ru/20250317/vsu-2005447684.html

В Раде назвали бегство ВСУ из Курской области просчетом командования

В Раде назвали бегство ВСУ из Курской области просчетом командования - РИА Новости, 17.03.2025

В Раде назвали бегство ВСУ из Курской области просчетом командования

Отступление украинских войск с территории Курской области является очередным просчетом командования ВСУ, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T11:13:00+03:00

2025-03-17T11:13:00+03:00

2025-03-17T11:15:00+03:00

россия

курская область

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Отступление украинских войск с территории Курской области является очередным просчетом командования ВСУ, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. "Отступление из Курской области не запланировано – это очередной просчет. Люди не получают никаких приказов на выход, каждое подразделение выходит, как может. Это варварство со стороны царского! Операция была необходима, а удержание позиций — важно, особенно сейчас", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь. Боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром" при этом рассказывал РИА Новости, что боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в России), а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250314/syrskiy-2005106692.html

россия

курская область

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россия, курская область