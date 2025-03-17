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Пленный украинский солдат рассказал, как оказался на фронте - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:33 17.03.2025 (обновлено: 10:21 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/vsu-2005425496.html
Пленный украинский солдат рассказал, как оказался на фронте
Пленный украинский солдат рассказал, как оказался на фронте - РИА Новости, 17.03.2025
Пленный украинский солдат рассказал, как оказался на фронте
Пленный украинский военнослужащий Назар Валеченко рассказал, что заплатил пять тысяч долларов за то, чтобы не идти на фронт и остаться в тылу, но в конечном... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:33:00+03:00
2025-03-17T10:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтавская область
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Назар Валеченко рассказал, что заплатил пять тысяч долларов за то, чтобы не идти на фронт и остаться в тылу, но в конечном итоге всё равно попал туда и служил под страхом быть расстрелянным заградотрядами из иностранных наёмников. "Военкомат предложил ехать на передовую, участвовать в войне, но я отказался и заплатив пять тысяч долларов, я остался охранять завод, то есть оставили меня за деньги", - сказал Валеченко в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он добавил, что за два с лишним года на заводе по переработке газоконденсата в Полтавской области, много раз слышал оповещения тревоги о ракетных налётах, но ни разу не слышал работы ПВО. Предприятие в итоге было уничтожено после того, как "попали в завод, конкретно разбомбили цистерны, ёмкости". После Валеченко направили в Сумскую область, причём о направлении ему не рассказали, и только по прибытии украинец узнал, в каком регионе находится. Там его прикомандировали к новому батальону, где он слышал разговоры о том, что назад смысла идти нет, "потому что они будут отстреливать нас". "Мы сдались, потому что смысла нет. Те ребята уже не отвечают, понятно, что их уже нет. Назад идти не вариант, там наёмники отстреливают наших. И поэтому мы решили сдаться, потому что безвыходное положение получается", - сказал пленный. Кроме того, по его словам, ВСУ пытались помешать ему с сослуживцами сдаться в плен и обстреливали из миномёта.
https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html
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полтавская область, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пленный украинский солдат рассказал, как оказался на фронте

Пленный Валеченко дал $5 тыс, чтобы остаться в тылу, и всё равно попал на фронт

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Назар Валеченко рассказал, что заплатил пять тысяч долларов за то, чтобы не идти на фронт и остаться в тылу, но в конечном итоге всё равно попал туда и служил под страхом быть расстрелянным заградотрядами из иностранных наёмников.
"Военкомат предложил ехать на передовую, участвовать в войне, но я отказался и заплатив пять тысяч долларов, я остался охранять завод, то есть оставили меня за деньги", - сказал Валеченко в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
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Он добавил, что за два с лишним года на заводе по переработке газоконденсата в Полтавской области, много раз слышал оповещения тревоги о ракетных налётах, но ни разу не слышал работы ПВО. Предприятие в итоге было уничтожено после того, как "попали в завод, конкретно разбомбили цистерны, ёмкости".
После Валеченко направили в Сумскую область, причём о направлении ему не рассказали, и только по прибытии украинец узнал, в каком регионе находится. Там его прикомандировали к новому батальону, где он слышал разговоры о том, что назад смысла идти нет, "потому что они будут отстреливать нас".
«
"Мы сдались, потому что смысла нет. Те ребята уже не отвечают, понятно, что их уже нет. Назад идти не вариант, там наёмники отстреливают наших. И поэтому мы решили сдаться, потому что безвыходное положение получается", - сказал пленный.
Кроме того, по его словам, ВСУ пытались помешать ему с сослуживцами сдаться в плен и обстреливали из миномёта.
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Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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