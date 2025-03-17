https://ria.ru/20250317/vsu-2005425496.html

Пленный украинский солдат рассказал, как оказался на фронте

Пленный украинский солдат рассказал, как оказался на фронте - РИА Новости, 17.03.2025

Пленный украинский солдат рассказал, как оказался на фронте

Пленный украинский военнослужащий Назар Валеченко рассказал, что заплатил пять тысяч долларов за то, чтобы не идти на фронт и остаться в тылу, но в конечном... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T09:33:00+03:00

2025-03-17T09:33:00+03:00

2025-03-17T10:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

полтавская область

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Назар Валеченко рассказал, что заплатил пять тысяч долларов за то, чтобы не идти на фронт и остаться в тылу, но в конечном итоге всё равно попал туда и служил под страхом быть расстрелянным заградотрядами из иностранных наёмников. "Военкомат предложил ехать на передовую, участвовать в войне, но я отказался и заплатив пять тысяч долларов, я остался охранять завод, то есть оставили меня за деньги", - сказал Валеченко в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он добавил, что за два с лишним года на заводе по переработке газоконденсата в Полтавской области, много раз слышал оповещения тревоги о ракетных налётах, но ни разу не слышал работы ПВО. Предприятие в итоге было уничтожено после того, как "попали в завод, конкретно разбомбили цистерны, ёмкости". После Валеченко направили в Сумскую область, причём о направлении ему не рассказали, и только по прибытии украинец узнал, в каком регионе находится. Там его прикомандировали к новому батальону, где он слышал разговоры о том, что назад смысла идти нет, "потому что они будут отстреливать нас". "Мы сдались, потому что смысла нет. Те ребята уже не отвечают, понятно, что их уже нет. Назад идти не вариант, там наёмники отстреливают наших. И поэтому мы решили сдаться, потому что безвыходное положение получается", - сказал пленный. Кроме того, по его словам, ВСУ пытались помешать ему с сослуживцами сдаться в плен и обстреливали из миномёта.

https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html

https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

полтавская область, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность