Пленный украинский солдат рассказал, как оказался на фронте
Пленный Валеченко дал $5 тыс, чтобы остаться в тылу, и всё равно попал на фронт
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Назар Валеченко рассказал, что заплатил пять тысяч долларов за то, чтобы не идти на фронт и остаться в тылу, но в конечном итоге всё равно попал туда и служил под страхом быть расстрелянным заградотрядами из иностранных наёмников.
"Военкомат предложил ехать на передовую, участвовать в войне, но я отказался и заплатив пять тысяч долларов, я остался охранять завод, то есть оставили меня за деньги", - сказал Валеченко в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
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Он добавил, что за два с лишним года на заводе по переработке газоконденсата в Полтавской области, много раз слышал оповещения тревоги о ракетных налётах, но ни разу не слышал работы ПВО. Предприятие в итоге было уничтожено после того, как "попали в завод, конкретно разбомбили цистерны, ёмкости".
После Валеченко направили в Сумскую область, причём о направлении ему не рассказали, и только по прибытии украинец узнал, в каком регионе находится. Там его прикомандировали к новому батальону, где он слышал разговоры о том, что назад смысла идти нет, "потому что они будут отстреливать нас".
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"Мы сдались, потому что смысла нет. Те ребята уже не отвечают, понятно, что их уже нет. Назад идти не вариант, там наёмники отстреливают наших. И поэтому мы решили сдаться, потому что безвыходное положение получается", - сказал пленный.
Кроме того, по его словам, ВСУ пытались помешать ему с сослуживцами сдаться в плен и обстреливали из миномёта.
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