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Западные аналитики признали, что ВСУ бегут из Курской области, пишет NYT - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:19 17.03.2025 (обновлено: 08:20 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/vsu-2005417892.html
Западные аналитики признали, что ВСУ бегут из Курской области, пишет NYT
Западные аналитики признали, что ВСУ бегут из Курской области, пишет NYT - РИА Новости, 17.03.2025
Западные аналитики признали, что ВСУ бегут из Курской области, пишет NYT
Опрошенные газетой New York Times западные аналитики признали, что украинские боевики, напавшие на Курскую область, бегут из этого региона на фоне "успешного... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:19:00+03:00
2025-03-17T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
суджа
курская область
валерий герасимов
дональд трамп
владимир путин
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Опрошенные газетой New York Times западные аналитики признали, что украинские боевики, напавшие на Курскую область, бегут из этого региона на фоне "успешного наступления" российских сил, при этом военные действия в этом российском регионе и вовсе близки к завершению. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь. Боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром" при этом рассказывал РИА Новости, что боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"*, а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области. "Украинские войска отступили со всей (территории - ред.) Курской области России, кроме небольшого участка земли... К воскресенью они цеплялись за узкую полоску земли вдоль российско-украинской границы", - приводит газета мнение аналитика из базирующейся в Финляндии компании Black Bird Group Паси Паройнена. Кроме того, он уверен, что боевые действия тут близятся к завершению. "Конец боев приближается", - добавил он. Другой эксперт - австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади - называет действия российских сил "успешным наступлением" При этом командир штурмового саперного взвода ВСУ с позывным "Борода" и вовсе жалуется изданию, что позиции ВСУ "сместились значительно ближе к границе". Другой военный ВСУ по имени Андрей сетует, что приостановка администрацией США Дональда Трампа военной помощи Украине и обмена разведданными ухудшила ситуацию для ВСУ, которые российская армия попросту "переиграла", вызвав тем самым в рядах украинских солдат панику. New York Times также пишет, что бежавшие из курского приграничья боевики ВСУ жгли снаряжение, чтобы оно не попало российским войскам. Президент РФ Владимир Путин ранее в марте провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков. В Добровольческом корпусе в свою очередь сообщали РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. Как рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Тьма", благодаря успешной операции "Поток" подразделения ВС РФ оставили боевые части противника на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250316/khutora-2005375440.html
https://ria.ru/20250316/telo-2005385078.html
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суджа
курская область
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безопасность, суджа, курская область, валерий герасимов, дональд трамп, владимир путин, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Суджа, Курская область, Валерий Герасимов, Дональд Трамп, Владимир Путин, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Западные аналитики признали, что ВСУ бегут из Курской области, пишет NYT

NYT: западные аналитики сулят близкий конец боям в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Опрошенные газетой New York Times западные аналитики признали, что украинские боевики, напавшие на Курскую область, бегут из этого региона на фоне "успешного наступления" российских сил, при этом военные действия в этом российском регионе и вовсе близки к завершению.
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь. Боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром" при этом рассказывал РИА Новости, что боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"*, а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области.
Последствия обстрела ВСУ в хуторах Ивашковский и Правда в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
ВСУ уничтожили почти все дома в двух хуторах в Курской области, заявил боец
Вчера, 20:30
"Украинские войска отступили со всей (территории - ред.) Курской области России, кроме небольшого участка земли... К воскресенью они цеплялись за узкую полоску земли вдоль российско-украинской границы", - приводит газета мнение аналитика из базирующейся в Финляндии компании Black Bird Group Паси Паройнена.
Кроме того, он уверен, что боевые действия тут близятся к завершению. "Конец боев приближается", - добавил он.
Другой эксперт - австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади - называет действия российских сил "успешным наступлением"
При этом командир штурмового саперного взвода ВСУ с позывным "Борода" и вовсе жалуется изданию, что позиции ВСУ "сместились значительно ближе к границе". Другой военный ВСУ по имени Андрей сетует, что приостановка администрацией США Дональда Трампа военной помощи Украине и обмена разведданными ухудшила ситуацию для ВСУ, которые российская армия попросту "переиграла", вызвав тем самым в рядах украинских солдат панику.
New York Times также пишет, что бежавшие из курского приграничья боевики ВСУ жгли снаряжение, чтобы оно не попало российским войскам.
Суджа, Курская область - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Курской области нашли тело расстрелянной ВСУ беременной женщины
Вчера, 22:44
Президент РФ Владимир Путин ранее в марте провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков.
В Добровольческом корпусе в свою очередь сообщали РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. Как рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Тьма", благодаря успешной операции "Поток" подразделения ВС РФ оставили боевые части противника на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже.
*Запрещенная в России террористическая организация
Старший по вооружению штурмового батальона с позывным Армата - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Если прикажут — зайдем". К чему готовится российская армия под Курском
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСуджаКурская областьВалерий ГерасимовДональд ТрампВладимир ПутинВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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