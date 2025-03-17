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Более 100 тысяч человек могут умереть от малярии в США, сообщает ВОЗ
Более 100 тысяч человек могут умереть от малярии в США, сообщает ВОЗ - РИА Новости, 17.03.2025
Более 100 тысяч человек могут умереть от малярии в США, сообщает ВОЗ
Около 107 тысяч человек в мире могут умереть в 2025 году из-за прекращения финансирования США борьбы с малярией, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T20:21:00+03:00
2025-03-17T20:21:00+03:00
2025-03-17T20:21:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 17 мар – РИА Новости. Около 107 тысяч человек в мире могут умереть в 2025 году из-за прекращения финансирования США борьбы с малярией, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "За последние два десятилетия США стали крупнейшим двусторонним донором в борьбе с малярией, помогая предотвратить, по оценкам, 2,2 миллиарда случаев заболевания и 12,7 миллиона смертей. Если сбои (в финансировании – ред.) продолжатся, только в этом году мы можем стать свидетелями еще 15 миллионов случаев заболевания малярией и 107 000 смертей, что сведет на нет пятнадцатилетний прогресс", - сказал он. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. Малярия - инфекция, передающаяся через укус комара. Ранее ВОЗ сообщала, что, несмотря на достигнутый прогресс, африканский регион по-прежнему больше всего страдает от этой смертельной болезни.
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в мире, здоровье - общество, сша, женева (город), тедрос адханом гебрейесус, дональд трамп, воз
В мире, Здоровье - Общество, США, Женева (город), Тедрос Адханом Гебрейесус, Дональд Трамп, ВОЗ
Более 100 тысяч человек могут умереть от малярии в США, сообщает ВОЗ
Гебрейесус: в 2025 году от малярии в США могут умереть 107 тысяч человек