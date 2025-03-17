Рейтинг@Mail.ru
Более 100 тысяч человек могут умереть от малярии в США, сообщает ВОЗ - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/voz-2005590065.html
Более 100 тысяч человек могут умереть от малярии в США, сообщает ВОЗ
Более 100 тысяч человек могут умереть от малярии в США, сообщает ВОЗ - РИА Новости, 17.03.2025
Более 100 тысяч человек могут умереть от малярии в США, сообщает ВОЗ
Около 107 тысяч человек в мире могут умереть в 2025 году из-за прекращения финансирования США борьбы с малярией, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T20:21:00+03:00
2025-03-17T20:21:00+03:00
в мире
здоровье - общество
сша
женева (город)
тедрос адханом гебрейесус
дональд трамп
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18012/45/180124581_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_590cf4515103757227d9e03ee92cddd7.jpg
ЖЕНЕВА, 17 мар – РИА Новости. Около 107 тысяч человек в мире могут умереть в 2025 году из-за прекращения финансирования США борьбы с малярией, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "За последние два десятилетия США стали крупнейшим двусторонним донором в борьбе с малярией, помогая предотвратить, по оценкам, 2,2 миллиарда случаев заболевания и 12,7 миллиона смертей. Если сбои (в финансировании – ред.) продолжатся, только в этом году мы можем стать свидетелями еще 15 миллионов случаев заболевания малярией и 107 000 смертей, что сведет на нет пятнадцатилетний прогресс", - сказал он. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. Малярия - инфекция, передающаяся через укус комара. Ранее ВОЗ сообщала, что, несмотря на достигнутый прогресс, африканский регион по-прежнему больше всего страдает от этой смертельной болезни.
https://ria.ru/20250121/voz-1994785452.html
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18012/45/180124581_156:0:2843:2015_1920x0_80_0_0_7ba4057b0a7d20d6457a142a6df19f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, сша, женева (город), тедрос адханом гебрейесус, дональд трамп, воз
В мире, Здоровье - Общество, США, Женева (город), Тедрос Адханом Гебрейесус, Дональд Трамп, ВОЗ
Более 100 тысяч человек могут умереть от малярии в США, сообщает ВОЗ

Гебрейесус: в 2025 году от малярии в США могут умереть 107 тысяч человек

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Комар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 17 мар – РИА Новости. Около 107 тысяч человек в мире могут умереть в 2025 году из-за прекращения финансирования США борьбы с малярией, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"За последние два десятилетия США стали крупнейшим двусторонним донором в борьбе с малярией, помогая предотвратить, по оценкам, 2,2 миллиарда случаев заболевания и 12,7 миллиона смертей. Если сбои (в финансировании – ред.) продолжатся, только в этом году мы можем стать свидетелями еще 15 миллионов случаев заболевания малярией и 107 000 смертей, что сведет на нет пятнадцатилетний прогресс", - сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
Малярия - инфекция, передающаяся через укус комара. Ранее ВОЗ сообщала, что, несмотря на достигнутый прогресс, африканский регион по-прежнему больше всего страдает от этой смертельной болезни.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В ВОЗ прокомментировали выход США из организации
21 января, 13:08
 
В миреЗдоровье - ОбществоСШАЖенева (город)Тедрос Адханом ГебрейесусДональд ТрампВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала