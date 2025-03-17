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Во Владивостоке в школе загорелась электропроводка - РИА Новости, 17.03.2025
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08:02 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/vladivostok-2005415764.html
Во Владивостоке в школе загорелась электропроводка
Во Владивостоке в школе загорелась электропроводка - РИА Новости, 17.03.2025
Во Владивостоке в школе загорелась электропроводка
Пожар произошел в школе Владивостока из-за замыкания электропроводки, эвакуированы 650 человек, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:02:00+03:00
2025-03-17T08:02:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Пожар произошел в школе Владивостока из-за замыкания электропроводки, эвакуированы 650 человек, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. "Утром на улице Интернациональная произошло короткое замыкание электропроводки в здании школы. Администрация учреждения провела эвакуацию 650 человек, в том числе 620 детей. По прибытию в помещении электрощитовой на первом этаже горели электропровода, наблюдалось задымление на первом этаже. Ликвидировано на 2 "квадратах", - говорится в сообщении. Отмечается, что причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20250204/primore-1997227457.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке в школе загорелась электропроводка

Во Владивостоке в школе загорелась электропроводка, эвакуированы 650 человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Пожар произошел в школе Владивостока из-за замыкания электропроводки, эвакуированы 650 человек, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
"Утром на улице Интернациональная произошло короткое замыкание электропроводки в здании школы. Администрация учреждения провела эвакуацию 650 человек, в том числе 620 детей. По прибытию в помещении электрощитовой на первом этаже горели электропровода, наблюдалось задымление на первом этаже. Ликвидировано на 2 "квадратах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Погибших и пострадавших нет.
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ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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