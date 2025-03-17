https://ria.ru/20250317/vladivostok-2005415764.html

Во Владивостоке в школе загорелась электропроводка

Во Владивостоке в школе загорелась электропроводка - РИА Новости, 17.03.2025

Во Владивостоке в школе загорелась электропроводка

Пожар произошел в школе Владивостока из-за замыкания электропроводки, эвакуированы 650 человек, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T08:02:00+03:00

2025-03-17T08:02:00+03:00

2025-03-17T08:02:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_832824a4b6708d0da851fb983a8297cf.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Пожар произошел в школе Владивостока из-за замыкания электропроводки, эвакуированы 650 человек, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. "Утром на улице Интернациональная произошло короткое замыкание электропроводки в здании школы. Администрация учреждения провела эвакуацию 650 человек, в том числе 620 детей. По прибытию в помещении электрощитовой на первом этаже горели электропровода, наблюдалось задымление на первом этаже. Ликвидировано на 2 "квадратах", - говорится в сообщении. Отмечается, что причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20250204/primore-1997227457.html

владивосток

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)