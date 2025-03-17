Рейтинг@Mail.ru
"ВкусВилл" приостановил продажи сэндвичей после информации о проволоке - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/vkusvill-2005558323.html
"ВкусВилл" приостановил продажи сэндвичей после информации о проволоке
"ВкусВилл" приостановил продажи сэндвичей после информации о проволоке - РИА Новости, 17.03.2025
"ВкусВилл" приостановил продажи сэндвичей после информации о проволоке
Ритейлер "ВкусВилл" приостановил продажи партии сэндвичей, об обнаружении проволоки в которой заявил один из покупателей, до выяснения всех обстоятельств,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:13:00+03:00
2025-03-17T18:13:00+03:00
москва
вкусвилл
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992063894_303:0:2146:1037_1920x0_80_0_0_bafb0f8b38486b9675eed85c5eb428a5.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ритейлер "ВкусВилл" приостановил продажи партии сэндвичей, об обнаружении проволоки в которой заявил один из покупателей, до выяснения всех обстоятельств, заявили РИА Новости в компании, при этом исключив попадание металлического предмета в товар на производстве. Ранее в понедельник в Telegram-каналах появилась информация, что женщина из Москвы обнаружила проволоку в сэндвиче, купленном во "ВкусВилле", серьезных повреждений она не получила. "Вчера, 16 марта, покупатель обратился на горячую линию "ВкусВилла", по обращению сразу же началась внутренняя проверка с производителем. С подобной жалобой на этот продукт мы столкнулись впервые, и учитывая опасный характер находки, приостановили продажи партии от даты до выяснения всех обстоятельств", - сообщили в компании. "Поставщик представил результаты служебной проверки, на данный момент попадание постороннего металлического предмета на производстве исключено по нескольким фактам", - добавили там. Отмечается, что в первую в очередь на на всех линиях сборки сэндвичей установлены металлодетекторы с чувствительными сенсорами. Проверка проводится после упаковки продукта. Если бы в процессе производства в сэндвич попала проволока – вся линия бы автоматически остановилась и раздался характерный звуковой сигнал, пояснили в компании. Кроме того, на предприятии нигде не используются похожие детали или фрагменты. Также записи видеокамер от даты производства партии, на которую поступила жалоба, не выявили никаких нарушений со стороны персонала на всех участках приготовления и сборки продукции, отметили в компании. "По жалобе - мы попросили передать посторонний предмет нашему курьеру для проведения дополнительного расследования", - добавили во "ВкусВилле".
https://ria.ru/20241230/pelmeni-1992063562.html
https://ria.ru/20250113/vkusvill-1993505424.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992063894_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62f030e1eae15a510d988f75ecd1b7d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, вкусвилл, общество
Москва, ВкусВилл, Общество
"ВкусВилл" приостановил продажи сэндвичей после информации о проволоке

"ВкусВилл" приостановил продажи партии сэндвичей после информации о проволоке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСетевой магазин продуктов питания "ВкусВилл"
Сетевой магазин продуктов питания ВкусВилл - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сетевой магазин продуктов питания "ВкусВилл". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ритейлер "ВкусВилл" приостановил продажи партии сэндвичей, об обнаружении проволоки в которой заявил один из покупателей, до выяснения всех обстоятельств, заявили РИА Новости в компании, при этом исключив попадание металлического предмета в товар на производстве.
Ранее в понедельник в Telegram-каналах появилась информация, что женщина из Москвы обнаружила проволоку в сэндвиче, купленном во "ВкусВилле", серьезных повреждений она не получила.
Сетевой магазин продуктов питания ВкусВилл - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
"ВкусВилл" заблокировал партию пельменей из-за информации Роспотребнадзора
30 декабря 2024, 12:33
"Вчера, 16 марта, покупатель обратился на горячую линию "ВкусВилла", по обращению сразу же началась внутренняя проверка с производителем. С подобной жалобой на этот продукт мы столкнулись впервые, и учитывая опасный характер находки, приостановили продажи партии от даты до выяснения всех обстоятельств", - сообщили в компании.
"Поставщик представил результаты служебной проверки, на данный момент попадание постороннего металлического предмета на производстве исключено по нескольким фактам", - добавили там.
Отмечается, что в первую в очередь на на всех линиях сборки сэндвичей установлены металлодетекторы с чувствительными сенсорами. Проверка проводится после упаковки продукта. Если бы в процессе производства в сэндвич попала проволока – вся линия бы автоматически остановилась и раздался характерный звуковой сигнал, пояснили в компании.
Кроме того, на предприятии нигде не используются похожие детали или фрагменты. Также записи видеокамер от даты производства партии, на которую поступила жалоба, не выявили никаких нарушений со стороны персонала на всех участках приготовления и сборки продукции, отметили в компании.
"По жалобе - мы попросили передать посторонний предмет нашему курьеру для проведения дополнительного расследования", - добавили во "ВкусВилле".
Сетевой магазин продуктов питания ВкусВилл - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
"ВкусВилл" приостановил продажи десерта из-за жалобы на "стекло" в нем
13 января, 16:47
 
МоскваВкусВиллОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала