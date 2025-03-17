https://ria.ru/20250317/vkusvill-2005558323.html

"ВкусВилл" приостановил продажи сэндвичей после информации о проволоке

"ВкусВилл" приостановил продажи сэндвичей после информации о проволоке - РИА Новости, 17.03.2025

"ВкусВилл" приостановил продажи сэндвичей после информации о проволоке

Ритейлер "ВкусВилл" приостановил продажи партии сэндвичей, об обнаружении проволоки в которой заявил один из покупателей, до выяснения всех обстоятельств,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:13:00+03:00

2025-03-17T18:13:00+03:00

2025-03-17T18:13:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ритейлер "ВкусВилл" приостановил продажи партии сэндвичей, об обнаружении проволоки в которой заявил один из покупателей, до выяснения всех обстоятельств, заявили РИА Новости в компании, при этом исключив попадание металлического предмета в товар на производстве. Ранее в понедельник в Telegram-каналах появилась информация, что женщина из Москвы обнаружила проволоку в сэндвиче, купленном во "ВкусВилле", серьезных повреждений она не получила. "Вчера, 16 марта, покупатель обратился на горячую линию "ВкусВилла", по обращению сразу же началась внутренняя проверка с производителем. С подобной жалобой на этот продукт мы столкнулись впервые, и учитывая опасный характер находки, приостановили продажи партии от даты до выяснения всех обстоятельств", - сообщили в компании. "Поставщик представил результаты служебной проверки, на данный момент попадание постороннего металлического предмета на производстве исключено по нескольким фактам", - добавили там. Отмечается, что в первую в очередь на на всех линиях сборки сэндвичей установлены металлодетекторы с чувствительными сенсорами. Проверка проводится после упаковки продукта. Если бы в процессе производства в сэндвич попала проволока – вся линия бы автоматически остановилась и раздался характерный звуковой сигнал, пояснили в компании. Кроме того, на предприятии нигде не используются похожие детали или фрагменты. Также записи видеокамер от даты производства партии, на которую поступила жалоба, не выявили никаких нарушений со стороны персонала на всех участках приготовления и сборки продукции, отметили в компании. "По жалобе - мы попросили передать посторонний предмет нашему курьеру для проведения дополнительного расследования", - добавили во "ВкусВилле".

https://ria.ru/20241230/pelmeni-1992063562.html

https://ria.ru/20250113/vkusvill-1993505424.html

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москва, вкусвилл, общество