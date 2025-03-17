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Аналитик объяснил, когда наступит время закрывать короткие вклады
Аналитик объяснил, когда наступит время закрывать короткие вклады - РИА Новости, 17.03.2025
Аналитик объяснил, когда наступит время закрывать короткие вклады
Банки начали ухудшать условия по депозитам, но, невзирая на это, пока лучше сохранять средства на коротких вкладах, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T03:15:00+03:00
2025-03-17T03:15:00+03:00
2025-03-17T11:24:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Банки начали ухудшать условия по депозитам, но, невзирая на это, пока лучше сохранять средства на коротких вкладах, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.По его словам, спрос в пользу долгосрочных депозитов начал смещаться из-за опасений вкладчиков потерять доход в случае дальнейшего ухудшения условий. Они желают зафиксировать оптимальные условия на более долгий срок.Однако риск дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики пока сохраняется, поэтому с закрытием коротких вкладов лучше подождать."Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции, что создаст предпосылки для снижения ключевой ставки. Такие условия, на наш взгляд, могут сложиться ближе к концу второго — началу третьего квартала", — заключил Зварич.
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общество, богдан зварич, банки.ру, банки, вклады, россия
Общество, Богдан Зварич, Банки.ру, Банки, Вклады, Россия
Аналитик объяснил, когда наступит время закрывать короткие вклады
Аналитик Зварич: пока лучше сохранять средства на коротких вкладах