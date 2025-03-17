Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил, когда наступит время закрывать короткие вклады - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 17.03.2025 (обновлено: 11:24 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/vklady-2005261555.html
Аналитик объяснил, когда наступит время закрывать короткие вклады
Аналитик объяснил, когда наступит время закрывать короткие вклады - РИА Новости, 17.03.2025
Аналитик объяснил, когда наступит время закрывать короткие вклады
Банки начали ухудшать условия по депозитам, но, невзирая на это, пока лучше сохранять средства на коротких вкладах, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T03:15:00+03:00
2025-03-17T11:24:00+03:00
общество
богдан зварич
банки.ру
банки
вклады
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_3fe9a51ac0e7abe49df6020d4bc2c1be.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Банки начали ухудшать условия по депозитам, но, невзирая на это, пока лучше сохранять средства на коротких вкладах, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.По его словам, спрос в пользу долгосрочных депозитов начал смещаться из-за опасений вкладчиков потерять доход в случае дальнейшего ухудшения условий. Они желают зафиксировать оптимальные условия на более долгий срок.Однако риск дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики пока сохраняется, поэтому с закрытием коротких вкладов лучше подождать."Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции, что создаст предпосылки для снижения ключевой ставки. Такие условия, на наш взгляд, могут сложиться ближе к концу второго — началу третьего квартала", — заключил Зварич.
https://ria.ru/20250215/dengi-1999507991.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4240447abd570896ca2f977c463ea520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, богдан зварич, банки.ру, банки, вклады, россия
Общество, Богдан Зварич, Банки.ру, Банки, Вклады, Россия
Аналитик объяснил, когда наступит время закрывать короткие вклады

Аналитик Зварич: пока лучше сохранять средства на коротких вкладах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Банки начали ухудшать условия по депозитам, но, невзирая на это, пока лучше сохранять средства на коротких вкладах, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
По его словам, спрос в пользу долгосрочных депозитов начал смещаться из-за опасений вкладчиков потерять доход в случае дальнейшего ухудшения условий. Они желают зафиксировать оптимальные условия на более долгий срок.
Однако риск дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики пока сохраняется, поэтому с закрытием коротких вкладов лучше подождать.
"Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции, что создаст предпосылки для снижения ключевой ставки. Такие условия, на наш взгляд, могут сложиться ближе к концу второго — началу третьего квартала", — заключил Зварич.
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Россиянам объяснили, из каких банков нужно срочно забрать деньги
15 февраля, 03:24
 
ОбществоБогдан ЗваричБанки.руБанкиВкладыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала