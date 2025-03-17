Венгрия выдвинула Украине ультиматум по членству в ЕС
Сийярто призвал Киев восстановить права венгров в Закарпатье для вступления в ЕС
© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 мар — РИА Новости. Будапешт не согласится ни на какие шаги по приему Украины в ЕС, пока Киев не восстановит права венгров в Закарпатье, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
"Я ясно дал понять на сегодняшней встрече (глав МИД стран Евросоюза. — Прим. ред.), что ни о каком прогрессе в переговорах о присоединении Украины (к ЕС. — Прим. ред.) не может быть и речи до тех пор, пока права венгерской национальной общины не будут полностью возвращены в том виде, в каком они существовали до 2015 года", — сказал дипломат, его выступление транслировалось в Facebook*.
По его словам, в Венгрии в ближайшие недели проведут национальную консультацию о вступлении Украины в Евросоюз, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.
Сийярто также назвал возмутительными попытки министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и глав внешнеполитических ведомств некоторых стран ЕС представить проблему закарпатских венгров как надуманную и отказать Будапешту в праве критиковать действия Киева.
Кроме того, Венгрия не поддерживает предложение Евросоюза выделить Украине новый пакет военной помощи минимум на 20 миллиардов евро и не будет в этом участвовать, добавил Сийярто.
Закарпатье ранее входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
Как сообщал РИА Новости депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи, в Закарпатье проживали 150 тысяч этнических венгров, теперь их стало меньше, потому что многие мужчины были вынуждены уехать из-за насильственной мобилизации на Украине.
Парламентарий уточнил, что украинские власти запрещают детям учиться на родном языке, разрушают памятники и национальные символы, проводили теракты против нацменьшинства и штаб-квартиры венгерских организаций в Ужгороде.
Глава Закарпатской венгерской культурной ассоциации Ласло Брензович сбежал в Будапешт и не может вернуться из опасения, что его арестует СБУ или могут убить, добавил Тороцкаи.
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