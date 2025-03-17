https://ria.ru/20250317/vengriya-2005532194.html

Венгрия выдвинула Украине ультиматум по членству в ЕС

Венгрия выдвинула Украине ультиматум по членству в ЕС - РИА Новости, 17.03.2025

Венгрия выдвинула Украине ультиматум по членству в ЕС

Будапешт не согласится ни на какие шаги по приему Украины в ЕС, пока Киев не восстановит права венгров в Закарпатье, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:48:00+03:00

2025-03-17T16:48:00+03:00

2025-03-17T17:49:00+03:00

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украина

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киев

андрей сибига

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евросоюз

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 17 мар — РИА Новости. Будапешт не согласится ни на какие шаги по приему Украины в ЕС, пока Киев не восстановит права венгров в Закарпатье, заявил глава МИД страны Петер Сийярто."Я ясно дал понять на сегодняшней встрече (глав МИД стран Евросоюза. — Прим. ред.), что ни о каком прогрессе в переговорах о присоединении Украины (к ЕС. — Прим. ред.) не может быть и речи до тех пор, пока права венгерской национальной общины не будут полностью возвращены в том виде, в каком они существовали до 2015 года", — сказал дипломат, его выступление транслировалось в Facebook*.По его словам, в Венгрии в ближайшие недели проведут национальную консультацию о вступлении Украины в Евросоюз, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.Сийярто также назвал возмутительными попытки министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и глав внешнеполитических ведомств некоторых стран ЕС представить проблему закарпатских венгров как надуманную и отказать Будапешту в праве критиковать действия Киева.Кроме того, Венгрия не поддерживает предложение Евросоюза выделить Украине новый пакет военной помощи минимум на 20 миллиардов евро и не будет в этом участвовать, добавил Сийярто.Как сообщал РИА Новости депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи, в Закарпатье проживали 150 тысяч этнических венгров, теперь их стало меньше, потому что многие мужчины были вынуждены уехать из-за насильственной мобилизации на Украине.Парламентарий уточнил, что украинские власти запрещают детям учиться на родном языке, разрушают памятники и национальные символы, проводили теракты против нацменьшинства и штаб-квартиры венгерских организаций в Ужгороде. Глава Закарпатской венгерской культурной ассоциации Ласло Брензович сбежал в Будапешт и не может вернуться из опасения, что его арестует СБУ или могут убить, добавил Тороцкаи.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250315/orban-2005172118.html

https://ria.ru/20250303/vengrija-2002717537.html

https://ria.ru/20250220/vengrija-2000662323.html

https://ria.ru/20250224/golosovanie-2001367501.html

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