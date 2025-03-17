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Картину Васнецова "Богомольцы" продали в Москве за 135 миллионов рублей - РИА Новости, 17.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:54 17.03.2025 (обновлено: 17:56 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/vasnetsov-2005549484.html
Картину Васнецова "Богомольцы" продали в Москве за 135 миллионов рублей
Картину Васнецова "Богомольцы" продали в Москве за 135 миллионов рублей - РИА Новости, 17.03.2025
Картину Васнецова "Богомольцы" продали в Москве за 135 миллионов рублей
Картину Виктора Васнецова "Богомольцы" из раннего периода творчества художника, обнаруженную экспертами Русского музея, продали за 135 миллионов рублей на... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:54:00+03:00
2025-03-17T17:56:00+03:00
культура
москва
виктор васнецов
иван айвазовский
марк шагал
русский музей
государственный русский музей
sotheby's
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Картину Виктора Васнецова "Богомольцы" из раннего периода творчества художника, обнаруженную экспертами Русского музея, продали за 135 миллионов рублей на аукционе в Москве 16 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома. "Общая сумма продаж – 250 миллионов рублей. В. Васнецов "Богомольцы" – 135 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, на торгах были выставлены картины Ивана Айвазовского, Кузьмы Петрова-Водкина, Виктора Васнецова, Марка Шагала, Карла Брюллова, Ильи Репина, Николая Рериха и других великих русских художников. Собрание работ оценивалось в 1,5 миллиарда рублей. Так, картина "Христос в терновом венце" Петрова-Водкина была продана за 30 миллионов рублей, рисунок Кустодиева "Эскиз костюма Даши для оперы "Вражья сила" –за 11 миллионов рублей, "Побережье Ниццы" Айвазовского – за 6 миллионов рублей. Ранее в пресс-службе рассказали, что масляный холст "Богомольцы" поступил на экспертизу в Государственный Русский музей в 2003 году. Картина была не подписана, ее приобрели на аукционе Sotheby's в том же году. Подготовительный рисунок с аналогичным сюжетом авторства Васнецова вошел в экспозицию "Виктор Васнецов. Начало. Рисунки из собрания Государственной Третьяковской галереи" - проекта, открытого до 18 мая 2025 года. Найденный масляный холст Васнецова "Богомольцы" публика впервые увидела в 2024 году на юбилейной выставке к 175-летию со дня рождения художника в Русском музее, напомнили в пресс-службе. Полотно размером 80,5 на 132 сантиметра останется на выставке до конца марта 2025 года, а затем будет предоставлено ее новому владельцу. Картина была выставлена на торги за 1,5 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250305/vasnetsov-2003166638.html
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москва, виктор васнецов, иван айвазовский, марк шагал, русский музей, государственный русский музей, sotheby's , аукцион, онлайн-аукцион
Культура, Москва, Виктор Васнецов, Иван Айвазовский, Марк Шагал, Русский музей, Государственный Русский музей, Sotheby's , Аукцион, онлайн-аукцион
Картину Васнецова "Богомольцы" продали в Москве за 135 миллионов рублей

Картину Васнецова "Богомольцы" продали на аукционе за 135 миллионов рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКартина Виктора Васнецова "Богомольцы" из раннего периода творчества художника, обнаруженную экспертами Русского музея
Картина Виктора Васнецова Богомольцы из раннего периода творчества художника, обнаруженную экспертами Русского музея - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Картина Виктора Васнецова "Богомольцы" из раннего периода творчества художника, обнаруженную экспертами Русского музея
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Картину Виктора Васнецова "Богомольцы" из раннего периода творчества художника, обнаруженную экспертами Русского музея, продали за 135 миллионов рублей на аукционе в Москве 16 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома.
"Общая сумма продаж – 250 миллионов рублей. В. Васнецов "Богомольцы" – 135 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Найденную картину Васнецова выставят на торги за 1,5 миллиона долларов
5 марта, 12:18
Кроме того, на торгах были выставлены картины Ивана Айвазовского, Кузьмы Петрова-Водкина, Виктора Васнецова, Марка Шагала, Карла Брюллова, Ильи Репина, Николая Рериха и других великих русских художников. Собрание работ оценивалось в 1,5 миллиарда рублей.
Так, картина "Христос в терновом венце" Петрова-Водкина была продана за 30 миллионов рублей, рисунок Кустодиева "Эскиз костюма Даши для оперы "Вражья сила" –за 11 миллионов рублей, "Побережье Ниццы" Айвазовского – за 6 миллионов рублей.
Ранее в пресс-службе рассказали, что масляный холст "Богомольцы" поступил на экспертизу в Государственный Русский музей в 2003 году. Картина была не подписана, ее приобрели на аукционе Sotheby's в том же году.
Подготовительный рисунок с аналогичным сюжетом авторства Васнецова вошел в экспозицию "Виктор Васнецов. Начало. Рисунки из собрания Государственной Третьяковской галереи" - проекта, открытого до 18 мая 2025 года. Найденный масляный холст Васнецова "Богомольцы" публика впервые увидела в 2024 году на юбилейной выставке к 175-летию со дня рождения художника в Русском музее, напомнили в пресс-службе.
Полотно размером 80,5 на 132 сантиметра останется на выставке до конца марта 2025 года, а затем будет предоставлено ее новому владельцу. Картина была выставлена на торги за 1,5 миллиона долларов.
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