https://ria.ru/20250317/vasileva-2005179146.html

Ольга Васильева: родителям нужно больше доверять школе и учителям

Ольга Васильева: родителям нужно больше доверять школе и учителям - РИА Новости, 17.03.2025

Ольга Васильева: родителям нужно больше доверять школе и учителям

Работу родительских чатов в социальных сетях необходимо регламентировать, школе и педагогам должны доверять, заявила в интервью РИА Новости президент Российской РИА Новости, 17.03.2025

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ольга васильева

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Работу родительских чатов в социальных сетях необходимо регламентировать, школе и педагогам должны доверять, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования Ольга Васильева. Она также рассказала о существовавшей системе оценки поведения школьников и высказала свое мнение о привлечении бойцов СВО в образовательный процесс. Кроме того, академик поделилась опытом Советского Союза в части подходов к заработной плате учителей. Беседовала Алиса Осипова. – Ольга Юрьевна, Российская академия образования провела педагогический форум. Президент России неоднократно говорил, что учителей в стране не хватает, особенно по естественно-научным предметам. Как решить эту проблему и повысить престиж педагогического образования?– Действительно, с 13 по 14 марта мы проводили педагогический форум. Он ежегодный, собрались не только практикующие педагоги, но и преподаватели вузов, колледжей, а также управленцы, потому что очень важно, чтобы они были в теме, знали об основных вопросах, которые интересуют наше сообщество. Сейчас как никогда важно возвращение того высокого значения роли учителя в обществе, которое было в нашем прошлом. Что касается учителей физики, химии, информатики и математики, да, вы правы. Сейчас этих педагогов не хватает. Некоторые губернаторы для решения этой проблемы, например, заключают соглашения со студентами, живущими в регионе, и платят им в течение всей учебы губернаторскую стипендию, чтобы потом молодой человек пошел работать в муниципальную школу своей области, республики или края.Еще один вариант решения этой проблемы – обеспечение методической подготовки в области педагогики и методики преподавания студентов, обучающихся по естественно-научному циклу в классических университетах. Сегодня очевидно, что далеко не все выпускники кафедр и факультетов химии, физики, биологии идут в науку, но при этом они обладают более глубокой фундаментальной подготовкой по профильному предмету, чего сегодня зачастую не хватает выпускникам педагогических направлений. Коллеги в школах сегодня отмечают, что наработать методическую базу проще, чем предметную, и готовы поддерживать молодых специалистов в качестве наставников. Принято считать, что если молодой человек проработал в школе три года, то, как правило, он уже не уйдет. То есть лет 10-15 он точно будет работать.Подготовка сильных педагогов естественно-научного цикла сегодня является вопросом не просто качества образования, это вопрос национальной безопасности и развития нашей страны.– Как вы оцениваете заработную плату педагогов в целом по стране? Не создается ли впечатления, что уровень зарплаты отталкивает людей идти в преподавание? Сколько, по вашему мнению, должны получать учителя?– В Советском Союзе такой ситуации, как сейчас, не было. У нас была единая ставка, были разряды, на которые мы все сдавали. Считаю, что базовые оклады учителей за работу на одну ставку необходимо сделать едиными для всей страны, независимо от региона, как это уже было когда-то. А затем уже каждый регион сверх этой "базы" будет начислять надбавки, стимулирующие и компенсационные выплаты. Система их начисления тоже должна быть прозрачной и понятной каждому педагогу.Я не устаю повторять: профессия учителя – это высокое служение, это не просто ремесло, а искусство и призвание. На этот путь встают люди, для которых первостепенным является то, что их работа действительно меняет мир, оказывает колоссальное влияние на жизни их учеников и всего нашего общества. Человек, который берет на себя такую ответственность, должен получать достойную оплату своего труда.– Такой опыт Советского Союза возможно сейчас реализовать?– Я думаю, что потихонечку ситуация с зарплатами учителей будет выравниваться. С учетом современных реалий, конечно.– Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Стратегия развития образования, которая готовится в стране, позволит учителям получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников. Как вы оцениваете эту инициативу?– Я согласна, что необходимо обсуждать дополнительные меры поддержки педагогов, но также важно, чтобы система была справедливой, не превратилась в гонку за достижениями ради достижений или дополнительный критерий оценки учителя руководством школы, местными органами управления образованием.Есть ведь не только олимпиады и оценки, но и достижения, которые очень сложно измерить и оценить. Нужно понимать, что благодаря общению с учителем, которого ты любишь, ты стал человеком. Благородным, честным, трудолюбивым. Заслуга педагога в этом велика. Как это оценивать? Я считаю, что учитель счастлив тогда, когда у него есть ответ от детей, когда дети его любят и понимают, ему приятно идти на работу. Почему я считаю, что педагог – самый счастливый человек на свете? Потому что ответная реакция на твои действия, работу – она идет сразу.– Что вы думаете насчет высокой нагрузки на школьников? В связи с чем она возникла?– Школьная программа составлена таким образом, что у учителей зачастую не хватает времени закрепить, повторить материал с детьми, так как нужно уже срочно проходить новую тему. Поэтому такое огромное количество домашних заданий – туда уходит почти вся отработка. Сейчас все будет постепенно пересматриваться: и содержание программ, и содержание учебников. К этой проблеме есть пристальное внимание на самом высоком уровне, и мы должны дать нашим детям возможность расти и гармонично развиваться – не только сидеть над учебниками, но и гулять, общаться со сверстниками, заниматься творчеством и спортом.– Привлечение бойцов СВО в школьный процесс, как вы оцениваете данную инициативу? Готовы ли бойцы, которые ранее были на передовой, работать с детьми?– В советское время каждый школьник с трепетом ждал встречи с ветеранами Великой Отечественной войны накануне праздников и памятных дат. Тот предмет, который у нас назывался "Начальная военная подготовка", его обязательно вели люди, которые либо имели боевой опыт, либо были военными в отставке. В этой инициативе по привлечению бойцов СВО в школы я не вижу негатива. Конечно, важно сделать ремарку о том, что до того, как прийти работать в детский коллектив, участники СВО должны педагогически и психологически подготовиться к взаимодействию с подрастающим поколением.– Скоро начинается сдача ЕГЭ-2025. Продолжается ли у нас тенденция натаскивания в российских школах? Обязан ли учитель на уроках готовить школьников к госэкзамену?– К самому ЕГЭ я отношусь неплохо, но при одном условии: если прекратить раз и навсегда натаскивание. Оно, к сожалению, все еще процветает. Но, думаю, скоро и эта ситуация будет постепенно меняться. Есть школьная программа, вот ее все должны пройти. По поручению президента нашей страны идет приведение к соответствию содержания основных общеобразовательных программ и информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах. Уверена, эта работа по совершенствованию образовательного процесса принесет положительные плоды. О том, что обязан делать учитель, мы можем узнать, обратившись к федеральным государственным образовательным стандартам и примерным рабочим программам по каждому предмету, а также к профессиональным стандартам педагога.Еще очень важный момент. Считаю, что родителям нужно больше доверять школе и учителям в том, что касается образовательного процесса. По моему опыту, самые большие конфликты и недопонимая в отношениях школы и семьи происходят из-за того, что творится в родительских чатах. Я считаю, что работу таких чатов тоже нужно регламентировать. Школа сама пригласит к диалогу родителя как участника образовательного процесса, когда это потребуется. Мы же не лезем к человеку, который делает операцию, не даем ему советов. Но почему-то некоторые родители считают, что в педагогике они разбираются лучше всех.– Вернутся ли в итоге к внедрению оценки за поведение? Какие критерии выставления данной оценки вы видите? На что должен ориентироваться педагог?– На мой взгляд, о введении оценки по поведению можно говорить лишь после широких общественных обсуждений со всеми представителями образовательного процесса. Это должна быть простая и понятная система, которая бы не вызывала дополнительного стресса ни у детей, ни у родителей.Наша страна имеет колоссальный исторический опыт: в разные годы у нас было замечательно выстроено самоуправление в школе, хорошо зарекомендовал себя школьный устав, в школьный совет входили родители и ученики, оценки за поведение долгое время были неотъемлемой частью российской и советской школы.Благодаря народному комиссару просвещения РСФСР и первому президенту АПН РСФСР Владимиру Петровичу Потемкину в советское время долго работала пятибалльная система оценивания поведения детей в учебных заведениях. В 1943 году были утверждены "Правила для учащихся", из которых следовало, как школьник должен выглядеть, учиться, общаться с учителями, вести себя на уроках и переменах. Пятерка ставилась "за безупречное поведение учащегося", тройка — "за серьезное нарушение поведения", двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы.– Владимир Путин потребовал исключить чрезмерный набор в вузы РФ по специальностям, на которые нет спроса в экономике. О каких невостребованных специальностях идет речь? Как вы считаете, что делать тем студентам, которые обучаются на таких программах, стоит ли им предложить переквалификацию?– Не могу назвать какой-то точный список, но в экспертном сообществе сейчас обсуждаются разные направления, среди которых политология, журналистика, юриспруденция, менеджмент, экономика. Это лишь возможные варианты. Здесь нужно отметить, что речь идет лишь о корректировке правил, касающихся платного приема.Не секрет, что подготовить гуманитария вузу дешевле с точки зрения инфраструктуры и оборудования: не нужны дорогие лаборатории, реагенты, приборы. А спрос на эти специальности у абитуриентов традиционно велик. Поэтому и получается ситуация, когда юристов и экономистов начинают готовить вузы, которые не имеют никакого опыта в подготовке таких специалистов. И, конечно, такая ситуация требует определенной корректировки. На мой взгляд, этого процесса не стоит бояться. Мы постоянно слышим о том, что так много экономистов, так много юристов, а хороших специалистов среди них – мало. Вот именно на решение этой проблемы и направлены меры по изменению правил приема на платные отделения. Что касается ребят, которые уже учатся по этим направлениям, уверена, что им беспокоиться не о чем. Они должны иметь возможность спокойно продолжить обучение, если душа лежит к выбранной специальности.– Российская академия образования проводит в 14 регионах акцию "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!". В Год защитника Отечества о чем важно говорить с детьми?– Наша задача сегодня – сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, любовью к Родине обеспечил мир, свободу и независимость новым поколениям. Об этом и надо говорить с ребятами. Воспитывать в них понимание своей сопричастности к истории нашей великой страны и к ее будущему. Но это должно быть не просто назидание, а именно эмоциональное вовлечение, рассказ о том, что каждую семью в нашей стране затронула Великая Отечественная война. Чувствуя себя наследниками того самоотверженного и удивительного поколения, ребята смогут глубже понять связь между своей семьей, своей малой Родиной и своим Отечеством, почувствовать себя частью большого и важного целого.Основная часть нашей важной акции – это передвижная выставка детских рисунков, посвященных Великой Отечественной войне. В экспозиции представлено 56 работ из Международного собрания детского рисунка Российской академии образования, отражающих взгляд детей и подростков разных поколений на тяжелый путь нашего народа к Победе. Приглашаю всех ознакомиться с расписанием выставки и ознакомиться с ней в одном из городов, которые ей предстоит посетить.

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Артем Смирнов

россия, ольга васильева, российская академия образования, образование - общество, образование, учителя, педагоги