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"Еще не все мертвы": слова Зеленского вызвали ярость в Сети

"Еще не все мертвы": слова Зеленского вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 17.03.2025

"Еще не все мертвы": слова Зеленского вызвали ярость в Сети

Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают катастрофическое бегство ВСУ из Курской области и соответствующее заявление Владимира Зеленского. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T19:00:00+03:00

2025-03-17T19:00:00+03:00

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специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

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сумская область

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают катастрофическое бегство ВСУ из Курской области и соответствующее заявление Владимира Зеленского.Глава киевского режима на прошлой неделе заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область "выполнило свою задачу". Эти слова вызвали волну критики в политических кругах и в Сети."Зеленский: "В любом случае еще не все солдаты мертвы, иначе как мы можем вести переговоры. Давайте не будем торопиться и подождем, когда все-таки все погибнут", — сыронизировал читатель издания."Зеленский сказал, что украинская операция в Курской области была "успешно завершена". Оказывается, успех заключается в том, что пара солдат все-таки смогли сбежать и вернуться на Украину, а остальные погибли. Какой необычный способ мышления", — добавил другой."На спутниковых снимках высокого разрешения четко видно, что отступающие войска, включая танки и боевую технику, понесли тяжелые потери", — отметил пользователь."Президент-комик спланировал для своей страны настоящую трагедию", — написал комментатор."Если Украина не сдастся, страны больше не будет", — резюмировал читатель.В середине марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения пересекли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.В пятницу президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Путин заявил, что для эффективной реализации призыва Трампа руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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курская область

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