"Еще не все мертвы": слова Зеленского вызвали ярость в Сети
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают катастрофическое бегство ВСУ из Курской области и соответствующее заявление Владимира Зеленского.
Глава киевского режима на прошлой неделе заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область "выполнило свою задачу". Эти слова вызвали волну критики в политических кругах и в Сети.
"Зеленский: "В любом случае еще не все солдаты мертвы, иначе как мы можем вести переговоры. Давайте не будем торопиться и подождем, когда все-таки все погибнут", — сыронизировал читатель издания.
"Зеленский сказал, что украинская операция в Курской области была "успешно завершена". Оказывается, успех заключается в том, что пара солдат все-таки смогли сбежать и вернуться на Украину, а остальные погибли. Какой необычный способ мышления", — добавил другой.
"На спутниковых снимках высокого разрешения четко видно, что отступающие войска, включая танки и боевую технику, понесли тяжелые потери", — отметил пользователь.
"Президент-комик спланировал для своей страны настоящую трагедию", — написал комментатор.
"Если Украина не сдастся, страны больше не будет", — резюмировал читатель.
В середине марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения пересекли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
В пятницу президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Путин заявил, что для эффективной реализации призыва Трампа руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
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