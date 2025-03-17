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"Уже во Львове": полковник Райснер сообщил Киеву тревожные новости - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005584759.html
"Уже во Львове": полковник Райснер сообщил Киеву тревожные новости
"Уже во Львове": полковник Райснер сообщил Киеву тревожные новости - РИА Новости, 17.03.2025
"Уже во Львове": полковник Райснер сообщил Киеву тревожные новости
Украина может потерять контроль над Львовом, заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью "Страна.ua". РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:50:00+03:00
2025-03-17T19:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
австрия
киев
россия
маркус райснер
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Львовом, заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью "Страна.ua"."Если у одной стороны ресурсы резко заканчиваются, положение на поле боя может измениться очень быстро. Действует тот самый накопительный эффект. В одну секунду противник заходит на твою позицию, через секунду он уже за твоей спиной, а там, глядишь, и уже во Львове", — сказал он.По словам офицера, Западу нужно быть честным с собой и признать, что ни санкции, ни поставки вооружений Украине не смогли остановить Россию.В январе президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250317/vsu-2005507676.html
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в мире, украина, австрия, киев, россия, маркус райснер, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Австрия, Киев, Россия, Маркус Райснер, Владимир Путин
"Уже во Львове": полковник Райснер сообщил Киеву тревожные новости

Полковник Райснер: Украина может потерять Львов

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Львовом, заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью "Страна.ua".
"Если у одной стороны ресурсы резко заканчиваются, положение на поле боя может измениться очень быстро. Действует тот самый накопительный эффект. В одну секунду противник заходит на твою позицию, через секунду он уже за твоей спиной, а там, глядишь, и уже во Львове", — сказал он.
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По словам офицера, Западу нужно быть честным с собой и признать, что ни санкции, ни поставки вооружений Украине не смогли остановить Россию.
В январе президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАвстрияКиевРоссияМаркус РайснерВладимир Путин
 
 
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