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"Уже во Львове": полковник Райснер сообщил Киеву тревожные новости
"Уже во Львове": полковник Райснер сообщил Киеву тревожные новости - РИА Новости, 17.03.2025
"Уже во Львове": полковник Райснер сообщил Киеву тревожные новости
Украина может потерять контроль над Львовом, заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью "Страна.ua". РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:50:00+03:00
2025-03-17T19:50:00+03:00
2025-03-17T19:50:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Львовом, заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью "Страна.ua"."Если у одной стороны ресурсы резко заканчиваются, положение на поле боя может измениться очень быстро. Действует тот самый накопительный эффект. В одну секунду противник заходит на твою позицию, через секунду он уже за твоей спиной, а там, глядишь, и уже во Львове", — сказал он.По словам офицера, Западу нужно быть честным с собой и признать, что ни санкции, ни поставки вооружений Украине не смогли остановить Россию.В январе президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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"Уже во Львове": полковник Райснер сообщил Киеву тревожные новости
Полковник Райснер: Украина может потерять Львов