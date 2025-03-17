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В ОП прокомментировали идею Макрона о миротворцах на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005501211.html
В ОП прокомментировали идею Макрона о миротворцах на Украине
В ОП прокомментировали идею Макрона о миротворцах на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
В ОП прокомментировали идею Макрона о миротворцах на Украине
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:44:00+03:00
2025-03-17T14:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
великобритания
эммануэль макрон
владимир рогов
дональд трамп
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал идею президента Франции Эммануэля Макрона разместить миротворцев из европейских стран на Украине "ловушкой для президента США Дональда Трампа", подбивая тем самым Вашингтон на прямое противостояние с Россией. Ранее Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. Позже газета Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в британском правительстве, сообщила, что Великобритания планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев, срок пребывания которых не будет ограничен по времени. "Идея о введении миротворцев – ловушка для Трампа. Макрон и премьер Британии Стармер показывают, что намерены и дальше загребать жар чужими руками. С одной стороны, они говорят о миротворцах, с другой, уточняют, что это возможно только при американской поддержке. Тем самым подбивая США к прямому противостоянию с Россией", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, введение миротворцев является прямой оккупацией исторически южнорусских земель, оказавшихся из-за череды "исторических ошибок и политических преступлений в составе сепаратистского проекта "Украина". "Миротворцы, по сути, будут нести полицейские функции удержания у власти глубоко ненавистного местными жителями киевского режима, параллельно обеспечивая вывоз из страны всех оставшихся активов, полезных ископаемых и ресурсов", - сказал Рогов. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250317/malinen-2005426547.html
https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html
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украина, россия, великобритания, эммануэль макрон, владимир рогов, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Великобритания, Эммануэль Макрон, Владимир Рогов, Дональд Трамп, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
В ОП прокомментировали идею Макрона о миротворцах на Украине

Член ОП Рогов назвал идею Макрона о миротворцах на Украине ловушкой для Трампа

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал идею президента Франции Эммануэля Макрона разместить миротворцев из европейских стран на Украине "ловушкой для президента США Дональда Трампа", подбивая тем самым Вашингтон на прямое противостояние с Россией.
Ранее Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. Позже газета Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в британском правительстве, сообщила, что Великобритания планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев, срок пребывания которых не будет ограничен по времени.
Подбитая американская бронемашина MaxxPro - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Финляндии раскрыли, какая расплата ждет ЕС из-за решения по Украине
Вчера, 09:42
"Идея о введении миротворцев – ловушка для Трампа. Макрон и премьер Британии Стармер показывают, что намерены и дальше загребать жар чужими руками. С одной стороны, они говорят о миротворцах, с другой, уточняют, что это возможно только при американской поддержке. Тем самым подбивая США к прямому противостоянию с Россией", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, введение миротворцев является прямой оккупацией исторически южнорусских земель, оказавшихся из-за череды "исторических ошибок и политических преступлений в составе сепаратистского проекта "Украина".
"Миротворцы, по сути, будут нести полицейские функции удержания у власти глубоко ненавистного местными жителями киевского режима, параллельно обеспечивая вывоз из страны всех оставшихся активов, полезных ископаемых и ресурсов", - сказал Рогов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Европа нашла рецепт спасения Украины
8 марта, 08:00
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Евросоюз хочет заменить Украине НАТО
15 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВеликобританияЭммануэль МакронВладимир РоговДональд ТрампСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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