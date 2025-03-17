Глава МИД Украины поставил три ультиматума по переговорам
Глава МИД Украины Сибига назвал три красных линии Киева на переговорах
© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал три красных линии Киева на переговорах. Об этом он заявил в интервью РБК-Украины.
"Первое — это территориальная целостность и суверенитет Украины", — утверждает Сибига.
"Первое — это территориальная целостность и суверенитет Украины", — утверждает Сибига.
Во втором пункте он повторил старую и отчаянную риторику Киева о том, что другие страны "не могут запретить Украине вступать в НАТО и Евросоюз".
Последней красной линией, озвученной Сибигой, стал часто повторяемый посыл Зеленского об отказе от демилитаризации.
На прошлой неделе генсек альянса Марк Рютте заявил, что вступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
Последней красной линией, озвученной Сибигой, стал часто повторяемый посыл Зеленского об отказе от демилитаризации.
На прошлой неделе генсек альянса Марк Рютте заявил, что вступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться передышки из-за полной изоляции ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Владимир Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Владимир Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.