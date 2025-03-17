Медведчук обвинил Зеленского в попытке сорвать переговоры по Украине
Медведчук: Зеленский пытается сорвать мирный процесс, но в игре мяч ведет Трамп
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Переговоры между Вашингтоном и Киевом об урегулировании украинского конфликта совершенно формальны, Владимир Зеленский пытается сорвать мирный процесс, однако в этой игре мяч ведет президент США Дональд Трамп, говорится в заявлении экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Мир замер в ожидании результатов переговоров между Москвой и Вашингтоном. Ведь решается судьба не украинского конфликта, а возможности сползания в Третью мировую войну со всеми катастрофическими последствиями. При этом оценки и прогнозы политиков коллективного Запада не просто разняться, а прямо противоположны. Обычно, чем меньше государство коллективного Запада, чем слабее оно, тем высказывания его политиков агрессивнее и содержат негативные прогнозы", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Ситуация, по мнению Медведчука, осложняется тем, что договор между США и Украиной формальный, а Зеленский блефует, надеясь сорвать мирный процесс, но европейская дипломатия этого в упор якобы не видит. Ведь глава киевского режима с 2019 года только и делал, что разжигал конфликт, а европейские дипломаты плясали вокруг него ритуальные танцы с бубнами. "Просто реальные кукловоды процесса сидят вовсе не в Европе. Есть команда – заставить Трампа пойти на эскалацию с Москвой, и марионетки глобалистов выполняют, что им велено", - добавляет политик.
"Коллективный Запад не хочет сдавать позиции не только на Украине, но и вообще. Победа на Украине – дело принципа, политического доминирования, сигнал всему миру, отсюда и такая беспрецедентная поддержка конфликта. И в этой парадигме Трамп и его команда безумцы и еретики, продавшие величие Америке и ее главенствующую роль в мире. Отсюда надежды Зеленского и массы европейских политиков, что Трамп отступит от своей политики, и будет продолжать политику Байдена и глобалистов. Отсюда и вопли, что у Вашингтона с Москвой ничего не получится, да и получиться не может. Владимир Путин для глобалистов абсолютное зло, потому что проводит свою политику и не думает им подчиняться", - продолжает Медведчук.
Больше всех, по мнению Медведчука, в этом процессе ведет сам Трамп, он назвал одной из причин конфликта на Украине неправильную политику Киева в отношении Москвы. Американский президент подчеркнул, что Украине не помогли ни деньги, которые США предоставляли в "большом" объеме, ни значительные поставки военного снаряжения. Это двойной удар, во-первых, по Байдену, который бесконтрольно финансировал Зеленского, во-вторых, по Зеленскому, которого обвинили в разжигании войны.
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"Такое заявление Трампа разрыв шаблонов для глобалистов, ведь до этого Зеленский представлялся ими для мира жертвой, безвинной овечкой, на которую напали злые силы. А тут оказывается, что нелегитимный ведет неправильную политику и, вообще, не умеет управлять ни страной, ни деньгами, которые ему щедро суют в карманы, и, вообще, он не гениальный правитель, как любит всем о себе рассказывать, а политический аферист, коррупционер и преступник", - отмечает председатель совета движения.
По его мнению, позиция Трампа заключается в том, чтобы США перестали платить сотни миллиардов долларов за ошибки Зеленского, который думает только о своем величии и согласен ради этого пустить под нож граждан своей страны. Но тут возникает вопрос, насколько Трамп тверд в этой позиции и сможет ли он ей следовать в дальнейшем?
"Как видим, Владимир Путин предлагает серьезный разговор. Зеленский и масса европейских политиков, находящихся вне игры, доказали свою полную импотентность. Насколько к этому готовы Трамп и его команда? Не надо делать поспешные выводы, время покажет. Не каждая правильная идея реализуется правильным образом, но некоторый оптимизм на мирное урегулирование и разрядку просматривается, и если не в украинском вопросе, то в отношениях двух великих держав, от которых зависит, насколько реальна угроза Третьей мировой войны", - подытожил Медведчук.