https://ria.ru/20250317/ukraina-2005423274.html
Украина как государство уже мертва, заявил Аксенов
Украина как государство уже мертва, заявил Аксенов - РИА Новости, 17.03.2025
Украина как государство уже мертва, заявил Аксенов
Украины как государства в привычном понимании уже не существует, как государство она уже мертва, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:11:00+03:00
2025-03-17T09:11:00+03:00
2025-03-17T09:27:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Украины как государства в привычном понимании уже не существует, как государство она уже мертва, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов."Украины как государства в привычном понимании уже не существует. Есть террористическая организация и сатанинская секта в одном флаконе. Это новообразование пытается маскироваться под государство и управляется извне", - сказал Аксенов агентству.По его словам, главное, чтобы с территории Украины никогда больше не исходила угроза России."Чтобы безопасность нашей страны была обеспечена, как говорит президент, на долгие годы. Для этого должны быть достигнуты цели СВО. А каким будет послевоенное устройство того, что сегодня называется Украиной, уже второй вопрос. Как государство она уже мертва", - заявил он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, в мире, сергей аксенов (политик), владимир путин, россия, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Россия, Севастополь
Украина как государство уже мертва, заявил Аксенов
Аксенов: Украины как государства в привычном понимании не существует, она мертва