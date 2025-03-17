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В Полтавской области поврежден энергообъект - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:15 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005416977.html
В Полтавской области поврежден энергообъект
В Полтавской области поврежден энергообъект - РИА Новости, 17.03.2025
В Полтавской области поврежден энергообъект
Энергетический объект поврежден в Кременчугском районе Полтавской области на Украине, введены аварийные отключения электроэнергии, сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:15:00+03:00
2025-03-17T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
жкх
полтавская область
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Энергетический объект поврежден в Кременчугском районе Полтавской области на Украине, введены аварийные отключения электроэнергии, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Владимир Когут. "Были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе. Без света осталось 1035 бытовых и 41 юридический потребитель. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал Когут в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области ночью объявляли воздушную тревогу.
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005403919.html
полтавская область
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жкх, полтавская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Полтавская область, Украина, В мире
В Полтавской области поврежден энергообъект

В Кременчугском районе Полтавской области поврежден энергообъект

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Энергетический объект поврежден в Кременчугском районе Полтавской области на Украине, введены аварийные отключения электроэнергии, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Владимир Когут.
"Были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе. Без света осталось 1035 бытовых и 41 юридический потребитель. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал Когут в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области ночью объявляли воздушную тревогу.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХПолтавская областьУкраинаВ мире
 
 
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