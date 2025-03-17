https://ria.ru/20250317/ukraina-2005416977.html

В Полтавской области поврежден энергообъект

В Полтавской области поврежден энергообъект - РИА Новости, 17.03.2025

В Полтавской области поврежден энергообъект

Энергетический объект поврежден в Кременчугском районе Полтавской области на Украине, введены аварийные отключения электроэнергии, сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T08:15:00+03:00

2025-03-17T08:15:00+03:00

2025-03-17T08:15:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Энергетический объект поврежден в Кременчугском районе Полтавской области на Украине, введены аварийные отключения электроэнергии, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Владимир Когут. "Были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе. Без света осталось 1035 бытовых и 41 юридический потребитель. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал Когут в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области ночью объявляли воздушную тревогу.

https://ria.ru/20250317/ukraina-2005403919.html

полтавская область

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жкх, полтавская область, украина, в мире