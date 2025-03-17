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В Харьковской области заявили об охоте ВСУ на сочувствующих России - РИА Новости, 17.03.2025
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07:39 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005414171.html
В Харьковской области заявили об охоте ВСУ на сочувствующих России
В Харьковской области заявили об охоте ВСУ на сочувствующих России - РИА Новости, 17.03.2025
В Харьковской области заявили об охоте ВСУ на сочувствующих России
Администрация Харьковской области располагает данными об охоте ВСУ в Купянске на сочувствующих РФ мирных жителей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T07:39:00+03:00
2025-03-17T07:39:00+03:00
в мире
харьковская область
россия
изюм (город)
виктория колесник-лавинская
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Администрация Харьковской области располагает данными об охоте ВСУ в Купянске на сочувствующих РФ мирных жителей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека и ребенка администрации области Виктория Колесник-Лавинская. "В военно-гражданской администрации имеются абсолютно достоверные данные о том, что, когда украинские формирования зашли в Купянск, они занимались поиском и охотой на мирных жителей, которые сотрудничали с Российской Федерацией, после чего людей увозили в неизвестном направлении. Купянская резня стала одним из самых вопиющих и чудовищных случаев расправы над мирными жителями Харьковской области", - сказала агентству Колесник-Лавинская. По словам уполномоченного по правам человека и ребенка, один из резонансных примеров этому стала расправа над мирными жителями со стороны одного из бывших командиров "Азова" (организация признана террористической и запрещена в России). "Девятого октября 2022 года уже в оккупированном украинскими формированиями Купянске Харьковской области бывший командир неонацистского террористического подразделения "Азов" Максим Жорин выложил в сети интернет видеоролик, на котором видно, как тела мирных граждан, явно подвергшихся пыткам, сбрасывают в одну общую яму. Это видео получило огромный резонанс и массовое осуждение, в том числе со стороны украинских жителей… Это классический почерк работы украинских спецслужб. Это связанные руки, веревки на шее, мешки на голове", - отметила Колесник-Лавинская. Уполномоченный по правам человека и ребенка уточнила, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этому случаю, в ходе которого была установлена причастность украинских военных. "Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело. Экспертиза установила, что, согласно внутренним параметрам ролика, данное видео было снято в октябре, а именно 9 октября, в день, когда Жорин опубликовал его в сети интернет. Следовательно, данное преступление совершали украинские военнослужащие, так как российские военнослужащие покинули город еще в середине сентября 2022 года", - добавила Колесник-Лавинская. В начале сентября 2022 года глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об эвакуации из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи Харьковской области. В министерстве обороны России 12 сентября 2022 года сообщили, что российские военные из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
https://ria.ru/20250306/zakhoroneniya-2003416696.html
https://ria.ru/20241107/vsu-1982377627.html
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в мире, харьковская область, россия, изюм (город), виктория колесник-лавинская, виталий ганчев, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Россия, Изюм (город), Виктория Колесник-Лавинская, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области заявили об охоте ВСУ на сочувствующих России

Омбудсмен Колесник-Лавинская: ВСУ охотились на сочувствующих России в Купянске

© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovЖительница в Харьковской области
Жительница в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Жительница в Харьковской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Администрация Харьковской области располагает данными об охоте ВСУ в Купянске на сочувствующих РФ мирных жителей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека и ребенка администрации области Виктория Колесник-Лавинская.
"В военно-гражданской администрации имеются абсолютно достоверные данные о том, что, когда украинские формирования зашли в Купянск, они занимались поиском и охотой на мирных жителей, которые сотрудничали с Российской Федерацией, после чего людей увозили в неизвестном направлении. Купянская резня стала одним из самых вопиющих и чудовищных случаев расправы над мирными жителями Харьковской области", - сказала агентству Колесник-Лавинская.
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По словам уполномоченного по правам человека и ребенка, один из резонансных примеров этому стала расправа над мирными жителями со стороны одного из бывших командиров "Азова" (организация признана террористической и запрещена в России).
"Девятого октября 2022 года уже в оккупированном украинскими формированиями Купянске Харьковской области бывший командир неонацистского террористического подразделения "Азов" Максим Жорин выложил в сети интернет видеоролик, на котором видно, как тела мирных граждан, явно подвергшихся пыткам, сбрасывают в одну общую яму. Это видео получило огромный резонанс и массовое осуждение, в том числе со стороны украинских жителей… Это классический почерк работы украинских спецслужб. Это связанные руки, веревки на шее, мешки на голове", - отметила Колесник-Лавинская.
Уполномоченный по правам человека и ребенка уточнила, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этому случаю, в ходе которого была установлена причастность украинских военных.
"Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело. Экспертиза установила, что, согласно внутренним параметрам ролика, данное видео было снято в октябре, а именно 9 октября, в день, когда Жорин опубликовал его в сети интернет. Следовательно, данное преступление совершали украинские военнослужащие, так как российские военнослужащие покинули город еще в середине сентября 2022 года", - добавила Колесник-Лавинская.
В начале сентября 2022 года глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об эвакуации из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи Харьковской области. В министерстве обороны России 12 сентября 2022 года сообщили, что российские военные из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
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