В Харьковской области заявили об охоте ВСУ на сочувствующих России
Омбудсмен Колесник-Лавинская: ВСУ охотились на сочувствующих России в Купянске
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovЖительница в Харьковской области
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Жительница в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Администрация Харьковской области располагает данными об охоте ВСУ в Купянске на сочувствующих РФ мирных жителей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека и ребенка администрации области Виктория Колесник-Лавинская.
"В военно-гражданской администрации имеются абсолютно достоверные данные о том, что, когда украинские формирования зашли в Купянск, они занимались поиском и охотой на мирных жителей, которые сотрудничали с Российской Федерацией, после чего людей увозили в неизвестном направлении. Купянская резня стала одним из самых вопиющих и чудовищных случаев расправы над мирными жителями Харьковской области", - сказала агентству Колесник-Лавинская.
По словам уполномоченного по правам человека и ребенка, один из резонансных примеров этому стала расправа над мирными жителями со стороны одного из бывших командиров "Азова" (организация признана террористической и запрещена в России).
"Девятого октября 2022 года уже в оккупированном украинскими формированиями Купянске Харьковской области бывший командир неонацистского террористического подразделения "Азов" Максим Жорин выложил в сети интернет видеоролик, на котором видно, как тела мирных граждан, явно подвергшихся пыткам, сбрасывают в одну общую яму. Это видео получило огромный резонанс и массовое осуждение, в том числе со стороны украинских жителей… Это классический почерк работы украинских спецслужб. Это связанные руки, веревки на шее, мешки на голове", - отметила Колесник-Лавинская.
Уполномоченный по правам человека и ребенка уточнила, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этому случаю, в ходе которого была установлена причастность украинских военных.
"Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело. Экспертиза установила, что, согласно внутренним параметрам ролика, данное видео было снято в октябре, а именно 9 октября, в день, когда Жорин опубликовал его в сети интернет. Следовательно, данное преступление совершали украинские военнослужащие, так как российские военнослужащие покинули город еще в середине сентября 2022 года", - добавила Колесник-Лавинская.
В начале сентября 2022 года глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об эвакуации из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи Харьковской области. В министерстве обороны России 12 сентября 2022 года сообщили, что российские военные из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
В ЛНР рассказали, как ВСУ выселяют людей из домов в Харьковской области
7 ноября 2024, 10:58