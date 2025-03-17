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Омбудсмен Харьковской области обещала отслеживать ситуацию с ТЦК - РИА Новости, 17.03.2025
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07:03 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005411270.html
Омбудсмен Харьковской области обещала отслеживать ситуацию с ТЦК
Омбудсмен Харьковской области обещала отслеживать ситуацию с ТЦК - РИА Новости, 17.03.2025
Омбудсмен Харьковской области обещала отслеживать ситуацию с ТЦК
Уполномоченный представитель по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила, что будет... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T07:03:00+03:00
2025-03-17T07:03:00+03:00
в мире
россия
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мария захарова
владимир зеленский
виктория колесник-лавинская
харьковская область
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БЕЛГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Уполномоченный представитель по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила, что будет отслеживать данные о всех преступлениях ТЦК (военкоматов) в Харькове и области. В Харьковской области назначен уполномоченный по правам человека и ребенка, им стала Виктория Колесник-Лавинская, сообщил ранее РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Деятельность представителей ТЦК (военкоматов - ред.) является объектом внимания аппарата уполномоченного по правам человека и ребенка. Мы ежедневно наблюдаем, как на улицах Харькова и Харьковской области сотрудники ТЦК избивают и похищают людей, увозя их в неизвестном направлении. Как складывается их судьба, неизвестно", – заявила омбудсмен агентству. По словам Колесник-Лавинской, всю полученную информацию возглавляемое ей ведомство будет на постоянной основе передавать в соответствующие органы Российской Федерации для дальнейшего осуществления следственных действий. "Мы сделаем все, чтобы виновники понесли заслуженное наказание за совершенные ими преступления", – добавила уполномоченный представитель по правам человека и ребенка. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Ранее, 11 сентября 2024 года, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия "людоловов" из территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине вызывают ассоциации со страшными голливудскими фильмами, а сам Владимир Зеленский - с кровавым Джокером. В феврале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов региона находятся под контролем России, в 34 из них установлено управление военно-гражданской администрации.
https://ria.ru/20250313/kurakhovo-2004652922.html
https://ria.ru/20250317/oon-2005409406.html
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в мире, россия, виталий ганчев, мария захарова, владимир зеленский, виктория колесник-лавинская, харьковская область
В мире, Россия, Виталий Ганчев, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Виктория Колесник-Лавинская, Харьковская область
Омбудсмен Харьковской области обещала отслеживать ситуацию с ТЦК

Омбудсмен Колесник-Лавинская обещала отслеживать преступления ТЦК

© СоцсетиПротест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье
Протест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Соцсети
Протест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Уполномоченный представитель по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила, что будет отслеживать данные о всех преступлениях ТЦК (военкоматов) в Харькове и области.
В Харьковской области назначен уполномоченный по правам человека и ребенка, им стала Виктория Колесник-Лавинская, сообщил ранее РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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"Деятельность представителей ТЦК (военкоматов - ред.) является объектом внимания аппарата уполномоченного по правам человека и ребенка. Мы ежедневно наблюдаем, как на улицах Харькова и Харьковской области сотрудники ТЦК избивают и похищают людей, увозя их в неизвестном направлении. Как складывается их судьба, неизвестно", – заявила омбудсмен агентству.
По словам Колесник-Лавинской, всю полученную информацию возглавляемое ей ведомство будет на постоянной основе передавать в соответствующие органы Российской Федерации для дальнейшего осуществления следственных действий.
"Мы сделаем все, чтобы виновники понесли заслуженное наказание за совершенные ими преступления", – добавила уполномоченный представитель по правам человека и ребенка.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Ранее, 11 сентября 2024 года, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия "людоловов" из территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине вызывают ассоциации со страшными голливудскими фильмами, а сам Владимир Зеленский - с кровавым Джокером.
В феврале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов региона находятся под контролем России, в 34 из них установлено управление военно-гражданской администрации.
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В миреРоссияВиталий ГанчевМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВиктория Колесник-ЛавинскаяХарьковская область
 
 
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