https://ria.ru/20250317/ukraina-2005411270.html

Омбудсмен Харьковской области обещала отслеживать ситуацию с ТЦК

Омбудсмен Харьковской области обещала отслеживать ситуацию с ТЦК - РИА Новости, 17.03.2025

Омбудсмен Харьковской области обещала отслеживать ситуацию с ТЦК

Уполномоченный представитель по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила, что будет... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T07:03:00+03:00

2025-03-17T07:03:00+03:00

2025-03-17T07:03:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Уполномоченный представитель по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила, что будет отслеживать данные о всех преступлениях ТЦК (военкоматов) в Харькове и области. В Харьковской области назначен уполномоченный по правам человека и ребенка, им стала Виктория Колесник-Лавинская, сообщил ранее РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Деятельность представителей ТЦК (военкоматов - ред.) является объектом внимания аппарата уполномоченного по правам человека и ребенка. Мы ежедневно наблюдаем, как на улицах Харькова и Харьковской области сотрудники ТЦК избивают и похищают людей, увозя их в неизвестном направлении. Как складывается их судьба, неизвестно", – заявила омбудсмен агентству. По словам Колесник-Лавинской, всю полученную информацию возглавляемое ей ведомство будет на постоянной основе передавать в соответствующие органы Российской Федерации для дальнейшего осуществления следственных действий. "Мы сделаем все, чтобы виновники понесли заслуженное наказание за совершенные ими преступления", – добавила уполномоченный представитель по правам человека и ребенка. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Ранее, 11 сентября 2024 года, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия "людоловов" из территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине вызывают ассоциации со страшными голливудскими фильмами, а сам Владимир Зеленский - с кровавым Джокером. В феврале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов региона находятся под контролем России, в 34 из них установлено управление военно-гражданской администрации.

https://ria.ru/20250313/kurakhovo-2004652922.html

https://ria.ru/20250317/oon-2005409406.html

https://ria.ru/20250227/mobilizatsiya-2001949702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, виталий ганчев, мария захарова, владимир зеленский, виктория колесник-лавинская, харьковская область