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Миротворческую миссию украинцы воспримут как вторжение, заявили в подполье - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:22 17.03.2025 (обновлено: 03:23 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005402890.html
Миротворческую миссию украинцы воспримут как вторжение, заявили в подполье
Миротворческую миссию украинцы воспримут как вторжение, заявили в подполье - РИА Новости, 17.03.2025
Миротворческую миссию украинцы воспримут как вторжение, заявили в подполье
Военных из Европы, которых британское и французское руководство грозится отправить на Украину, многие там воспримут как армию вторжения и будут передавать... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T03:22:00+03:00
2025-03-17T03:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
одесса
эммануэль макрон
сергей лебедев
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Военных из Европы, которых британское и французское руководство грозится отправить на Украину, многие там воспримут как армию вторжения и будут передавать координаты для ударов по ним, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. "В любом случае будет восприниматься украинцами как армия вторжения… я не скажу, что это будет какое-то восстание, но их будут жечь, убивать, мне будут передавать данные, где они... Будет прилетать. Будет прилетать обязательно. Я думаю, я надеюсь, что у Макрона и у европейцев хватит ума не лезть в это дело", - сказал собеседник агентства.Он также напомнил о случаях изнасилования украинских девушек иностранцами в Очакове и Полтаве и о конфликтах с жителями Одессы. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250314/ulyanov-2004896125.html
https://ria.ru/20250316/mirotvortsy-2005359077.html
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в мире, украина, россия, одесса, эммануэль макрон, сергей лебедев, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Одесса, Эммануэль Макрон, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Миротворческую миссию украинцы воспримут как вторжение, заявили в подполье

Лебедев: многие украинцы воспримут европейских миротворцев как армию вторжения

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Военных из Европы, которых британское и французское руководство грозится отправить на Украину, многие там воспримут как армию вторжения и будут передавать координаты для ударов по ним, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Ульянов назвал разговоры о миротворцах на Украине "театральной постановкой"
14 марта, 02:26
"В любом случае будет восприниматься украинцами как армия вторжения… я не скажу, что это будет какое-то восстание, но их будут жечь, убивать, мне будут передавать данные, где они... Будет прилетать. Будет прилетать обязательно. Я думаю, я надеюсь, что у Макрона и у европейцев хватит ума не лезть в это дело", - сказал собеседник агентства.
Он также напомнил о случаях изнасилования украинских девушек иностранцами в Очакове и Полтаве и о конфликтах с жителями Одессы.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Госдуме отреагировали на заявление Макрона о миротворцах на Украине
Вчера, 18:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияОдессаЭммануэль МакронСергей ЛебедевДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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