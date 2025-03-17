https://ria.ru/20250317/ukraina-2005402890.html
Миротворческую миссию украинцы воспримут как вторжение, заявили в подполье
Миротворческую миссию украинцы воспримут как вторжение, заявили в подполье - РИА Новости, 17.03.2025
Миротворческую миссию украинцы воспримут как вторжение, заявили в подполье
Военных из Европы, которых британское и французское руководство грозится отправить на Украину, многие там воспримут как армию вторжения и будут передавать... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T03:22:00+03:00
2025-03-17T03:22:00+03:00
2025-03-17T03:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Военных из Европы, которых британское и французское руководство грозится отправить на Украину, многие там воспримут как армию вторжения и будут передавать координаты для ударов по ним, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. "В любом случае будет восприниматься украинцами как армия вторжения… я не скажу, что это будет какое-то восстание, но их будут жечь, убивать, мне будут передавать данные, где они... Будет прилетать. Будет прилетать обязательно. Я думаю, я надеюсь, что у Макрона и у европейцев хватит ума не лезть в это дело", - сказал собеседник агентства.Он также напомнил о случаях изнасилования украинских девушек иностранцами в Очакове и Полтаве и о конфликтах с жителями Одессы. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250314/ulyanov-2004896125.html
https://ria.ru/20250316/mirotvortsy-2005359077.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, одесса, эммануэль макрон, сергей лебедев, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Одесса, Эммануэль Макрон, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Миротворческую миссию украинцы воспримут как вторжение, заявили в подполье
Лебедев: многие украинцы воспримут европейских миротворцев как армию вторжения