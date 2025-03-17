https://ria.ru/20250317/ukraina-2005402608.html
В Кировограде прогремели взрывы
В Кировограде прогремели взрывы - РИА Новости, 17.03.2025
В Кировограде прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Кировоград (украинское название — Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T03:15:00+03:00
2025-03-17T03:15:00+03:00
2025-03-17T04:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кировоград (украинское название — Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы."Кропивницкий — взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской области сигнал воздушной тревоги звучит с 00.25 мск.Удары по украинской инфраструктуре российские военые начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Кировограде прогремели взрывы
В Кировограде после воздушной тревоги прогремели взрывы