https://ria.ru/20250317/ukraina-2005402608.html

В Кировограде прогремели взрывы

В Кировограде прогремели взрывы - РИА Новости, 17.03.2025

В Кировограде прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Кировоград (украинское название — Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T03:15:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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кропивницкий (бывший кировоград)

россия

кировоградская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кировоград (украинское название — Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы."Кропивницкий — взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской области сигнал воздушной тревоги звучит с 00.25 мск.Удары по украинской инфраструктуре российские военые начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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кропивницкий (бывший кировоград)

россия

кировоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, кропивницкий (бывший кировоград), россия, кировоградская область, вооруженные силы украины