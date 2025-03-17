https://ria.ru/20250317/udar-2005596335.html

Авиация США разбомбила металлургический завод в Йемене

Авиация США разбомбила металлургический завод в Йемене - РИА Новости, 17.03.2025

Авиация США разбомбила металлургический завод в Йемене

Американские истребители нанесли серию ударов по металлургическому заводу в провинции Ходейда на западе Йемена, передает местный телеканал "Аль-Масира". РИА Новости, 17.03.2025

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КАИР, 17 мар — РИА Новости. Американские истребители нанесли серию ударов по металлургическому заводу в провинции Ходейда на западе Йемена, передает местный телеканал "Аль-Масира"."Американские агрессоры серией налетов разрушили металлургический завод "Аль-Хабаши" в районе Баджиль в Ходейде", — сообщил корреспондент.В свою очередь, источник в местных органах власти уточнил РИА Новости, что ВВС США нанесли по предприятию шесть ударов, после чего там начался сильный пожар.В субботу вечером Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" для защиты своих интересов. Тогда же американская авиация атаковала принадлежащие хуситам объекты на всей территории Йемена, включая провинцию Саада, которая считается оплотом повстанцев. По данным созданного "Ансар Аллой" министерства здравоохранения, число жертв авиаударов превысило 50, почти сто человек получили ранения. Движение пообещало обстреливать все американские военные корабли в ответ на агрессию Вашингтона.Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта они начали наносить удары по связанным с Израилем судам, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы бьют ракетами и беспилотниками по территориям еврейского государства, объясняя свои действия помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными атаками на Йемен.

https://ria.ru/20250317/tramp--2005563810.html

https://ria.ru/20250317/yemen-2005411043.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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сша, йемен, ходейда (город), в мире, дональд трамп, аравийское море, ансар алла, израиль