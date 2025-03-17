Авиация США разбомбила металлургический завод в Йемене
ВВС США нанесли серию ударов по металлургическому заводу на западе Йемена
Американский истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
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КАИР, 17 мар — РИА Новости. Американские истребители нанесли серию ударов по металлургическому заводу в провинции Ходейда на западе Йемена, передает местный телеканал "Аль-Масира".
"Американские агрессоры серией налетов разрушили металлургический завод "Аль-Хабаши" в районе Баджиль в Ходейде", — сообщил корреспондент.
В свою очередь, источник в местных органах власти уточнил РИА Новости, что ВВС США нанесли по предприятию шесть ударов, после чего там начался сильный пожар.
В субботу вечером Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" для защиты своих интересов. Тогда же американская авиация атаковала принадлежащие хуситам объекты на всей территории Йемена, включая провинцию Саада, которая считается оплотом повстанцев.
По данным созданного "Ансар Аллой" министерства здравоохранения, число жертв авиаударов превысило 50, почти сто человек получили ранения. Движение пообещало обстреливать все американские военные корабли в ответ на агрессию Вашингтона.
Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта они начали наносить удары по связанным с Израилем судам, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы бьют ракетами и беспилотниками по территориям еврейского государства, объясняя свои действия помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными атаками на Йемен.
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