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Песков сообщил, что участников операции в Судже наградят - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 17.03.2025 (обновлено: 13:32 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/uchastniki-2005482876.html
Песков сообщил, что участников операции в Судже наградят
Песков сообщил, что участников операции в Судже наградят - РИА Новости, 17.03.2025
Песков сообщил, что участников операции в Судже наградят
Участники операции по проникновению в тыл врага в Курской области будут представлены к наградам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:31:00+03:00
2025-03-17T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
суджа
валерий герасимов
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Участники операции по проникновению в тыл врага в Курской области будут представлены к наградам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается награждения – безусловно, там будут соответствующие представления со стороны министерства обороны. Вы знаете, что президент очень оперативно на такие представления реагирует", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. Как рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Тьма", благодаря успешной операции "Поток" подразделения ВС РФ оставили боевые части противника на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250312/kreml-2004502872.html
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безопасность, россия, курская область, суджа, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Суджа, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Песков сообщил, что участников операции в Судже наградят

Песков: участников операции в Курской области представят к наградам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Участники операции по проникновению в тыл врага в Курской области будут представлены к наградам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается награждения – безусловно, там будут соответствующие представления со стороны министерства обороны. Вы знаете, что президент очень оперативно на такие представления реагирует", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
Как рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Тьма", благодаря успешной операции "Поток" подразделения ВС РФ оставили боевые части противника на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Кремле оценили ситуацию в Курской области
12 марта, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьСуджаВалерий ГерасимовВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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