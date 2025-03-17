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Источник: Турция не принимала решения отправлять миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:46 17.03.2025 (обновлено: 14:53 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/turtsiya-2005455744.html
Источник: Турция не принимала решения отправлять миротворцев на Украину
Источник: Турция не принимала решения отправлять миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.03.2025
Источник: Турция не принимала решения отправлять миротворцев на Украину
Турция не принимала решения об отправке своих военных на Украину в качестве миротворцев, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T11:46:00+03:00
2025-03-17T14:53:00+03:00
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АНКАРА, 17 мар — РИА Новости. Турция не принимала решения об отправке своих военных на Украину в качестве миротворцев, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Ничего конкретного, нет решения на этот счет", — ответил собеседник агентства на просьбу прокомментировать сообщение британской газеты.Говоря о перспективах участия турецких военных в составе миротворческой миссии на Украине, источник отметил, что говорить об этом рано."Для нахождения миротворцев в конфликтной зоне необходимо сначала добиться соглашения о прекращении огня, согласовать условия их (миротворцев. — Прим. ред.) нахождения там", — уточнил он.Агентство Bloomberg передавало, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Министр также напомнил, что в случае отправки подобного контингента западные страны не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти военные будут создавать факты на земле.Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта. По его словам, говорить о таком контингенте на Украине преждевременно. До этого он также оставлял без комментариев утверждения о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев в соседней стране.
https://ria.ru/20250317/gosduma-2005410529.html
https://ria.ru/20250206/zelenskiy-1997844831.html
https://ria.ru/20250315/avstralija-2005200815.html
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в мире, турция, украина, россия, великобритания, сергей лавров, кир стармер, эммануэль макрон
В мире, Турция, Украина, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Специальная военная операция на Украине
Источник: Турция не принимала решения отправлять миротворцев на Украину

Турция не принимала решения отправлять миротворцев на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaТурецкие солдаты
Турецкие солдаты - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Турецкие солдаты. Архивное фото
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АНКАРА, 17 мар — РИА Новости. Турция не принимала решения об отправке своих военных на Украину в качестве миротворцев, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

По данным Times, несколько стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы по отправке на Украину до 30 тысяч военнослужащих.

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"Ничего конкретного, нет решения на этот счет", — ответил собеседник агентства на просьбу прокомментировать сообщение британской газеты.
Говоря о перспективах участия турецких военных в составе миротворческой миссии на Украине, источник отметил, что говорить об этом рано.
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"Для нахождения миротворцев в конфликтной зоне необходимо сначала добиться соглашения о прекращении огня, согласовать условия их (миротворцев. — Прим. ред.) нахождения там", — уточнил он.
Агентство Bloomberg передавало, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
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Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Министр также напомнил, что в случае отправки подобного контингента западные страны не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти военные будут создавать факты на земле.
Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта. По его словам, говорить о таком контингенте на Украине преждевременно. До этого он также оставлял без комментариев утверждения о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев в соседней стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияУкраинаРоссияВеликобританияСергей ЛавровКир СтармерЭммануэль Макрон
 
 
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