https://ria.ru/20250317/turtsiya-2005455744.html

Источник: Турция не принимала решения отправлять миротворцев на Украину

Источник: Турция не принимала решения отправлять миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.03.2025

Источник: Турция не принимала решения отправлять миротворцев на Украину

Турция не принимала решения об отправке своих военных на Украину в качестве миротворцев, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T11:46:00+03:00

2025-03-17T11:46:00+03:00

2025-03-17T14:53:00+03:00

в мире

турция

украина

россия

великобритания

сергей лавров

кир стармер

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155314/49/1553144927_0:106:3000:1794_1920x0_80_0_0_67411e14bd058af14b3a0c16c9f41450.jpg

АНКАРА, 17 мар — РИА Новости. Турция не принимала решения об отправке своих военных на Украину в качестве миротворцев, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Ничего конкретного, нет решения на этот счет", — ответил собеседник агентства на просьбу прокомментировать сообщение британской газеты.Говоря о перспективах участия турецких военных в составе миротворческой миссии на Украине, источник отметил, что говорить об этом рано."Для нахождения миротворцев в конфликтной зоне необходимо сначала добиться соглашения о прекращении огня, согласовать условия их (миротворцев. — Прим. ред.) нахождения там", — уточнил он.Агентство Bloomberg передавало, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Министр также напомнил, что в случае отправки подобного контингента западные страны не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти военные будут создавать факты на земле.Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта. По его словам, говорить о таком контингенте на Украине преждевременно. До этого он также оставлял без комментариев утверждения о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев в соседней стране.

https://ria.ru/20250317/gosduma-2005410529.html

https://ria.ru/20250206/zelenskiy-1997844831.html

https://ria.ru/20250315/avstralija-2005200815.html

https://ria.ru/20250315/mirotvortsy-2005138427.html

турция

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, украина, россия, великобритания, сергей лавров, кир стармер, эммануэль макрон