Источник: Турция не принимала решения отправлять миротворцев на Украину
Турция не принимала решения отправлять миротворцев на Украину
© AP Photo / Vadim GhirdaТурецкие солдаты
© AP Photo / Vadim Ghirda
Турецкие солдаты. Архивное фото
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АНКАРА, 17 мар — РИА Новости. Турция не принимала решения об отправке своих военных на Украину в качестве миротворцев, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
По данным Times, несколько стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы по отправке на Украину до 30 тысяч военнослужащих.
"Ничего конкретного, нет решения на этот счет", — ответил собеседник агентства на просьбу прокомментировать сообщение британской газеты.
Говоря о перспективах участия турецких военных в составе миротворческой миссии на Украине, источник отметил, что говорить об этом рано.
"Для нахождения миротворцев в конфликтной зоне необходимо сначала добиться соглашения о прекращении огня, согласовать условия их (миротворцев. — Прим. ред.) нахождения там", — уточнил он.
Агентство Bloomberg передавало, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Министр также напомнил, что в случае отправки подобного контингента западные страны не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти военные будут создавать факты на земле.
Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта. По его словам, говорить о таком контингенте на Украине преждевременно. До этого он также оставлял без комментариев утверждения о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев в соседней стране.