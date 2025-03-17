https://ria.ru/20250317/tunis-2005597327.html

Доступ к задержанным в Тунисе россиянам усложнился, заявил один из родных

Доступ к задержанным в Тунисе россиянам усложнился, заявил один из родных - РИА Новости, 17.03.2025

Доступ к задержанным в Тунисе россиянам усложнился, заявил один из родных

Доступ к 11 россиянам, задержанным в Тунисе в ноябре прошлого года, значительно осложнился, а информации об их состоянии практически нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T21:34:00+03:00

2025-03-17T21:34:00+03:00

2025-03-17T21:34:00+03:00

в мире

тунис (страна)

россия

алжир (провинция)

каис саид

https://cdnn21.img.ria.ru/images/34414/74/344147423_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_fd957010f0a6c6fc125242e8ca82ec52.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Доступ к 11 россиянам, задержанным в Тунисе в ноябре прошлого года, значительно осложнился, а информации об их состоянии практически нет, сообщил РИА Новости родственник одного из них. "К моему большому сожалению, на текущий момент каких-то новостей сейчас нет, о состоянии здоровья наших ребят так же информации нет. Связано это с тем, что чиновник, который выдает разрешения на посещения заключенных, ушёл в отпуск по состоянию здоровья, и теперь к нашим вообще никто попасть не может. Плюс к тому Рамадан, условия, соответственно, для наших утяжелились, а связи нет никакой", - рассказал собеседник агентства. В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Трое из них содержатся в тюрьме Морнагия, двое – в Белли, трое – в Бордж Аль-Амри, двое – в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства ранее посетили всех задержанных. Диппредставительство также заверяло, что самочувствие россиян удовлетворительное, жалоб на условия содержания и нарушения их прав со стороны администрации тюрем не поступало. Задержанным предоставлены услуги адвоката и переводчика. Ранее стало известно, что 11 российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что были задержаны местными властями. Причина задержания официально не озвучена, однако, по данным посольства, их подозревают в причастности к террористической деятельности. При этом обвинения россиянам пока не предъявлены. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).

https://ria.ru/20250130/tunis-1996359767.html

https://ria.ru/20250129/tunis-1996018263.html

тунис (страна)

россия

алжир (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тунис (страна), россия, алжир (провинция), каис саид