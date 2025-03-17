https://ria.ru/20250317/tuapse-2005472414.html

В Туапсе потушили пожар на НПЗ после атаки ВСУ

В Туапсе потушили пожар на НПЗ после атаки ВСУ - РИА Новости, 17.03.2025

В Туапсе потушили пожар на НПЗ после атаки ВСУ

Пожар на нефтебазе в Туапсе, начавшийся 14 марта после атаки ВСУ, потушен, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:53:00+03:00

2025-03-17T12:53:00+03:00

2025-03-17T13:05:00+03:00

происшествия

вениамин кондратьев

туапсе

краснодарский край

туапсинский район

сергей бойко

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:63:3071:1790_1920x0_80_0_0_9a9b07ed9f4a051e9edb558fbd8abb9a.jpg

КРАСНОДАР, 17 мар - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Туапсе, начавшийся 14 марта после атаки ВСУ, потушен, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В ночь на 14 марта губернатор края заявил, что ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более тысячи квадратных метров, емкость горящего резервуара - до 20 тысяч тонн. По словам главы Туапсинского района Кубани Сергея Бойко, угрозы розлива нефтепродуктов и нанесения ущерба экологии нет, при этом 16 марта он рекомендовал жителям ограничить пребывание на открытом воздухе из-за превышения допустимой нормы загрязняющих веществ."Пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. Благодарен сотрудникам МЧС и всем, кто беспрерывно больше трех суток боролся с огнем", - написал Кондратьев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250313/pozhar-2004656582.html

туапсе

краснодарский край

туапсинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вениамин кондратьев, туапсе, краснодарский край, туапсинский район, сергей бойко, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)