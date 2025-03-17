Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе потушили пожар на НПЗ после атаки ВСУ - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 17.03.2025 (обновлено: 13:05 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/tuapse-2005472414.html
В Туапсе потушили пожар на НПЗ после атаки ВСУ
В Туапсе потушили пожар на НПЗ после атаки ВСУ - РИА Новости, 17.03.2025
В Туапсе потушили пожар на НПЗ после атаки ВСУ
Пожар на нефтебазе в Туапсе, начавшийся 14 марта после атаки ВСУ, потушен, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:53:00+03:00
2025-03-17T13:05:00+03:00
происшествия
вениамин кондратьев
туапсе
краснодарский край
туапсинский район
сергей бойко
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:63:3071:1790_1920x0_80_0_0_9a9b07ed9f4a051e9edb558fbd8abb9a.jpg
КРАСНОДАР, 17 мар - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Туапсе, начавшийся 14 марта после атаки ВСУ, потушен, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В ночь на 14 марта губернатор края заявил, что ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более тысячи квадратных метров, емкость горящего резервуара - до 20 тысяч тонн. По словам главы Туапсинского района Кубани Сергея Бойко, угрозы розлива нефтепродуктов и нанесения ущерба экологии нет, при этом 16 марта он рекомендовал жителям ограничить пребывание на открытом воздухе из-за превышения допустимой нормы загрязняющих веществ."Пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. Благодарен сотрудникам МЧС и всем, кто беспрерывно больше трех суток боролся с огнем", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250313/pozhar-2004656582.html
туапсе
краснодарский край
туапсинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вениамин кондратьев, туапсе, краснодарский край, туапсинский район, сергей бойко, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вениамин Кондратьев, Туапсе, Краснодарский край, Туапсинский район, Сергей Бойко, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Туапсе потушили пожар на НПЗ после атаки ВСУ

Кондратьев: в Туапсе потушили пожар на НПЗ после атаки ВСУ

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 17 мар - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Туапсе, начавшийся 14 марта после атаки ВСУ, потушен, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В ночь на 14 марта губернатор края заявил, что ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более тысячи квадратных метров, емкость горящего резервуара - до 20 тысяч тонн. По словам главы Туапсинского района Кубани Сергея Бойко, угрозы розлива нефтепродуктов и нанесения ущерба экологии нет, при этом 16 марта он рекомендовал жителям ограничить пребывание на открытом воздухе из-за превышения допустимой нормы загрязняющих веществ.
"Пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. Благодарен сотрудникам МЧС и всем, кто беспрерывно больше трех суток боролся с огнем", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Пожар в Ростовской области на месте падения БПЛА ликвидирован
13 марта, 05:59
 
ПроисшествияВениамин КондратьевТуапсеКраснодарский крайТуапсинский районСергей БойкоВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала