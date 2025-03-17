https://ria.ru/20250317/tuapse-2005472414.html
В Туапсе потушили пожар на НПЗ после атаки ВСУ
В Туапсе потушили пожар на НПЗ после атаки ВСУ - РИА Новости, 17.03.2025
В Туапсе потушили пожар на НПЗ после атаки ВСУ
Пожар на нефтебазе в Туапсе, начавшийся 14 марта после атаки ВСУ, потушен, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:53:00+03:00
2025-03-17T12:53:00+03:00
2025-03-17T13:05:00+03:00
происшествия
вениамин кондратьев
туапсе
краснодарский край
туапсинский район
сергей бойко
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:63:3071:1790_1920x0_80_0_0_9a9b07ed9f4a051e9edb558fbd8abb9a.jpg
КРАСНОДАР, 17 мар - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Туапсе, начавшийся 14 марта после атаки ВСУ, потушен, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В ночь на 14 марта губернатор края заявил, что ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более тысячи квадратных метров, емкость горящего резервуара - до 20 тысяч тонн. По словам главы Туапсинского района Кубани Сергея Бойко, угрозы розлива нефтепродуктов и нанесения ущерба экологии нет, при этом 16 марта он рекомендовал жителям ограничить пребывание на открытом воздухе из-за превышения допустимой нормы загрязняющих веществ."Пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. Благодарен сотрудникам МЧС и всем, кто беспрерывно больше трех суток боролся с огнем", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250313/pozhar-2004656582.html
туапсе
краснодарский край
туапсинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вениамин кондратьев, туапсе, краснодарский край, туапсинский район, сергей бойко, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вениамин Кондратьев, Туапсе, Краснодарский край, Туапсинский район, Сергей Бойко, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Туапсе потушили пожар на НПЗ после атаки ВСУ
Кондратьев: в Туапсе потушили пожар на НПЗ после атаки ВСУ