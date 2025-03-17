https://ria.ru/20250317/truba-2005516548.html

Из-за прорыва трубы на северо-востоке Москвы пострадали шесть человек

Из-за прорыва трубы на северо-востоке Москвы пострадали шесть человек - РИА Новости, 17.03.2025

Из-за прорыва трубы на северо-востоке Москвы пострадали шесть человек

На северо-востоке Москвы госпитализировали шесть человек из-за прорыва трубы, заявили в столичном департаменте здравоохранения. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:39:00+03:00

2025-03-17T15:39:00+03:00

2025-03-17T16:13:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На северо-востоке Москвы госпитализировали шесть человек из-за прорыва трубы, заявили в столичном департаменте здравоохранения.Как сообщили РИА Новости в прокуратуре, утечка горячей воды на проезжую часть произошла на улице Полярной. Ведомство контролирует устранение последствий ЧП."Бригадами скорой помощи и территориального Центра медицины катастроф незамедлительно начато оказание медицинской помощи на Полярной улице. В результате шесть человек госпитализированы в профильные отделения крупнейших стационаров. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Тяжелых повреждений и угрозы для жизни нет", — говорится в релизе.Врачи продолжают дежурить на месте утечки, чтобы при необходимости оказать помощь.

https://ria.ru/20250224/truba-2001365892.html

https://ria.ru/20250225/primore-2001394037.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия